Alberto Ortega Jirón

Defensor Regional de O’Higgins

No se puede restablecer la pena de muerte.

Antes de continuar me permito una reflexión sobre un juego semántico derivado de la diferencia entre lo que “no se puede” y “no se debe” con lo que los profesores nos hacían bulling en el liceo o en la universidad. ¿Puedo conducir ebrio a gran velocidad y matar a una persona por esa causa? Claro que puedo, pero no debo.

El Estado chileno abolió la pena de muerte en el año 2001 y no es posible (no se puede) restablecerla en virtud de los compromisos internacionales del país contraídos en razón de tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, su protocolo y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Cualquier intento legislativo, (lo que no ocurrirá) sería después atajado por el Tribunal Constitucional.

Algunos abogados señalan que en Chile al estar vigente la pena muerte en el Código de Justicia Militar se permite una ventana para su restablecimiento al señalar que en el fondo Chile “no ha derogado esa sanción” en su sistema, pero es solo una falacia, por cuanto el país – al momento de ratificar el tratado – se comprometió junto con la derogación, a no restablecerla e hizo la reserva (es decir la excepción), únicamente a casos de guerra. Como se advierte, es un argumento poco serio.

Más allá de lo infructuoso (y fastidioso en redes sociales) del debate de su restablecimiento, lo que sí es interesante es el fenómeno desde otros puntos de vista.

Por ejemplo, sobre la calidad de la pena de muerte como herramienta eficaz en contra de crímenes atroces; sobre el aspecto ético del Estado como homicida institucionalizado; sobre la peligrosidad de matar ciudadanos en un sistema judicial que admite errores y manipulaciones.

Estadísticamente la existencia de la pena de muerte no frena los delitos violentos, en el año 2001 el llamado psicópata de Alto Hospicio habría matado igualmente esas 9 niñas aunque tal pena hubiere estado vigente para ese momento, porque, como dicen los profesores y académicos, los delincuentes no andan con el código penal en el bolsillo para cometer sus fechorías.

La pena de muerte no es disuasiva y no es garantía de nada y eso lo saben los norteamericanos que la practican en algunos Estados como Texas en que sigue teniendo tasas de delitos graves más altos que aquellos Estados que la abolieron.

Además del tema ético, ¿Debe el Estado rebajarse a matar en nombre de la justicia? El tema de la protección a personas inocentes no debe obviarse. En Google basta colocar en el buscador: “persona inocentes condenadas a pena de muerte” y será testigo de cómo, por errores y por manipulación de la prueba (¿no se le hace familiar el concepto?) se dio muerte a hombres y mujeres que no cometieron el delito por el cual se les juzgó.

En el otro lado de la balanza.

El sentimiento de indignación ciudadano es bueno. Es razonable y plausible que el público se manifieste (en forma civilizada y no como el lumpen que hemos visto en Puerto Montt). Porque lo peor que podría ocurrir frente a crímenes atroces sería apreciar a una ciudadanía indolente y anestesiada, como ocurre en otra zonas del continente en donde, entre las noticias políticas y el fútbol, se intercala alguna masacre o algún asesinato masivo de familias completas incluyendo lactantes y ancianos y a nadie le parece llamar mayormente la atención.

Un público indignado es manifestación de una ciudadanía sana que no tolera la crueldad, la injusticia y la corrupción, qué duda cabe y en buena hora.

Por otra parte, el sistema penal chileno es enérgico tratándose de esta clase de delitos, por lo general los crímenes tales como parricidio y homicidios asociados a robo o violación, etc., cometidos con escarnio, llevan aparejadas la pena de cadena perpetua efectiva, la que sí es efectiva y si en el imaginario popular se cree que una condena de cárcel de por vida es una especie de eternas vacaciones costeadas por el Estado, es que no se conoce la realidad carcelaria chilena.

Comentarios

