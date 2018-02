Alertan alza de casas marcadas por delincuentes durante el verano

Gisella Abarca

Para muchos, el verano es el mejor momento del año y es que las anheladas vacaciones son el espacio ideal para viajar, compartir con la familia, los amigos, y sin duda descansar, pero algunas veces las ansias y la preparación de los maletas para esta merecida pausa laboral nos lleva a despreocupar una de las cosas más importante, ¿Qué pasa con nuestros hogares cuando nos vamos?, aquí nace el temor de dejar la casa sola, sobre todo considerando el aumento en el número de robos durante este periodo estival.

Y es que es sabido que, estadísticamente, uno de los períodos con mayor índice de robos en viviendas es durante las vacaciones de verano. Los ladrones lo saben y por ese motivo ellos no veranean, por lo que debe tener presente las siguientes recomendaciones de seguridad, que aunque puedan parecer evidentes siempre es bueno refrescar.

Un sistema de alarma y cámaras siempre es una tranquilidad. Pero no es la única alternativa, hay algunos consejos que pueden ayudar a prevenir robos o daños a la vivienda durante la ausencia de sus dueños.

En este contexto, el comandante de la Prefectura de Cachapoal, Patricio Tirado, explicó que “cualquier medida de prevención siempre será buena”, no obstante, entrega algunos consejos básicos que ayudan a prevenir los robos, la principal recomendación -apuntó- es evitar que la vivienda luzca deshabitada, es decir, tratar de crear la sensación de que el inmueble se encuentra con moradores, “darle vida”, para que el delincuente no se vea “tentado” a ingresar.

Asegurarse que las puertas y ventanas queden bien cerradas. Agregó, además es recomendable tener doble chapa de seguridad en las puertas de ingreso. No dejar cosas de interés visible a través de ventanas, antejardines o patio, así como programar las luces exteriores del inmueble durante la noche.

El comandante subrayó que “Los vecinos son clave en la seguridad, por lo que se requiere que los vecinos se conozcan, que estén comunicados, que estén coordinados”, enfatizó.

Explicó que ésta “es la mejor manera de contrarrestar lo que hace el delincuente” que es visualizar aquellos inmuebles que presentan indicios de estar sin sus propietarios, detectando evidencias tan simples como jardines descuidados, diarios sin recoger en los ante jardines, luces exteriores encendidas de día y o apagadas de noche o teléfonos fijos que suenan sin parar.

Tips para dejar la casa segura durante las vacaciones

Carabineros y Prosegur entregaron un listado con tips sobre qué hacer al momento de dejar sola la casa. Si sigue al menos un par de estos consejos, la posibilidad de que roben su hogar este verano disminuirá notoriamente.

Elegir cuándo cargar el equipaje: Si el viaje será en auto, lo ideal es cargar el equipaje dentro del garaje, para evitar que alguien lo vea.

Cuidado con el correo: evitar que se acumule la correspondencia en la entrada de la casa. Así como diarios o revistas en la puerta del hogar. Eso da señales que la vivienda se encuentra vacía.

Luces encendidas: Lo más simple es dejar prendida una luz que se vea desde la calle. Pero también hay programadores que permiten que las luces se enciendan y se apaguen en determinado momento.

Un jardín cuidado: Si tenemos un jardín delantero, es recomendable dejarlo prolijo y, de ser posible, avisar a alguien de confianza que lo mantenga. El césped crecido es señal que la casa está sola.

Desconecte el teléfono: Si este suena durante todo el día y nadie lo atiende, es una señal clara que esa casa está sola, por lo que es aconsejable que el aparato quede descolgado o desconectado.

Dele vida a su casa: Es necesario que su casa parezca habitada durante sus vacaciones. Un temporizador para que las luces se enciendan sólo de noche o para que se prenda la televisión y la radio en algunas horas del día, son elementos claves que harán que su vivienda se vea como si usted estuviera adentro.

Visitantes esporádicos: Si alguien en la familia puede hacerlo, pedirle que pase por casa al menos una o dos veces. Abrir ventanas, prender o apagar luces, mostrando movimiento. Es recomendable que pocas personas, sepan de las vacaciones y sus fechas.

Cosas de valor: Si tenemos joyas, dinero, computadoras portátiles y otros elementos, lo ideal es mantenerlos bajo llave o en algún lugar en donde, si ocurre un robo, no puedan ser llevados por los ladrones.

Pida ayuda a sus vecinos: Una comunidad unida es infalible ante cualquier intento de robo de los delincuentes. Por lo mismo, cree un grupo de whatsapp con sus vecinos, con el que se comuniquen sobre los movimientos anormales que presencien. También solicite colaboración para que recojan el diario, cartas e incluso basura durante su ausencia.

Alertan alza de casas marcadas por delincuentes durante el verano

Si tu hogar en su fachada tiene un rayado, ocúpate. Los delincuentes antes de cometer un ilícito someten a vigilancia las casas con el objetivo de averiguar su nivel de vulnerabilidad, cuántas personas habitan en él, su edad y género, si hay perros, alarmas, etc. y luego marcan paredes y puertas.

Debido a esto, es fundamental realizar un chequeo del inmueble y eliminar cualquiera de estas marcas para alertar a los delincuentes de que ya se tiene conocimiento de su rayado. Estos signos no sólo se pueden encontrar en murallas y puertas, sino que también en las rejas, timbres e incluso en las veredas y cunetas, por lo que, si identifica alguno de estos signos en su vivienda, Prosegur recomienda dar aviso inmediato a Carabineros y asegurarse de mantener activo y operativo el sistema de alarma.

Las redes sociales, un peligro

Las redes sociales se han convertido en el mejor canal para contar las vacaciones a familiares y amigos, pero también a desconocidos. Todo un peligro. Que cualquiera pueda seguir el día a día de otras persona representa una información muy valiosa para los ladrones de casas, pues pueden localizar fácilmente cuáles son las viviendas que están vacías durante el verano.

No hay que ofrecer ninguna información ni antes ni durante el viaje. Y es recomendable comprobar la privacidad de los perfiles en redes sociales. Es conviene desconectar la geolocalización del móvil.

