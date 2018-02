Confirman segundo caso de virus Hanta en la región

Debido a información entregada por Instituto de Salud Pública, la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud O´Higgins confirmó el segundo caso en lo que va del año de Virus Hanta, correspondiente a una joven de 22 años que se encuentra en la UTI del Hospital de San Fernando.

Sobre el estado de la paciente, el Dr. Héctor Muñoz, asesor de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud O´Higgins, expresó que “está en buen estado y con evolución positiva”, sobre el posible lugar de contagio, agregó que “posiblemente fue en una excursión en la localidad rural de Las Peñas, en la provincia de Colchagua”.

“Ya iniciamos todos los protocolos, la que considera una investigación ambiental que la efectúa nuestro Departamento de Acción Sanitaria. Por otra parte estamos tomando contacto con la familia para indagar más sobre el caso y así evitar posibles nuevos contagios”. Subrayó el epidemiólogo.

El Dr. Muñoz, agregó que “debemos insistir en las medidas de prevención que son relevantes para evitar contagiarse con el Virus Hanta, las cuales son por ejemplo caminar sólo por senderos habilitados y no internarse entre matorrales; evitar recoger frutos silvestres; disponer de forma adecuada la basura con el fin de disminuir un eventual contacto con el ratón colilargo; entre otras”.

Consejos de prevención

Hay que recordar que el Virus Hanta en Chile, está asociado al ratón colilargo, (Oligoryzomys longicaudatus), un ratón silvestre, de zonas rurales y no a cualquier ratón o rata, que por lo demás se encuentra presente en la región de O´Higgins.

Si usted vive, trabaja o irá de vacaciones a una zona donde hay presencia de roedores, no ingrese a las habitaciones o recintos que hayan permanecido cerrados por algún tiempo, sin antes haber ventilado durante 30 minutos.

Mantenga las malezas y pastizales cortados a ras de suelo y despejado de desechos y escombros en un radio de 30 metros alrededor de la vivienda. También debe sellar con planchas de lata, pegada y clavada, con cemento u otro material firme, las aberturas que tengan un diámetro igual o mayor a medio centímetro, en escuelas, viviendas, galpones y bodegas.

Además debe evitar acampar en lugares donde se advierta presencia de roedores; no instale carpas ni haga picnic en áreas próximas a desperdicios o pilas de madera o en lugares con pastos o malezas, use carpas con piso, cierre y sin agujeros; mantenga los alimentos en envases herméticamente cerrados; lave inmediatamente después de usar los utensilios de cocina, platos y cubiertos; elimine rápidamente la basura; beber agua potable, embotellada o hervida; no elimine a los depredadores naturales de ratones, como lechuzas, búhos, zorros, gato montés y culebras.

Si se encuentra con ratones muertos la Autoridad Sanitaria aconseja cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla o un pañuelo; antes de tomarlos, protéjase las manos con guantes de goma o bolsas plásticas; rocíelos con una solución de agua con cloro; colóquelos en una bolsa plástica doble y bote la bolsa con ratones en el tarro de basura.

Es importante destacar que si posteriormente a una actividad de riesgo con el Virus Hanta y en un plazo aproximado de hasta 45 días, presenta síntomas de gripe fuerte y repentina, dolores musculares, dolores de cabeza, debe dirigirse al centro de salud más cercano, para poder recibir la atención médica correspondiente.

