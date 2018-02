Gabriel Milito, DT de O’Higgins: “Era importante comenzar ganando, y creo que la victoria es merecida”

El estratega del Capo de Provincia comentó que lo que ocurrió en el campo de juego se ajustó al resultado. Además, destacó la labor colectiva de su equipo.

La victoria vino bien, sin lugar a dudas, pero para Gabriel Milito, es solo una anécdota ya que mantiene su habitual tranquilidad.

Tras el triunfo en Concepción, el DT habló sobre lo que pasó frente al elenco del Campanil, y ahí destacó que el duelo fue complejo, especialmente por la calidad del rival.

Según dijo, la U penquista “era un rival difícil, jugamos en una cancha complicada donde hace mucho tiempo O’Higgins no ganaba y la verdad es que nos vamos conformes con el resultado y con momentos del juego”.

Ahora bien, para el ex Barcelona, hubo un aspecto que influyó mucho en el desarrollo del partido: la expulsión de Alejandro Camargo. “También debemos reconocer que jugar con un hombre más gran parte del partido ayuda a que el trámite y el desarrollo del partido haya sido como fue”, aseguró.

Junto con ello, expuso que en el estreno en el Campeonato Nacional 2018 “era importante comenzar ganando, y creo que la victoria es merecida”.

Otro tema, al ser consultado respecto a si se valieron del “cansancio” que pudo haber mostrado el cuadro universitario por haber jugado previamente a mitad de semana, Milito señaló que no, porque era “una revancha inmediata por lo ocurrido en la Copa, y eso los volvía mucho más peligrosos”.

CONTENTO CON EL GLOBAL

El fútbol que mostró el equipo, más todo su desempeño especialmente en la mitad del campo, dejó conforme al entrenador celeste.

Gabriel Milito, dijo estar “muy contento con el equipo en general, pero sin duda contento por lo que nos han aportado en este primer partido las incorporaciones”. Y claro, tanto Matías Vera como Nicolás Oroz y Ramón Fernández, brillaron en el medio campo, haciendo jugar el elenco al ritmo de su recorrido en el terreno de juego.

Sobre eso, el DT señaló que “la idea nuestra es que ellos tengan esta respuesta y rendimiento porque creemos en ellos y junto a los que quedaron de la temporada pasada, la idea es potenciar al equipo” y que su aporte radica en que “simplemente son jugadores distintos, y cada uno aporta cosas diferentes”.

Además, manifestó que ese era el lugar clave del partido, el medio terreno, porque “el que se imponía en ese sector, creo que iba a inclinar la balanza hacia la victoria”.

Junto con ello, aprovechó la ocasión para felicitar a los más jóvenes de este once inicial, Tomás Alarcón y David Salazar, quienes, dijo, cumplieron. “Muy bien, son chicos jóvenes, conocen lo que queremos, la verdad es que se esfuerzan mucho cada día para tener estas oportunidades y por eso los ponemos. Si jugaron es porque realmente se lo merecen”, expresó, recalcando que lo que se quedaron afuera, también tendrán su oportunidad porque “están todos en condiciones de jugar, somos un grupo. En este partido iniciaron once, para otro probablemente jueguen otros. Pero, a todos los necesitamos preparados”.

Finalmente, Gabriel Milito cerró diciendo que, pese a la victoria, “estamos tranquilos porque esto es solo el comienzo”.

Comentarios

Comentarios