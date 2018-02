Salvo el ingreso de Cereceda, O’Higgins no tendría mayores novedades para recibir a Everton

El lateral será incluido en el once estelar, mientras que el resto del equipo no variará. Gabriel Milito, dijo que el partido será complejo, especialmente por la calidad de jugadores que tiene el conjunto viñamarino.

Ricardo Obando

Avizoran un partido intenso. En O’Higgins tienen claro que el próximo lunes, a las 20.00 horas, tendrán que hacer un encuentro más que correcto para vencer a un rival siempre complicado, más con la dirección técnica de Pablo “Vitamina” Sánchez, Everton de Viña de Mar.

Los rancagüinos, durante esta semana, han trabajo fuerte para potenciar lo bueno que hicieron el sábado en el sur, pero también poniendo atención en los errores que pudieron haberle costado algún descuento de la Universidad de Concepción.

En ese sentido, el director técnico de los celestes, Gabriel Milito, comentó en jornada de jueves que el duelo frente a los ruleteros tiene sus complicaciones, especialmente por la calidad que tiene aquel conjunto tanto colectiva como individualmente.

“Es un equipo que también le gusta tener la pelota, tiene mucha valentía porque su comportamiento no se modifica como local o como visitante. Tiene una idea futbolística muy definida”, puntualizó el estratega.

Además, dijo que el elenco viñamarino “tiene jugadores con características técnicas muy interesantes, que les permite desarrollar ese juego”.

Como lo había adelantado Pablo Sánchez en nuestra edición anterior, se presume un duelo intenso, especialmente en el medio campo por ver quién domina a quién.

En ese sentido, Milito sostuvo que “sí, reconocimos que le gusta el protagonismo con la pelota, y a nosotros también, entonces ahí va a ser una pequeña disputa en quién se impone. Nosotros estamos preparados para ambas cosas, con la idea iniciar de intentar dominar el juego con la pelota, pero si eso no ocurre, saber que hacer sin pelota para no sufrir”.

De cara a este encuentro, agregó, “llegamos con las mejores expectativas, entendiendo que será el debut en casa, que necesitamos hacernos fuertes como local, pero reconociendo que al frente a un equipo que viene de perder, pero que juega muy bien al fútbol”.

Es más, lo realizado durante la semana de entrenamientos y viendo que se pueden proyectar muchas cosas positivas de lo realizado en el sur, implica que llegan derechitos, apuntó. “Tenemos ilusión, pero entendemos que el partido será complicado, difícil”, recordó.

Ahora bien, Gabriel Milito tiene claro que las cosas no serán para nada fáciles. Pero, dijo que lo más seguro es que no varié mucho el once titular pasado. “Nosotros analizamos al rival, y en función de eso, tratamos de sostener la idea general sabiendo que cada partido tiene sus matices”, expuso, agregando que “tenemos la idea de no alejarnos mucho de lo que fue la formación inicial”.

CERECEDA, LA NOVEDAD

Como lo anticipamos, la inclusión de Roberto Cereceda será la única novedad que tendrá O’Higgins el lunes por la noche.

La aparición del lateral izquierdo, dotará a los celestes de un especialista en esa zona del campo de juego. Con el debut del “Eléctrico”, Raúl Osorio será relegado al banco de suplentes, pese a haber cumplido un muy buen papel en el primer partido del campeonato.

Sobre el experimentado jugador, Milito sostuvo que “Cereceda es un lateral natural, al que no le vamos a coartar la posibilidad de que ataque. En el fútbol actual, los marcadores de punta tienen mucha influencia cuando se proyectan”.

Junto con ello, dijo que para los costados, “por suerte contamos con distintas alternativas, sobre todo por el sector derecho, con laterales que pueden defender y que, cuando el equipo se necesita, se proyectan con mucho criterio, y eso lo tenemos que aprovechar”.

Es por ello que, en el jugar como local, y frente a la variante que tendrá en la titularidad, Gabriel Milito señaló que “nosotros intentamos ser un equipo que busca protagonizar siempre, por eso mucho no nos modifica el planteo”.

Finalmente, el DT tuvo palabras para dos de sus elementos. Uno de ellos es Nicolás Oroz, volante argentino que cumplió un muy buen papel en Concepción. En su posición más abierto hacia la derecha, pero con la libertad de asociarse hasta el centro del campo con sus compañeros, le da mucho fútbol al equipo, dijo. “Nico nos puede dar mucha pelota al pie, mucho juego asociado”, puntualizó.

Y, también tuvo una frase para David Salazar, el canterano que brilló en el primer partido. Sobre él, dijo que “se ganó el derecho de jugar el primer partido, hizo un gran esfuerzo con y sin pelota. David ha mejorado muchísimo”.

Comentarios

Comentarios