Aumenta crisis por falta de recolección de basura

Continúan las repercusiones del paro de trabajadores del aseo de la capital regional, esta vez en la voz de la junta de vecinos de Villa Lourdes quienes el viernes despertaron con un improvisado centro de acopio a metros de sus casas.

Pese a que el municipio rancagüino cambió su estrategia de informar con un par de horas de anticipación el recorrido y sector que el plan de contingencia de recolección de basura atenderá por un calendario que comprende hasta el próximo lunes 12 de febrero, las críticas de la comunidad se han multiplicado poniendo en tela de juicio la efectividad de dicha maniobra.

A las pocas horas de anunciar y publicar el calendario de rutas que atenderán los camiones arrendados por el municipio junto a los 5 camiones operados por trabajadores que no pertenecen al sindicato en huelga, para atender la recolección de desechos domiciliarios,, las redes sociales del municipio fueron inundadas con comentarios pidiendo aclarar por qué razón quedarían conjuntos habitacionales fuera de cobertura.

Pero, fuera del negativo feedback de la comunidad al cuestionado plan de contingencia, una complicada situación se está viviendo en el sector poniente de Rancagua, específicamente en el cuadrante ubicado desde Baquedano hasta Río Loco, zona de alta concentración demográfica y donde el recorrido del día miércoles (dispuesto por el municipio) solo habría pasado por las principales avenidas del sector, dejando los numerosos pasajes interiores sin cobertura.

Los anterior se conjugó en que desde la medianoche del jueves, un gran número de vecinos provenientes de distintas soluciones habitacionales escogieran la esquina de Benito Rebolledo con calle Santa Filomena, en la Villa Lourdes, como improvisado centro de acopio de basura provocando la inmediata molestia de quienes esta mañana despertaron con el desagradable olor de la materia orgánica en descomposición al frente de sus casas y la enorme posibilidad de atraer ratones y moscas al entorno.

Rocío Medina y Rafael González, dirigentes de la Junta de Vecinos de Villa Lourdes, manifestaron a diario El Rancagüino que “anoche la gente de las Galileas y otras poblaciones ya empezaron a venir a dejar sus bolsas acá e incluso se generaron riñas entre algunos vecinos con insultos y amenazas rompiendo con el respeto que siempre ha existido entre nosotros”.

De la misma manera, los dirigentes aseguraron que se han comunicado con el municipio dando cuenta del hecho pero la respuesta por parte del organismo comunal ha distado de ser satisfactoria solo limitándose a deslindar la responsabilidad de la recolección de estos desechos a la empresa en huelga, no respondiendo, según los vecinos, por el plan de contingencia que debería evitar esta situación.

Finalmente, los vecinos ven con preocupación como la nueva programación no consideraría en ninguno de los recorridos a Villa Lourdes. Por su parte desde el municipio, se informó que durante la jornada del viernes se atendería este punto de conflicto.

VECINOS DE CONJUNTO DE VILLAS “GALILEA”

Recorriendo el sector poniente, diario El Rancagüino tomó contacto con algunos de los vecinos de las distintas etapas que componen el proyecto inmobiliario de Villa Galilea, que en total suman cerca de 6 sectores construidos.

Al respecto, uno de los residentes que prefirió mantener su identidad en reserva señaló que “el camión de la basura pasó el lunes por otros pasajes, pero al mío no entró. Por tanto, estoy con basura desde ese día”. Además, agregó que “es preocupante la situación, ya que la Villa Galilea G no aparece en el plan de contingencia de la Municipalidad de Rancagua. Lo más cerca por donde pasarán es la Santa Clara, por eso algunos vecinos pensaban en ir a dejar sus bolsas hasta allá, otros propusieron ir al sector de Lourdes, mientras que un tercer grupo propuso dejarlas en un terreno de nuestra villa, aunque más alejado de las casas, con todas las bolsas acumuladas. Independiente del lugar, no me parece, los perros sueltos pueden romper las bolsas, atrayendo moscas y ratones. Como mínimo, el municipio debería instalar tarros donde dejar la basura en el entretanto. Así, evitamos que la gente tire las bolsas en las vías públicas”, apuntó.

En la misma línea, el vecino lamentó el diseño del plan, argumentando que “me parece pésimo que no estemos contemplados en el plan de contingencia. Independiente de quienes no pagan, yo le debo cancelar al municipio cuatro veces al año por concepto de aseo y la Villa Galilea G no es el único barrio que ha sido ignorado. En lo más inmediato, lo mismo ocurre con las etapas E y F”, finalizó.

Diputado electo Diego Schalper solicita evaluar declaración de alerta sanitaria en Rancagua

Por medio de un comunicado de prensa, el recién electo parlamentario por el distrito 15, Diego Schalper anunció una serie de acciones que personalmente está llevando a cabo en el contexto de la huelga de trabajadores del aseo de Rancagua.

En la misiva, el parlamentario de Chile Vamos aseguró que ha tomado contacto tanto con los trabajadores movilizados, el municipio local y la empresa Veolia a fin de aunar voluntades y también servir de fiscalizador de que se cumplan los compromisos que se deban adoptar por ambas partes.

De la misma forma, el diputado aseveró que “he tomado contacto con el Municipio para manifestar mi preocupación por el desarrollo del plan de contingencia. Me aseguraron que desde mañana se contará con 10 camiones disponibles para el retiro de basura, lo cual permitirá una normalización del orden del 70-80%, que es bastante razonable”.

Finalmente, el representante de Chile Vamos manifestó que durante la mañana del viernes presentó un requerimiento ante el SEREMI de Salud donde habría solicitado que se inicie un proceso de evaluación para que, de ser pertinente, se decrete una alerta sanitaria en la ciudad de Rancagua.

