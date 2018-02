Prisión preventiva para médico acusado de abusos sexuales a pacientes en San Vicente

Fue formalizado por el delito de abuso sexual en carácter de reiterado, debido a que la fecha son 20 víctimas que han realizado la denuncia.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Macsi González

La tarde de ayer jueves se realizó en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua la audiencia de control de detención del médico, Iván Saavedra Suarez, de 29 años de edad, quien es imputado de haber cometido abusos sexuales contra pacientes femeninas que atendía en el Cesfam de la comuna y también en su consulta de Pichidegua.

Hasta el lugar llegaron algunas de las mujeres que han realizado la denuncia formal, entre ellas Paz Zamorano, quien recordó que acudió a un centro médico de la comuna de Pichidegua por un dolor estomacal, recordando que el médico con sus manos la tomó por su espalda, realizándole masajes y empujándola contra la camilla, con roces que la incomodaban, pese a que asegura que trataba de esquivarlo.

Dice que se sintió acosada, por lo que decidió contarle a su pololo, y realizar la denuncia constando lesiones en el hospital, para luego declarar en la Fiscalía, sin que le ofrecieran apoyo sicológico. “Ha pasado más de un mes, y ahora están tomando acciones. Yo me sentí desprotegida, ya que las entidades que debieron haberme protegido y haberme cuidado, nunca recibí un llamado. Ayer me llamaron, después que salió todo eso a la palestra, arriesgando que me vean, pero dije, tengo que ir y decir que ellos no hicieron nada hasta el día de ayer que me llamaron. Por eso estamos acá, ya que hay mujeres que todavía no hacen la denuncia”, dijo la afectada, quien recalcó que en el momento en que ocurrieron los hechos no se logra reaccionar, por lo que espera que el médico no siga ejerciendo al no considerarlo una persona sana.

Por su parte, Lilian Díaz, recordó que su caso ocurrió el año 2016 en el Cesfam de San Vicente, donde luego de sufrir un accidente en bicicleta quedó con una dolencia en su espalda, siendo atendida por el médico. Asegura que el médico le dijo que se apoyara en la camilla, colocándose delante de ella, donde de a poco le toma las caderas. “Yo sentí sus genitales detrás de mí, y empezó a refregarse por ambos lados. Trate de correrme un poco, pero él se tiraba más adelante”, dijo Lilian Díaz.

La afectada adujo que no atinó a responder nada para luego recibir la receta médica y contarle a dos amigas, quienes no la tomaron mucho en cuenta. Tras el video subido a las redes sociales por Paulina Sarabia, se animó a hacer público su testimonio, pese al miedo y la vergüenza que en un principio le dio salir en la prensa.

Al lugar también llegó la abogada del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Daniel Riquelme Faúndez, quien representa a las víctimas en este proceso judicial. Aseguró que se estaría en presencia del delito de abuso sexual, por lo que han ofrecido la representación judicial para cada una de las afectadas, trabajo coordinado con redes regionales que integran la red de atención a víctimas para su atención reparatoria.

“Con la intervención del servicio se busca reprochar este tipo de actos que atentan contra el derecho de las mujeres y buscar una sentencia condenatoria con una pena ejemplificadora para así erradicar la violencia contras las mujeres cualquiera sea el contexto, no descartando que presentaran querellas en los términos que en derecho corresponde”, dijo la abogada.

PRISIÓN PREVENTIVA

Tras la audiencia de control de detención se determinó que el médico quedara en prisión preventiva decretándose un plazo de 70 días para la investigacion. En este sentido la Fiscal suplente de la Fiscalía Local de San Vicente de Tagua Tagua, María José González, explicó que el Tribunal para decretar la prisión preventiva tomó en consideración el número de delitos, la relevancia de estos, arriesgando una pena que comienza en 5 años 1 día a 10 años de cárcel. Sobre una posible extorsión de parte de unas de las víctimas, indicó que existe una querella de la cual están investigando los hechos, pero que al estar en etapa inicial no puede referirse a este tema.

La Fiscal indicó que podría haber más víctimas, pero no han realizado las denuncias, teniendo actualmente de manera formal las 20 denuncias antes mencionadas, víctimas cuyas edades fluctúan entre los 20 a los 60 años de edad.

Tras el término de la audiencia la defensa del médico no emitió declaraciones.

