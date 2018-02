¿En qué fijarse a la hora de comprar útiles y uniformes escolares?

-El Sernac llama a cotizar precios antes de comprar los artículos educacionales, pues de esta forma es posible lograr importantes ahorros.

Oficialmente el inicio del año escolar comienza el 1 de marzo, no obstante, estamos en febrero y con ello las vitrinas de los centros comerciales ya preparan sus espacios con indumentaria escolar para elegir, apurando a los padres a preparar con tiempo el retorno de sus hijos a clases.

Uniformes, útiles y zapatos son algunos de los productos que los apoderados deben adquirir para sus hijos. Es por ello que el llamado del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), es a cotizar precios antes de comprar los artículos educacionales, pues de esta forma es posible lograr importantes ahorros.

En este sentido, el Director Regional del Sernac Región de O’Higgins, Mauricio Retamal, subrayó que es importante recordar a los consumidores que “tienen derecho a conocer los precios, que deben estar correctamente informados, en moneda nacional, de manera destacada y visible, ya sea en vitrinas o estanterías, y deben corresponder al valor total, con impuestos incluidos. A su vez, las empresas deben cobrar el precio informado, exhibido o publicitado”.

Otro aspecto relevante mencionado por Retamal es que el uso del uniforme no es obligatorio, aunque puede ser solicitado por el director del establecimiento previo acuerdo con el centro de padres, consejo de profesores y centro de alumnos. En este caso, no se le puede impedir al alumno ir al colegio por no usarlo y el establecimiento debe facilitar el uso total o parcial, temporal o definitivo del uniforme, aclaró. Por otra parte, los apoderados deben ser informados y elegir el comercio que más les convenga, aunque no tenga convenio con el colegio.

LA CLAVE ES COMPRAR EN EL COMERCIO ESTABLECIDO

En esta primera tarea del año, una de las principales recomendaciones para los padres y apoderados – explicó el director- es adquirir productos sólo en el comercio establecido, “de esta manera podrá exigir sus derechos y no arriesgar a sus hijos con productos inseguros”.

Así, al comprar en el comercio establecido, los consumidores pueden exigir el derecho a la garantía legal, el cual aplica cuando una persona compra un producto nuevo que sale defectuoso o no es apto para el uso normal, dándole la posibilidad de poder elegir entre tres alternativas: la devolución del dinero, el cambio o la reparación del producto, durante los tres primeros meses desde la fecha de recepción de éste.

Además, es importante fijarse en la rotulación, la cual deben cumplir requisitos, entre ellos, que la información que se entregue en el envase o instructivos esté en español, indicar edad de uso, declaración de no toxicidad, componentes, entre otros aspectos.

Cabe destacar que las familias pueden consultar o denunciar irregularidades e incumplimientos a la normativa en la página web de la Superintendencia de Educación www.supereduc.cl.

