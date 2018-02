Hoy se realiza la primera mediación voluntaria entre trabajadores del aseo y empresa Veolia

Tensas han sido las últimas 48 horas desde que se dio inicio a la huelga legal de los más de 82 colaboradores que se encargan de recolectar los desechos domiciliarios de la comuna de Rancagua y donde la gran interrogante ha sido el plan de contingencia a utilizar por el municipio.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Héctor Vargas.

Hoy se cumple el tercer día de la movilización de los trabajadores del aseo de la empresa Veolia que compone más del 50% de la planta dedicada a la recolección domiciliaria de la capital regional y lentamente la ciudadanía comienza a interiorizarse en el conflicto, principalmente porque nota que sus desechos se mantienen a fuera de las casas y comienzan a acumularse.

Cómo se ha anunciado desde un comienzo, el municipio local asegura que un plan de contingencia se encuentra operando a fin de superar de la mejor manera un “conflicto entre terceros” haciendo alusión a la situación entre los trabajadores movilizados y la empresa prestadora del servicio, pero hasta el momento la casa edilicia, solo se ha remitido a informar con un par de horas de anticipación y por medio de sus canales oficiales en redes sociales los sectores de la ciudad por donde circularán los 5 camiones que estarían operando con trabajadores de la empresa que no se encuentran adheridos al sindicato movilizado, dando especial prioridad al centro de Rancagua y a puntos estratégicos como hospitales y puntos con gran condensación demográfica. Pero no existe claridad de cuando los camiones pasarán por los sectores que han quedado fuera de los cuadrantes, por ejemplo en la jornada de hoy se recogió basura solo en el sector surponiente de la capital regional y hoy se hará en calles cercanas a República de Chile ,

Por otra parte, Denis Catalán, presidente del Sindicato de trabajadores movilizado, asegura que ni de la empresa ni del municipio han existido las voluntades para buscar un término al conflicto. Pese a lo anterior, Catalán confidenció que existió la petición de reunirse con personeros edilicios pero por agenda no fue posible concretar dicha situación.

Desde Veolia, en cambio, aseguran que el silencio entre la empresa y la dirigencia del sindicato movilizado responde solamente al respeto del marco legal establecido en este tipo de conflictos, mientras se realizan los esfuerzos necesarios para superar la huelga. Aún así, desde la oficina de comunicaciones de la compañía sanitaria confirmaron la existencia de una mediación voluntaria a llevarse a cabo durante la tarde de hoy, pero hasta el cierre de la presente edición no había certeza de la asistencia de Veolia a la cita.

Finalmente, la Seremía de Salud de O’Higgins se ha mantenido silente respecto al posible problema sanitario que pudiese generar la acumulación excesiva de basura en las calles de la ciudad reconociendo que existen frecuentes llamados desde el municipio al servicio público pero sin profundizar en los detalles del flujo de información.

PETICIÓN DE LOS TRABAJADORES

Respecto a las demandas que realizan los colaboradores movilizados, el aspecto económico sería el principal obstáculo para deponer el paro. Diario El Rancagüino, pudo conocer que las mejoras salariales pedidas serían las siguientes:

– Chóferes: de $390.000 a $650.000 pesos

– Auxiliares de recolección: $320.000 aprox. A $450.000 pesos.

– Barredores: $400.000 pesos.

