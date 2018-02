O’Higgins se estrenó con una victoria que le permitió matar la mufa que tenía en Concepción

El conjunto de Gabriel Milito volvió a sumar tres puntos en el municipal penquista luego de seis años. El fin de semana, de la mano de un inspirado Joel Acosta, el Capo de Provincia se quedó con un 0-2 importantísimo.

Lo del sábado por la noche, sin duda que trajo consigo un sorbo de energía y un golpe anímico importante para arrancar la temporada 2018. O’Higgins, en Concepción, cancha donde no ganaba desde 2012, supo hacer un partido más que inteligente frente a un rival copero, y lo venció con claridad por 0-2, resultado que se quedó corto respecto a las oportunidades que tuvo el elenco celeste en el arco del Tigre Muñoz.

En Collao, se sabía que el equipo de Gabriel Milito se tenía fe. La buena pretemporada que realizó, el buen fútbol que mostró en esos amistosos presagiaba que, a lo menos, volverían a Rancagua con un punto, y qué mejor si eran los tres. Además, tenían claro que el rival venía tocado producto de la estrepitosa caída a mitad de semana frente a Vasco da Gama por la Copa Libertadores (0-4), y que ese aspecto podía ser clave: el desgaste.

Fue así como, tras el pitazo inicial del árbitro Héctor Jona, los rancagüinos salieron a presionar, a morder. En menos de un minuto de juego, David Salazar pudo anotar el primero de la jornada. El canterano, que contó con la confianza del DT para iniciar como titular, estuvo muy cerca de batir a Muñoz tras recibir un pase profundo de Nicolás Oroz, otro de los jugadores destacados en la fría noche penquista.

Después de eso, los locales se acomodaron un poco mejor, lograron sortear el empuje celeste, y a jugadas a un solo toque encontraron libre por momentos a Hugo Droguett y Pedro Morales, los dos mejores en el elenco del campanil.

En los 11’, en una de las pocas aproximaciones de los universitarios en el primer lapso, Droguett sirvió un tiro libre que encontró levemente adelantado al defensor Gustavo Mencia, quien conectó de cabeza para estrellar el balón el vertical izquierdo de Miguel Pinto.

Tras ello, O’Higgins se acomodó mejor. Matías Vera y Juan Fuentes tomaron el control en las recuperaciones, Ramón Fernández se mostró muy movedizo, lo mismo que Oroz, Joel Acosta y Salazar, quienes siempre inquietaron a la defensa azul.

Así, en los 17’, nuevamente apareció el peligro en el arco local. Fernández profundizó para Nico Oroz quien valiéndose de su velocidad en el traslado del balón se sacó a un par de defensores, acomodó el cuerpo y remató cruzado, tiro que Muñoz solo miró, ya que no tenía como llegar. Por poco, otra vez, no caía la primera diana.

Luego, en los 20’, nuevamente el ex Racing fue protagonista tras dejar solo en el área a Ramón, quién combinó con “Chicoteao” Salazar que marcaba, pero ambos habían quedado en posición de adelanto.

Y, el partido se inclinó aún más para los pupilos de Milito en los 27’. Alejandro Camargo, pesadilla rancagüina en duelos anteriores, le entró fuerte a Bastián San Juan y el árbitro no dudó ni siquiera un instante: tarjeta roja directa.

Desde ese momento, el conjunto de Francisco Bozán tuvo que rearmarse en el campo de juego, tiempo que le valió al Capo de Provincia conseguir los espacios para abrir el marcador.

Claro está que, también quedaron muchos metros libres en la zaga celeste, y Droguett estuvo cerca de aprovecharlo en los 31’, cuando con un tiro cruzado -luego de recibir de Huentelaf- estuvo a centímetros de batir a Miguel Pinto.

Ahora bien, la presión que O’Higgins siguió aplicando en el campo de juego, descontrolando a sus oponentes, encontró premio en un robo de David Salazar. El delantero recuperó en el círculo central, vio que Joel Acosta se proyectaba sin marca por la izquierda, y a tres dedos le metió una pelota de gol que el ex Boca Juniors no desperdició. Con un suave toque colocó la pelota a un costado del portero Muñoz, y a festejar.

Corría el 34’, y los más de 400 hinchas rancagüinos que llegaron al municipal penquista, festejaron el primer tanto de la temporada.

Tras ello, no mucho más en los primeros 45 minutos, donde la tenencia de O’Higgins primó sobre el desorden del conjunto local.

EL DOBLETE DE ACOSTA

En el complemento, el planteamiento de ambos cuadros no varió en demasía. Los universitarios, que necesariamente debían ir por una mejor suerte, apostaron por la velocidad de Jean Paul Pineda para el ataque, pero el ex Colo-Colo nunca se sintió cómodo ante la presión forastera.

O’Higgins, en cambio, siguió en lo suyo. El libreto, internalizado durante la pretemporada, mostró siempre a un equipo con aplomo, capaz de reconvertirse cuando perdía el balón, lo propio cuando lo recuperaba y así iniciar los ataques.

En los 48’, el segundo tanto pudo llegar. Oroz corrió veloz por la banda, cambió la dirección de su carrera en diagonal a la zona local y dejó a Joel Acosta listo para gatillar. “La Joya” impactó fuerte el balón, pero Muñoz estuvo notable para evitar un nuevo grito de gol.

Los celestes, que en la noche sureña vistieron con camiseta alternativa, necesitaron sí de unos cuantos ataques más para colocar el 0-2. En los 62’, Bastián San Juan, proyectado en el área rival, conectó de palomita un tiro libre que lanzó Ramón Fernández, y el balón no quiso entrar.

Hasta que, en los 69’, con Nicolás Oroz como protagonista de la acción, Joel Acosta recibió de su compatriota -esta vez por la derecha- y avanzó raudo para batir sin problemas a Muñoz.

Con el 0-2, el partido terminó por pasar a las manos rancagüinas. Fue ahí cuando Milito comenzó a mover sus piezas para no sufrir lo que vivió en octubre pasado, cuando el Capo de Provincia ganaba por el mismo marcador, y terminó regalando dos puntos luego del empate local.

Primero, fue Albert Acevedo (71’), jugador que le permitió reordenar su defensa. Después, movió arriba. Nicolás Mazzola, ex Gimnasia, ingresó al campo en los 75’, y luego Pedro Muñoz en los 80’.

Justamente, el “Flaco”, pudo anotar el 0-3 en los 78’, gracias a una excelente habilitación de Oroz y Acosta. Los tres, armaron una buena jugada, donde Mazzola primero, y luego Acosta, perfectamente pudieron inflar las redes. Pero, la U de Concepción zafó de milagro.

Así las cosas, con el control del escenario, O’Higgins terminó por consolidar un positivo estreno, que lo trajo de vuelta a Rancagua con los tres puntos, y con un inicio esperanzador.

En la próxima fecha, el lunes venidero a las 20.00 horas, se producirá el estreno en el estadio El Teniente, cuando reciban al siempre complicado equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez, Everton.

Ficha del Partido

Universidad de Concepción (0): Cristián Muñoz; Héctor Berríos (81’, Juan Pablo Abarzúa), Gustavo Mencia, Ronald de la Fuente; Fernando Manríquez, Alejandro Camargo, José Huentelaf (46’, Jean Paul Pineda), Hugo Droguett, Pedro Morales; Santiago Silva (75’, Jean Meneses). DT: Francisco Bozán.

O’Higgins (2): Miguel Pinto; Alejandro Márquez (72’, Albert Acevedo), Bastián San Juan, Tomás Alarcón, Raúl Osorio; Matías Vera, Juan Fuentes, Nicolás Oroz (80’, Pedro Muñoz), Ramón Fernández; Joel Acosta, David Salazar (75’, Nicolás Mazzola). DT: Gabriel Milito.

Árbitros: Héctor Jona, José Retamal, Mario Lagos, Cristian Andaur.

Amonestados: Portillo, Huentelaf, Pineda (UDEC); Márquez, Acosta (OHI).

Expulsados: 27′, Alejandro Camargo (UDEC).

Goles: 0-1, 34’, Acosta; 0-2, 68’, Acosta.

Estadio: Ester Roa, Concepción.

Público: 1.833 espectadores.

