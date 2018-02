O’Higgins debuta esta noche como local recibiendo a Everton

Los celestes quieren ratificar lo bueno que han realizado ganando el primer partido de este 2018 en el Mundislista.

Será un partido clave. O’Higgins arrancó de muy buena forma el Campeonato Nacional 2018, y la mejor manera de ratificar ese buen inicio como forastero será dejando los tres puntos en casa.

Desde las 20 horas, el Capo de Provincia recibirá a Everton en el estadio El Teniente de Rancagua, y la misión para el equipo que dirige Gabriel Milito será consolidar su buen juego a punta de una nueva victoria.

En ese sentido, el DT trabajó fuerte con su plantel para seguir profundizando en la idea de juego, esa que pretende los lleve a luchar por el torneo. En los días previos al partido, el ex Barcelona no movió sus piezas respecto al partido anterior, salvo la presencia de Roberto Cereceda en el once estelar.

Es así que, de no mediar algún cambio de última hora, los celestes saldrán a la cancha con Miguel Pinto en portería; Alejandro Márquez, Bastián San Juan, Tomás Alarcón y Roberto Cereceda en la línea defensiva; Juan Fuentes, Matías Vera, Ramón Fernández y Nicolás Oroz en el medio terreno; dejando en ofensiva a David Salazar y Joel Acosta.

En la otra vereda, en tanto, tendrían dudas, especialmente por Patricio Rubio, a quién el fin de semana estaban esperando para ver si alcanzaba a recuperarse luego de sufrir una serie de molestias físicas. Pero, lo más seguro es que no sea considerado. Lo mismo que el defensor mexicano Francisco Venegas. De esta manera, la probable formación titular viñamarina estaría conformada por Eduardo Lobos; Camilo Rodríguez, Marcos Velásquez, Cristian Suárez y Dilan Zúñiga; Iván Ochoa, Álvaro Madrid, Pedro Sánchez; Juan Cuevas, Marco Bueno y Óscar Salinas.

El árbitro del juego, en tanto, será Piero Maza.

SERÁ COMPLICADO

En días previos, el DT de O’Higgins, comentó que el duelo de esta noche será complicado especialmente por la calidad del rival.

“Es un equipo que también le gusta tener la pelota, tiene mucha valentía porque su comportamiento no se modifica como local o como visitante. Tiene una idea futbolística muy definida”, puntualizó el DT, indicando además que los pupilos de Vitamina Sánchez, tienen jugadores “con características técnicas muy interesantes, que les permite desarrollar ese juego”.

Además, sentenció que al rival “le gusta el protagonismo con la pelota, y a nosotros también, entonces ahí va a ser una pequeña disputa en quién se impone. Nosotros estamos preparados para ambas cosas, con la idea iniciar de intentar dominar el juego con la pelota, pero si eso no ocurre, saber que hacer sin pelota para no sufrir”.

Mientras que, el defensor Juan Fuentes, dijo que esta noche, se podría ver “un partido muy entretenido, de mucha intensidad para los dos equipos”.

Junto con ello, expuso que Everton “viene haciendo muy buenos campeonatos. Sabemos que es un buen equipo, tenemos que ser tácticamente muy ordenados, porque si la empiezan a mover nos tendrá incómodos”, y que “tienen jugadores de jerarquía, y no creo que cambie mucho lo que vienen haciendo”.

Es más, el canterano señaló que respecto a lo que pueden mostrar hoy, “la idea siempre va a ser la misma, juegue quién juegue. Nosotros vamos a ser muy intensos a la hora de tener la pelota y al momento de perderla trataremos de recuperarla lo antes posible”, algo que se vio reflejado en el partido anterior.

Además, Fuentes dijo que en la cancha “estamos llevando a cabo lo que quiere el profe, la posesión del balón. Por eso esperamos este lunes hacer un buen papel y dejar los tres puntos en casa”.

Finalmente, el “mellizo”, dejó en claro que, esta noche, “esperamos tener la paciencia y el orden para hacer un muy buen partido”.

