Panoramas Culturales

Teatro Bohem

Este viernes y sábado, la música en vivo vuelve a apoderarse del escenario de Alcázar N°83, Rancagua. De tal modo es que los 80 y 90 se tomarán el espacio mañana, de la mano de las bandas locales Paulatinos y Los Piratas, ocasión en que sonarán fuerte los éxitos de Los Prisioneros, Soda Stereo, Los Auténticos Decadentes y Los Fabulosos Cadillacs, estando a $3 mil la entrada general. A la noche siguiente, otra vez a partir de las 22 horas, el rey del rock and roll se hará sentir en un tributo a Elvis Presley. Para esa oportunidad, el ingreso asciende a $4 mil. ¡No se quede afuera!

Sun Monticello

Este jueves 8 de febrero, a las 21:30 horas, el Gran Arena Monticello recibirá una visita memorable. Sí, pues Creedence Clearwater Revisited actuará en dicho escenario y así dará cuenta del mejor rock norteamericano, repasando canciones como ‘Proud Mary’ y ‘Midnight Special’. La tónica será diferente el viernes, cuando los asistentes sean víctimas de tremendas carcajadas. Lo anterior sucederá por culpa del Profesor Rossa, Don Carter y Guru Guru, quienes desde las 21:30 horas se presentarán en una noche sin censura. Es así como los tres llegarán con su espectáculo ‘La mansión rossa’, basado en el programa televisivo que los tuvo en pantalla por tanto tiempo. Pero ahora regresarán con una propuesta para los más grandes, donde harán gala de un lenguaje más atrevido, riéndose de todo de manera delirante. Respecto al sábado, a partir de las 21:30 horas en el mismo lugar, el público nacional se reencontrará con una de las bandas argentinas más importantes de la década del 90. Hablamos de Vilma Palma e Vampiros, conjunto fundado por ‘Pájaro’ Gómez y ‘Largo’ Pugliani en Rosario, los que aterrizarán en Mostazal con su show de grandes éxitos. Para todas estas noches, compre sus entradas a través de Ticketpro.cl y recuerde: socios de MVG tienen descuento en sus boletos.

Teatro de Verano en Pichilemu

Este fin de semana continúa la vigésimo octava versión del Festival de Teatro de Verano de Pichilemu, organizado por la Casa del Arte, con el objetivo de sacar risas y entretener al público del balneario más importante de la región. Hoy y mañana la cita es con ‘Divorciadas en busca de…’, donde tres mujeres separadas vuelven a buscar a su hombre ideal, esto, mientras afrontan sus propios problemas. A su vez, desde el sábado hasta el lunes, no se pierda la obra ‘¿Qué me pongo?’. En el montaje la ropa sirve como pretexto para que un grupo de mujeres se deje llevar por la nostalgia de la época colegial. Como siempre, lo esperan a las 22 horas en el Teatro Pista Municipal -avenida Ortúzar-.

Cine Chino en Centro Cultural Baquedano

La Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua y el Instituto Confucio de Santo Tomás de la ciudad, invitan al Ciclo de Cine Chino que realizan en el Centro Cultural Baquedano. Sí, pues todos los jueves de febrero y marzo, siempre a las 20 horas en Baquedano N°445, ofrecen películas provenientes del gigante asiático. La actividad continúa hoy con ‘Camino a Casa’: tras la muerte de su padre, Luo Yusheng regresa a su pueblo natal. Su madre desea que las tradiciones funerarias sean respetadas, lo que implica que el ataúd sea llevado hasta el pueblo mientras es cargado a pie. Sin embargo, casi todos los jóvenes se han marchado y no hay suficientes hombres como para realizar dicha tarea, por lo que el alcalde trata de convencer a la viuda para transportar el cuerpo con la ayuda de un tractor. En ese contexto, Luo Yusheng rememora la historia de cómo se conocieron y enamoraron sus padres, cuando su madre era una joven de dieciocho años y él llegó al pueblo como nuevo maestro.

Teatro Regional

Armado con su humor sano que se ríe de su propia persona, el comediante Rodrigo Villegas llega este viernes a las 20:30 horas a Avenida Millán N°342. Y lo hace en una ocasión especial, pues en Rancagua arranca su gira de celebración de una década de carrera. Su trayectoria ha estado marcada por importantes épocas e hitos, como el periodo en que trabajó en Morandé con Compañía y su participación en el Festival de Viña del Mar, la cual le permitió tomar vuelo propio.

Casa de la Cultura

Este sábado 10 de febrero, desde las 20 horas y con entrada liberada para los fanáticos del recinto, el jazz y el vino confluyen en un particular evento local. Aquello ocurrirá de la mano de las bandas Yaslahora y Fusión Jazz Kode, el primero es un conjunto nacido en Rancagua y el segundo mezcla la cultura chilena con la de Noruega. A todo ello hay que sumar la presencia estelar de vinos del valle de Cachapoal, por lo que usted podrá disfrutar de ambos grupos mientras degusta botellas de la zona. Además, hasta el viernes 2 de marzo, visite la exposición fotográfica ‘Popurrí.’ La muestra pertenece a Pablo Vásquez, cuyas imágenes recorren las calles de Santiago, Rancagua, Valparaíso, entre otros sitios. Para ambas actividades, la entrada es liberada.

Golden Rockbar

Este fin de semana, en Alameda N°063, los sonidos rudos se tomarán el local más rockero de la región. La música en vivo dirá presente junto a las bandas Spectral (Quillota), Macabro (Graneros), Seas of Torment (Curicó) y Reincineration de Rancagua. Aquello ocurrirá en el marco del evento Death Metal Attack IV, organizado con Warrior Producciones, con entrada liberada para los fanáticos del metal. A la noche siguiente, a sólo $1000 para los asistentes, F For Fake llegará desde Valparaíso para ejecutar lo mejor de Faith No More.

Comentarios

Comentarios