Tomas Alarcón: “Este es nuestro estilo de juego y no vamos a renunciar a eso”

Luego de la derrota ante Everton por dos goles a uno, lo que significó un debut bastante amargo como local, viene la hora de pensar en frio y analizar lo que fue el desempeño del equipo y tratar de concentrarse en el rival del domingo: Huachipato.

En la semana como es de costumbre volvieron a los entrenamientos y el miércoles fue abierto para la prensa, donde pudimos observar trabajos especiales a los arqueros, donde se practicaron jugadas con presión del rival y donde los demás jugadores realizaron fútbol colectivo y toque rápido con aproximaciones al área contraria.

Quien atendió a la prensa y analizó lo que fue el partido ante Everton fue el canterano de O’Higgins, Tomas Alarcón. “Esta derrota fue por errores de nosotros, un error tuyo puede costarte caro y como el error de ellos te puede beneficiar y estamos conscientes de lo que puede pasar de aquí adelante y tenemos que estar mucho más concentrados para que no nos vuelva a pasar y es difícil salir de un momento así”.

“Se viene reflejando de hace bastante tiempo que nuestra intención es siempre salir jugando y empezar desde atrás el juego, es nuestra forma de jugar y no vamos a renunciar por un error que cometimos nosotros mismos. Tenemos que seguir de la misma forma y este es el camino que el profe nos convenció y que estamos totalmente convencidos como plantel, entonces tenemos que estar confiados en nosotros y tener la virtud de salir adelante después de nuestros errores”, señalo el defensa.

Pensando en Huachipato

Ahora O’Higgins tiene un duro enfrentamiento de local ante Huachipato, con la difícil tarea de sumar de tres puntos en casa, teniendo como antecedente que el último partido que O’Higgins ganó en Rancagua fue el 30 de noviembre del 2017 por la cuenta mínima.

Alarcón anticipa que Huachipato no vendrá a esperar y saldrá con todo a buscar el gol. “Todos los equipos saldrán a buscar el error de nosotros y es el momento que más estar concentrados y tenemos que confiar en nuestras virtudes y en lo que hacemos en la semana para no cometer los mismos errores. He visto los partidos de Huachipato y el poder ofensivo es bastante bueno y también el mediocampo juega bastante bien, hay que analizarlo de la mejor manera para hacerles daño”.

“Yo creo que todos los equipos se no van a venir a replegar y van a provocar que nosotros mismos estemos bastante cerca y no nos generemos espacios, vamos a tener que encontrar la solución y hoy hicimos un trabajo muy parecido donde teníamos que salir jugando y no tratar de interceptarnos con los volantes y así generarnos espacios para hacer el pase filtrado”, finalizó el defensa.

