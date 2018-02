Trabajadores sindicalizados del aseo de Rancagua inician huelga legal indefinida

Como un verdadero balde de agua fría cayó la noticia replicada en las redes sociales del municipio local, dando cuenta del inicio de la movilización que mantendrá al servicio de recolección de desechos operando con una menor frecuencia y concentrado en puntos críticos de la ciudad, esto luego de más de 45 días de fallidas negociaciones.

Preocupación entre la comunidad rancagüina generó el aviso publicado en las redes sociales del municipio local confirmando el inicio de la huelga legal del sindicato de trabajadores de la empresa de recolección de desechos domiciliarios Proactiva, dependiente del holding Veolia.

La noticia que no tardó en viralizarse, generó un inmediato flujo de interrogantes al futuro de la recolección de basura en las calles de Rancagua y también a buscar el origen del problema, ante lo que el municipio rápidamente aludió a un conflicto entre terceros, es decir, a la negociación colectiva entre los más de 80 trabajadores movilizados y la empresa sanitaria que agotó las instancias de diálogo tras un periodo de 45 días,.

Debido a lo anterior, es que desde la mañana del martes la mayoría de los trabajadores del aseo movilizados, en conjunto con los dirigentes del sindicato en conflicto se reunieron en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, manifestando su disconformidad con el actuar de la empresa en el marco de la negociación colectiva entre ambas partes.

“NOS SENTIMOS MENOSPRECIADOS”

Dennis Catalán, presidente del Sindicato de Trabajadores de Recolectores de Veolia, explicó a diario El Rancagüino, que “durante la tarde del lunes nosotros tuvimos la última reunión con la empresa donde no nos presentaron ninguna mejora respecto a la última oferta, por lo que decidimos optar por la huelga legal indefinida”.

Respecto a las demandas de los trabajadores, el dirigente argumentó que “nosotros pedimos mejoras salariales, que nos paguen nuestras horas extras cuando corresponda, que mejore el trato de la empresa con sus empleados, mejoras en los servicios higiénicos y la instalación de una cafetería o casino porque en estos momentos no tenemos dónde poder tomarnos un café o poder merendar”.

“Llevamos movilizados 45 días y llegamos a la instancia de recurrir a la Inspección del Trabajo para lograr una respuesta de la empresa pero tampoco demostraron preocupación. Ellos realizaron una única oferta la cual no se acerca en nada a lo que solicitamos por lo que nos sentimos menospreciados; llevamos más de un año trabajando y si no conformamos un sindicato ellos seguirían sin tomarnos en cuenta y pasándonos a llevar”, manifestó.

Finalmente, Catalán espera un gesto del alcalde Eduardo Soto, ya que “el alcalde es el mandante por lo que esperamos que se pronuncie respecto a este problema”.

PLAN DE CONTINGENCIA

Hasta el cierre de la presente edición, el municipio rancagüino ha optado por ofrecer actualizaciones del conflicto sindical por medio de comunicados subidos a sus canales oficiales de contacto asegurando que el servicio de recolección de basura se encuentra operando en un 40% de su capacidad normal, lo anterior en concordancia por lo señalado por Dennis Catalán quien aseguró que de momento existen 5 camiones operando en la comuna con personal de aseo peatonal (barredores) que no se encuentran adscritos al sindicato movilizado.

De la misma manera, desde la seremía de Salud de O’Higgins, han confirmado la apertura de canales de comunicación entre el municipio y el ente público a fin de actualizar el estado de recolección de basura en la ciudad, la que de momento prioriza puntos críticos como hospitales, establecimientos educacionales parvularios, centros de alta concentración demográfica y ferias libres.

En la misma línea, el municipio llamó a la comunidad a “colaborar y cooperar” aludiendo a evitar la acumulación de desechos en las calles, recordando a la vez que de extenderse la movilización de los trabajadores el servicio de recolección se verá inevitablemente afectado en su frecuencia más no debería dejar de realizarse. Sin embargo al cierre de esta edición aún el municipio no comunicaba oficialmente el plan de contingencia ante la situación que vive la empresa que tiene el contrato de recolección de basura.

COMUNICADO DE VEOLIA

En la misma senda del municipio rancagüino, la empresa Veolia por medio de su cuenta de Twitter, compartió una declaración pública asegurando que “pese a los esfuerzos realizados por las partes para alcanzar un acuerdo, lamentablemente esto no ha sucedido, haciéndose efectiva la huelga el 6 de febrero de 2018”.

Renglón seguido, la empresa manifiesta que “ofrecemos las disculpas por las molestias que esta situación pueda causar a nuestros vecinos de Rancagua y esperamos vuestra comprensión”.

