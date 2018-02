Pagando con pasta base y dinero encargó a matrimonio que le proporcionara una niña

– El viernes en la noche primero intentaron secuestrar a una niña en la villa Los Tilos, al no lograr su cometido toman por la fuerza a otra menor en la villa Santa Clara. Los involucrados en este grave hecho quedaron en prisión preventiva y arriesgan presidio perpetuo.

Esta es una historia que nos gustaría nunca haber escrito, un trágico hecho afectó gravemente a una niña de tan solo 10 años y los imputados por estos graves hechos arriesgan penas de hasta presidio perpetuo.

No está claro que pasó por la cabeza o que motivó a un joven matrimonio para secuestrar y abusar de una pequeña niña de solo 10 años, el consumo abusivo de pasta base parece ser parte de la explicación.

Según lo señalado en la audiencia de control de detención de los 3 imputados en este caso, todo habría comenzado el jueves, cuando el proveedor de droga del matrimonio les habría propuesto que a cambio de droga le entregasen un menor de edad de ciertas características.

“Un sujeto dedicado al microtráfico de drogas les encarga a dos consumidores, un matrimonio, que le ubiquen una menor de sexo femenino de aproximadamente diez años de edad para abusar de ella y a cambio les ofrece dinero en efectivo y bolsas de pasta base”, relató el fiscal jefe de Rancagua Sergio Moya.

Así el viernes en la noche los imputados habrían recorrido la capital regional intentando en primera instancia tomar a una niña de tan solo 7 años en la villa Los Tilos, sin embargo esta menor cae del vehículo resultando lesionada, pero libre de sus captores.

Tras no lograr su cometido los imputados habrían seguido buscando menores a bordo de una Toyota Yaris color gris, cuando encuentran a otra menor de 10 años en compañía de su hermano de 12 años cuando se dirigían a comprar útiles de aseo a un almacén en la villa Santa Clara. En ese instante a la fuerza suben al automóvil a la niña que intentó ser defendida por su hermano, huyendo del lugar. El menor da rápido aviso de lo sucedido iniciándose una intensa búsqueda en primera instancia por Carabineros y más tarde –tras orden del Ministerio Publico- de la PDI Rancagua con apoyo de detectives de la región metropolitana.

La niña fue llevada hasta el domicilio de los imputados en la villa Los Tilos donde los esperaba quien había realizado el “encargo”. En este lugar la niña habría sufrido diversos abusos cuyos por parte de los tres imputados, cuyos detalles fueron entregados en el control de detención pero que no repetiremos.

Más tarde, gracias a un descuido, la menor pudo huir de sus captores escalando una reja llegando a una casa vecina donde fue auxiliada por vecinos y entregada a la policía, quienes la trasladaron hasta el Hospital Regional donde aún se encuentra internada, esto a eso de las 4 de la mañana del sábado.

Ya el domingo la PDI logra dar con el paradero del matrimonio involucrado en este hecho, deteniendo a la pareja y horas más tarde dan con el tercer imputado. Todos pasaron a control de detención durante la mañana del domingo, quedando la prisión preventiva. Además el tribunal fijó un plazo de la investigación de 5 meses, cabe señalar que los imputados por los delitos de secuestro, violación y abuso sexual contra menor arriesgan penas de hasta presidio perpetuo.

Desde la PDI resaltan que la información entregada por la comunidad a través de redes sociales ayudó al rápido desenlace de esta situación.

Los imputados debieron ser trasladados bajo medidas de seguridad hasta la cárcel de Rancagua, ya que a las afueras del tribunal se mantenía un grupo de personas protestando contra este atroz crimen, al mismo tiempo que exigían la “ley Sophia” que busca endurecer las penas contra quienes cometan crímenes cuyas víctimas sean niños.

Comentarios

