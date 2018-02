Gabriel Milito: “Los partidos de hoy nos pueden llegar a servir de cara al futuro”

– Sobre el error que tuvo el arquero de O’Higgins, Miguel Pinto, y la apertura de la cuenta por parte de Everton, Milito aclaró. “Este tipo de errores no se dan siempre, ocurren de vez en cuando por nuestra forma de jugar y también esta forma de jugar en más de alguna oportunidad nos ha permitido hacer goles y ganar partidos”.

Luego de la derrota por 2-1 ante Everton, que le costaría los tres puntos de local de O’Higgins y el amargo debut como local en el torneo, vendría el tiempo de análisis por parte de Gabriel Milito, quien lamentó no poder sumar los primeros puntos de local, considerando que la próxima fecha se recibe a Huachipato para poder haber sacado una ventaja considerable de local.

Ante las consultas de la prensa sobre el partido de hoy, Milito fue claro en aclarar que esto es solo el comienzo del torneo. “Los partidos de hoy nos pueden llegar a servir de cara al futuro si somos capaces de repasar, revisar las cosas que debemos mejorar. Estábamos con la idea de ganar y no fue así y cuando eso pasa te quedas mal”.

Otra de las preguntas que recibió Milito fue sobre el funcionamiento del equipo, recordando la conferencia pasada post triunfo ante la Universidad de Concepción, aludiendo cuando dijo que pararía jugadores en la cancha acorde al equipo de turno, siendo que ante Everton se vio más desordenado que en el partido anterior.

Sobre el error que tuvo el arquero de O’Higgins, Miguel Pinto, y la apertura de la cuenta por parte de Everton, Milito aclaró. “Este tipo de errores no se dan siempre, ocurren de vez en cuando por nuestra forma de jugar y también esta forma de jugar en más de alguna oportunidad nos ha permitido hacer goles y ganar partidos. Esperemos que este tipo de situaciones no ocurran más, aunque sabemos que este tipo de situaciones son parte del juego y tiene que ver con la idea que yo debo jugar y les pido a los jugadores, y cuando pasan estas cosas me hago totalmente responsable y los futbolistas deben seguir insistiendo en esta forma y corrigiendo algunos detalles”.

Lo rescatable para Milito dentro de este partido sin duda fue el entusiasmo que tuvo el equipo para intentar empatar, más aún con el dos cero y con el primer gol. “Después empezamos a tener el control del balón y mayores aproximaciones, claro que nos expusimos mucho a las contras, pero ahí se vio lo peor del equipo porque nos invadió la intranquilidad y la ansiedad por querer empatar o hacer un gol y eso es la peor consejera”, aclaró el técnico celeste.

Con esta derrota O’Higgins estira su racha sin poder ganar como local, el ultimo partido que se sumo de tres en Rancagua fue el 30 de noviembre ante el equipo de Huachipato, esa vez fue por la cuenta mínima con gol de Pablo Calandria.

El próximo partido de O’Higgins será ante Huachipato el domingo 18 a las 18:00 horas, donde tendrá la difícil tarea de asegurar los primeros tres puntos de local.

