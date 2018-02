EDITORIAL: Hoy 12 de febrero

El 12 de febrero fue un día de celebraciones, no sólo se celebra la fundación de Santiago sino en una efeméride injustamente olvidada el 12 de febrero 1818 se realizó la ceremonia solemne de proclamación y jura de la independencia de Chile. Se elige este día por celebrarse el primer aniversario de la Batalla de Chacabuco. En ese acto con la firma de nuestro prócer Bernardo O´Higgins se sella la independencia de Chile, la que si bien en la práctica ya se había defendido con las armas en cruentas batallas no había sido proclamada formalmente. Fue en ese olvidado acto en que Chile declara al mundo su independencia y no el 18 de septiembre como comúnmente se cree.

Si bien el cabildo abierto de 1810 marca el inicio de la senda emancipadora hay que recordar que la Junta nace a imitación de las juntas de Cádiz, con el objetivo de conservar el reino para su majestad Fernando VII, prisionero de Napoleón. Es que Chile pertenecía a la corona, no a España como nación, por lo que la legitimidad de las autoridades nombradas por otro poder que no fuese el del rey podía y fue duramente cuestionada.

Pero estos no fueron los únicos hechos históricos que ocurrieron un 12 de febrero. Ya que se hoy se celebra el aniversario del Cuerpo de Bomberos de Rancagua y el 12 de febrero de 2013 una multitud pocas veces vista en la capital regional brindó una emocionante y por qué no histórica despedida a unos jóvenes hinchas celestes. Y también el 12 de febrero de 1813, circuló un “Prospecto”, escrito por Fray Camilo Henríquez, anunciando la aparición del primer periódico nacional: “La Aurora de Chile”. Al día siguiente, en un día 13 de febrero, la alegría se desataba incontenible, con la aparición en las calles del primer periódico chileno, en cuya memoria se celebra el “Día de la Prensa Nacional”.

Hoy 12 de febrero también muchas personas anónimas celebraron su cumpleaños, o lloraron la partida de un ser querido. Quizás que pasará mañana.

Luis Fernando González V

Sub Director

