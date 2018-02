Abrir un libro nuevo en la primera mitad del siglo pasado y percibir el olor de la tinta de imprenta era una sola cosa. Lo mismo pasaba con los diarios y revistas recién impresos. Era otro el papel y otra la tinta. Los ratones ya no le hincan el diente a los libros. El papel que se fabrica ahora es incomible para los roedores y hasta incombustible. Y las tintas son inodoras. En los colegios, los alumnos van perdiendo el hábito de escribir. El teclado de las ordenadoras ha ido reemplazando al lápiz y al lapicero. Las impresoras funcionan con tinta, al igual que las fotocopiadoras, pero cuando algunos me ven llenando páginas y más páginas en forma manuscrita me toman por un ser antediluviano. No hace cincuenta años que la vía más eficiente para multicopiar apuntes, pruebas, guías de estudio, era mediante un mimeógrafo. Papel y tinta. Había que “picar” el stencil o matriz, colocarlo en el rodillo y dar vueltas y vueltas. De repente apareció el mimeógrafo eléctrico pero ya venía la otra tecnología que dio al traste con los mimeógrafos. En la bodega de algún liceo, puede ser, olvidado y como cosa inservible quedará algún mimeógrafo que dio harto quehacer al auxiliar encargado y que creó problemas cuando quedaba “en pana”, pero sobre todo porque en eso de poner matrices (stenciles) las manos y la ropa quedaban hechas un asco.

Más atrás en el tiempo todavía, imposible olvidar esa época en que se rendía exámenes ante una “Comisión” al finalizar el año escolar. Sobre el escritorio, las extensas Actas con los nombres de los examinados. Allí se registraban las notas con tinta azul (aprobado) o roja (reprobado) y para eso, se disponía del correspondiente tintero y los lapiceros de madera con pluma de acero. Cuando el alumno que pasaba al examen oral, (si fracasaba en el escrito) veía que uno de los examinadores untaba la pluma en tinta roja, sabía que su caso estaba perdido. Se podía quedar con dos asignaturas para rendirlas en marzo. Con tres se repetía curso. En los viejos certificados las notas se colocaban con tinta negra o roja según esas fueran buenas o malas. Los escolares preparábamos nuestras propias tintas. En mi colegio, al menos, podíamos usar tinta azul, negra o verde. Comprábamos unos papelillos de anilina en el almacén de la esquina, vaciábamos el contenido en el tintero y agregábamos agua. ¡Listo! Se vendía tinta en botellas de un litro o en tinteros pequeños. Recuerdo las tintas “Caimán” y “Canario”. La caligrafía se hacía con pluma de acero y tinta según el modelo que el profesor daba en la pizarra. Con esta pluma (la marca “R” era la mejor) se podía y se debía hacer cada trazo que cada letra exigía: El cuaderno de Geometría también se escribía con tinta. Definiciones y teoremas debían anotarse con tinta roja. El cuaderno de “Copias” obligadamente era con tinta. La aparición del lapicero fuente (tener un Parker era el sueño de los estudiantes) trajo a la siga las tintas de marca. Entre maravillado, envidioso y curioso, sin perder detalle, miraba a nuestro profesor de francés cargando su pluma Parker con tinta Stephens. Esa tinta venía en un frasco especial, de vidrio grueso y forma poligonal. Ya de viejo vine a saber que su inventor era Antoine Stephens que guardaba celosamente el secreto de su famosa y carísima tinta. La tecnología no ha podido con los lapiceros. No los vemos a diario. Sin embargo, cuando se firman tratados, acuerdos internacionales, documentos de alto nivel, aparecen las plumas y magistrados, mandatarios y monarcas estampan sus firmas, quiero suponer, con plumas por las que fluye la vieja tinta Stephens. En muchos colegios se enseñaba a los alumnos a dibujar con tinta china. Había plumas especiales para esto.

¿Qué tan antigua es la tinta? Sabemos que la primera Biblioteca conocida estaba formada por ladrillos cocidos. Tres mil ladrillos con escritura cuneiforme formaban la Biblioteca de Asurbanipal. (Asiria, 668-626 a. C.) Los egipcios valiéndose de una planta acuática, el papiro, fabricaron una especie de papel sobre el cual escribieron con tinta. (La Biblioteca de Alejandría llegó a tener 700 mil rollos de papiro hacia el siglo III a. C.) Cuando el faraón supo que la Biblioteca de Pérgamo (Asía Menor) tenía tantos volúmenes como la de Alejandría, prohibió la exportación de papiro. Pero el rey Eumeno II fue gratamente sorprendido por sus artesanos. Habían inventado una lámina de cuero de cabra, delgada, firme, dúctil y sobre la cual se podía escribir mejor que sobre el papiro. Nacía el pergamino. Y sobre papiro y pergamino se escribieron, con tintas buenas y no tan buenas, las tragedias de Esquilo, los poemas de Homero, la filosofía de Aristóteles y de Platón, la Biblia. (San Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo le pide que le lleve “la capa que dejé en Tróade en casa de Carpos y también los libros, sobre todo los pergaminos”. 2 Timoteo 4, 13) En Roma, con tinta se escribieron los discursos de Cicerón y la Eneida de Virgilio. En 1947, en las grutas de Qumram (Cisjordania) se descubren gran cantidad de documentos, muchos de ellos textos bíblicos que han influenciado notablemente la crítica textual de la Biblia. Todo eso gracias a la tinta. Tinta que, al principio no fue otra cosa que negro de humo (hollín) y goma arábiga. El ingenio humano fue mejorando las técnicas o fórmulas de fabricación. La invención de la imprenta obligó a pensar en las tintas litográficas y autográficas primero, para llegar a la tinta tipográfica. La necesidad de guardar secretos, correspondencia íntima, mapas o secretos de espionaje originó las tintas simpáticas, así se llama a los líquidos con los cuales al trazar en el papel caracteres invisibles, se pueden luego leer sin dificultad gracias a la exposición del papel a un reactivo, al calor, por ejemplo. A este propósito cómo no recordar aquí ese estupendo cuento de Edgar Allan Poe titulado “El Escarabajo de Oro”. Otros escritores han usado este motivo de las tintas simpáticas.

¿Quién no ha tenido un cortaplumas? Algunas son carísimas. Ninguno de quienes las usan piensa en el significado del nombre: corta-plumas. Recién en 1826 se inventó la máquina para fabricar plumas para escribir en serie. Por siglos, gansos, pavos, garzas y otras aves estuvieron aportando sus plumas las que cortadas con el ángulo exacto, talladas y partidas, eran luego untadas en el tintero. Así escribió Cervantes. Y Teresa de Ávila, y tantos otros. Con pluma de ganso firmó Napoleón Bonaparte y escribieron sus partituras Bach, Haendel, Mozart. Con pluma de ganso o pavo se escribió el Acta de Independencia de Chile. ¡Cuánta tinta ha corrido sobre el papel y cuanto debemos culturalmente hablando a quienes se quemaron las pestañas copiando, escribiendo, anotando sobre amarillos papiros, tiesos pergaminos o pálido papel. Sin esa tinta y sin ese trabajo casi no tendríamos historia.

Olvidamos un detalle no menor. Hasta bien avanzado el siglo XX, las tintas, en general, no se secaban instantáneamente. Primero, para secar lo escrito, se esparcía sobre la hoja una arenilla fina. Se inventó después el papel secante cuyo uso se generalizó entre todos los que empuñaban plumas, desde el ministro y el notario hasta el último escolar. Era un papel absorbente de color rosado intenso. Indispensable. Algún estudiante pícaro descubrió que el papel secante usado como plantilla en los zapatos, producía fiebre. Muchos enfermos imaginarios recurrían al secante en los zapatos. Cínico recurso para hacer la cimarra.

Mario Noceti Zerega

Comentarios

Comentarios