Presidente Regional de la DC, Mario Quijada: “El deterioro y la crisis por la que está pasando la DC va más allá de un caso personal”

-Quijada confirmó a El Rancagüino que el Tribunal Supremo del partido suspendió la militancia del diputado Ricardo Rincón, por dos meses mientras se investiga el apoyo que el parlamentario le brindó a Alejandro Guillier en la primera vuelta presidencial, no acatando el apoyo que se le debía brindar a Carolina Goic.

Fernando Ávila Figueroa

La semana pasada, se conoció la información que indicaba que el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana suspendió la militancia del diputado, Ricardo Rincón, por dos meses, recurso que interpusieron Jorge Frei, Mario Quijada, presidente de la DC en la Región de O’Higgins, y Juan Carlos Latorre. El trasfondo del tema es que el diputado no habría respetado la determinación de la Junta Nacional, apoyando Rincón a Alejandro Guillier en la primera vuelta presidencial, y no a Carolina Goic.

La medida es denominada como precautoria mientras se determina si Rincón continúa militando. Sobre ello conversamos con el presidente regional de la Democracia Cristina, quien dio a conocer que la resolución emanó desde el Tribunal Supremo del Partido para investigar el no respaldo que Rincón le dio a Carolina Goic en la primera vuelta presidencial. En este tiempo habrá presentación de pruebas y testigos, situación que finalmente deberá ser dilucidada por dicho tribunal. .

Según Quijada muchas personas le manifestaron haber sido testigos a través de notas de prensa o programas del llamado que hacía el diputado Rincón para apoyar a Alejandro Guillier en primera vuelta, por lo que expusieron los antecedentes ante el Tribunal Supremo para que evaluara qué es lo que corresponde.

El vocero regional no ocultó su pena por todas las renuncias que se han presentado al interior del conglomerado, sosteniendo que lamenta “la partida de todas y todos los militantes que han abandonado el grupo, especialmente la pública partida de Macarena Rivas, Delegada Territorial de nuestra región. Lamentaría profundamente si alguien en el futuro tomara la misma decisión. Frente al anuncio de éxodo a raíz de alguna resolución del Tribunal Supremo de nuestro partido, recuerdo que este tribunal se ha pronunciado, este último tiempo en dos causas en que han afectado a camaradas de nuestra región, y no se ha producido la diáspora malamente anunciada”, adujo Quijada.

El presidente Regional de la DC añadió que “en nuestra última Junta Nacional se fijó un itinerario para las próximas elecciones de directiva nacional a realizarse el 28 de Mayo, además de la actualización de declaración de Estado de Congreso de nuestro Partido. Invito a todas y a todos los militantes y simpatizantes de corazón a participar en estos procesos porque estoy seguro que nos convoca a una profunda discusión interna que finalmente conducirá a la construcción de una mirada de futuro para proponer a Chile progreso y desarrollo, en un marco de solidaridad, justicia social y libertad”, dijo.

Por el bien del Partido y de la convivencia, a su juicio, no es de la idea de hacer públicas las diferencias internas, sobre todo cuando se trata de temas personales, “ya que en el partido no se están discutiendo ideas, pasando a discutir situaciones personales, no ofreciendo al país una alternativa real de progreso”.

Agrega que lo que pasa con el Diputado Rincón es consecuencia de lo mismo, con diferencias que se reflejan a nivel nacional. “El tema de la Democracia Cristiana está mucho más alla de la discusión personal, como del camarada Rincón. El Tribunal Supremo resuelva lo que resuelva, tendremos que acatar. No me gustaría que esto se siguiera personalizando en la figura del diputado, ya que no es la figura de él la complejidad que tenemos en la Democracia Cristiana. El tema de Ricardo Rincón es un dato más de la causa del deterioro de fraternidad que tenemos al interior del Partido”, sostuvo.

Según el Presidente Regional de la DC, Rincón, posee un importante respaldo al interior del Partido, pero a la vez tienen detractores, considerando que posee opinión pública, recalcando que lo fundamental es darse cuenta que “el deterioro y la crisis por la que está pasando la Democracia Cristiana, va más alla de un caso personal”. Añadió que lo que debiera convocar a todos los demócratas cristianos es que se les viene una larga discusión electoral, y su segundo congreso ideológico.

