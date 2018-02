Joel Acosta, la figura de la cancha en Concepción: “El equipo estuvo muy metido, muy concentrado”

El delantero anotó los dos tantos de la victoria de O’Higgins sobre la Universidad de Concepción, donde destacó la potencia colectiva del equipo.

Fue la figura del partido. Joel Acosta, delantero trasandino único sobreviviente de los refuerzos de la era Cristián Arán, abrochó su mejor presentación en O’Higgins, más cuando anotó los dos goles de la victoria en Concepción.

“La Joya”, como lo apodaron cuando irrumpió en Boca Juniors, se destapó en Collao, y tras el partido manifestó a El Rancagüino que “el equipo está feliz, muy contento por este inicio”.

En los días previos al partido, en el Monasterio Celeste, Acosta manifestaba que el estreno oficial de este 2018 era propicio para cambiar la cara respecto a lo que mostraron el semestre anterior. “Lo había dicho en la semana, hicimos una pretemporada muy buena la verdad, y creo que eso lleva a que tengamos un buen inicio de campeonato”, recordó, valorando además la actitud y el fútbol que tuvo el conjunto en el césped penquista.

Según expuso, frente a la U, “el equipo estuvo muy metido, muy concentrado y era una buena partida para poder empezar bien”.

Es más, aseguró que, en este partido, “por momentos tuvimos buen juego, por momentos no tanto, pero sobre eso, seguiremos trabajando”.

Quizás la principal característica en el fútbol que mostraron el sábado, dice relación con una potencia colectiva tanto para atacar como para defender. Durante los partidos de preparación, se vio aquello, y justamente lo ratificaron el fin de semana.

Al respecto, Joel Acosta destacó que “en eso tratamos de ser bastante prolijos, a hora de atacar tratamos de achicar todas las líneas, así mismo cuando nos toca defender. Buscamos estar siempre más juntos, y cuando podemos, nos hacemos protagonistas y dueños de la pelota”.

Para el trasandino, el triunfo en el sur fue doblemente especial. Primero por quedarse con los tres puntos, y segundo por estrenarse con dos tantos en un partido, algo que no había hecho en toda su carrera deportiva. Antes de embarcarse hacia Rancagua, dijo estar “muy contento por los goles, primera vez que convierto un doblete y lo tengo que disfrutar”.

En todo caso, y ya pensando en lo que sigue, Everton, Acosta manifestó que “cuando uno gana, no siempre todo es bueno, así que seguramente en la semana corregiremos errores”, y que “esperamos seguir por esta senda”, para continuar con las alegrías y los abrazos celestes.

