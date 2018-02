Cereceda sería la novedad que tendrá O’Higgins para enfrentar a Everton

El lateral debutaría el próximo lunes y ocuparía la plaza que utilizó de buena forma el granerino Raúl Osorio.

El partido del lunes, será de suma importancia por O’Higgins. Si bien es cierto, será por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2018, un triunfo celeste lo dejará muy bien anímicamente para lo que viene, y además para cumplir con la promesa que se hicieron al interior del plantel: ganar todo como locales.

El nivel que mostraron en Concepción, no solo los dejó satisfechos a ellos como principales protagonistas, sino que también a los hinchas. Estos últimos, se espera, lleguen en masa para presenciar el debut como locales.

Pero, en la cancha, podría haber novedades respecto a lo que presentó el Capo de Provincia en el sur. Otro de los refuerzos que llegó durante este 2018 está listo para debut. Roberto Cereceda (33), seguramente asumirá el puesto que ocupó de buena forma Raúl Osorio, y será el lateral izquierdo que utilizará Gabriel Milito para conformar su defensa estelar.

El aporte de defensor, será fundamental para conformar el cuarteto que él pretende sea su prenda de garantía. Con Márquez por derecha, con San Juan y Alarcón como centrales, el puesto que resta será para el ex Palestino, Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Esa misma línea de retaguardia trabajó durante toda la pretemporada, y si que dejó buenas sensaciones.

En tanto, y a falta de varios entrenamientos para culminar la semana previa a Everton, no habría mayores novedades en el resto del equipo que debutó en el torneo.

