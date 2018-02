Veolia presentaría contraoferta buscando poner fin a la huelga de trabajadores del aseo de Rancagua

Distintas reuniones se realizaron durante el jueves buscando el anhelado acercamiento entre los trabajadores movilizados y la empresa sanitaria, mientras en las calles, comienza a notarse la acumulación de basura.

En su tercer día de movilizaciones, los trabajadores del aseo de Rancagua comienzan a ver una luz de acercamiento entre la empresa Veolia y el sindicato que los representa al encontrase ambas partes en la mediación voluntaria que se registró durante la tarde del jueves en las oficinas de la Inspección del Trabajo de Rancagua.

Cerca de las 16 horas, los representantes de Veolia liderados por Cristián Salas, gerente de operaciones de la sanitaria, se sentaron a la mesa para tratar de resolver una fórmula que deje en buenos términos tanto a la compañía como a los trabajadores, esto en el contexto del proceso de negociación colectiva por el que atraviesan hace casi 50 días.

En este sentido, el gerente de operaciones de Veolia, señaló a diario El Rancagüino que “fue una reunión en muy buenos términos, y ambos nos llevamos tareas para la casa por parte del mediador de la inspección del trabajo así es que mañana nos volvemos a reunir y por esto creemos que vamos en buen camino”.

Consultado sobre el periodo de tiempo que ha demorado el encontrar una salida positiva a la negociación, Salas argumentó que “aquí hay plazos legales que cumplir, hay un periodo que nosotros cumplimos que son los días que partieron en diciembre de la negociación directamente con el sindicato, respetamos eso y hay un plazo cuando no se llega a acuerdo de tomar la mediación obligada, tomamos esa mediación, nos sentamos todos los días a conversar con el sindicato, se votó e hizo efectiva esa huelga y después de un tercer día de huelga nos volvemos a sentar a la mesa, pese a que el plazo era de 5 días”.

Respecto al diagnóstico que Veolia realiza de la petición de los trabajadores para deponer la huelga, el representante de la compañía asegura que “mañana (hoy) se presentará la nueva petición, vamos a llegar a nuevos puntos nosotros también nos llevamos tareas pero eso se ve en reserva porque hoy estamos en un proceso de negociación que no podemos transparentar” A su vez, Salas agregó “queremos terminar esto lo antes posible, esa es nuestra voluntad y por eso estamos acá nosotros”, puntualizó.

ALCALDE SE REUNE CON TRABAJADORES MOVILIZADOS

A primera hora del jueves, el alcalde de Rancagua Eduardo Soto, se reunió junto a los dirigentes del sindicato movilizado a fin de transparentar la voluntad del municipio para actuar como mediador del conflicto, esto luego de que desde el lunes los huelguistas solicitaran la intervención de la autoridad comunal.

Sobre la reunión, Soto, solo se limitó a expresar que “ellos tienen que reunirse con la empresa, esta es una negociación colectiva y nosotros estamos tratando de acercar posiciones”, respecto al plan de contingencia, el edil señaló que “estamos trabajando en eso y serán comunicados en detalle mientras reforzamos el servicio para atender a la comunidad”.

Sobre el mismo punto, Denis Catalán, presidente del sindicato de trabajadores del aseo de Veolia, aseveró que “al alcalde le dimos a conocer nuestros puntos de vista, le dimos a entender que él era el responsable de esta paralización porque él es el mandante y él contrató esta empresa a lo que el alcalde se comprometió a revisar este punto con la compañía”.

SESIÓN DE EMERGENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Durante la tarde de ayer se realizó un consejo extraordinario donde, uno de los puntos a tratar era los pasos a seguir con el paro de la basura. Para ello, una de las medidas de contingencia era la contratación de tres camiones, de una empresa externa para suplir el déficit que hay.

Cerca de $8 millones, aproximadamente, se aprobaron por parte del concejo para poder contratar tres camiones de una empresa externa para suplir al servicio que está en huelga. La maquinaria trabajaría hasta el miércoles de la próxima semana, esto, ante la eventualidad de que ambas partes en conflicto no llegaran a un acuerdo.

Diputado electo Raúl Soto se reúne con trabajadores

La mañana del miércoles 7 de febrero el diputado Raúl Soto, se reunió con dirigentes y trabajadores recolectores de basura de la ciudad de Rancagua, quienes se encuentran en huelga legal desde el lunes 5 de febrero.

“Primero estuve con ellos para escucharlos en sus demandas y motivaciones de esta movilización, me di cuenta que sus demandas son básicas, relacionadas con las mejoras laborales, sus remuneraciones, mejores condiciones de salud e higiene en el trabajo que desempeñan día a día, por eso es que les manifesté mi solidaridad y apoyo para con ellos y su lucha”, anunció Soto.

El diputado hizo un llamado a la empresa Veolia Chile, para poder acercar posiciones con sus trabajadores y también un llamado público al municipio de Rancagua, al alcalde Eduardo Soto, para que tome un rol más proactivo y que pueda mediar en este conflicto, para facilitar el acercamiento de posiciones y un acuerdo entre las partes, “sobre todo considerando la sensibilidad del tema que se trata”, manifestó el diputado.

La recolección de basura del martes 6 de febrero, tuvo una cobertura del 40% en la ciudad, el diputado aseguró que “estamos ante un inminente colapso de la basura domiciliaria en Rancagua y una eventual emergencia sanitaria, es por esto que no podemos perder más tiempo, este tema no es sostenible si la huelga se alarga por muchos días, es hora de que las partes y las autoridades locales, puedan ejercer un rol activo y consensuar un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales a los trabajadores y la necesidad de la población, de recuperar el servicio básico, ya que la comunidad no merece cargar con un problema tan grande como es la acumulación de basura en la ciudad”.

