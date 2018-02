Cuando bomberos atendía una emergencia desconocidos entran a cuartel y roban a los voluntarios

Fotos: Héctor Vargas

Durante la madrugada del jueves, bomberos de la Primera Compañía de Rancagua, recibió un llamado de emergencia por una fuga de gas al interior de una vivienda para el sector de la Villa Cordillera, concurriendo al lugar la unidad Hazmat de la compañía.

En controlar la emergencia tardaron aproximadamente una hora, al volver al cuartel y entrar a las habitaciones de la guardia nocturna se dieron cuenta que las camas y los cajones estaban abiertos, al revisar sus billeteras y celulares ya no estaban donde los habían dejado.

Durante la emergencia desconocidos habían ingresado al interior de la bomba que se encontraba vacía e hicieron ingreso, aprovechando que no había nadie, hasta los dormitorios. El hecho fue denunciado a Carabineros.

Freddy Bahamondes, director de la primera compañía, lamentó lo sucedido y critico la seguridad de Rancagua. “Es realmente lamentable ya no es coincidencia y estamos súper preocupados por los niveles de delincuencia”.

El cuartel que contaba con cámaras de vigilancias, estas son fundamentales para buscar los responsables para identificar a los que ingresaron al cuartel.

