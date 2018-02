Gabriel Milito: “Necesitamos recuperarnos y eso significa ganar el partido”

El técnico argentino palpita lo que será el encuentro ante Huachipato y la importancia de ganar en casa.

Rodrigo Vergara.

Ya han pasado cuatro días desde el partido ante Everton y este fin de semana el rival de turno es Huachipato, pero en el monasterio aún pesa lo ocurrido el lunes pasado, donde por errores propios se termina perdiendo un partido clave.

Y es que sin duda lo que más se lamentan dentro del plantel y el cuerpo técnico, fue el error que tuvo Miguel Pinto, quien, por no despejar a tiempo, abrió el marcador a favor del equipo ruletero. Esta jugada sin duda calo hondo dentro del equipo y durante la semana fue una de las situaciones que más prepararon para evitar este tipo de errores.

Pensando ante Huachipato, Milito reconoció que será un partido difícil y que hay que estar preparados para enfrentarlo. “Llegamos bien, con ganas de tener revancha en relación con el partido anterior. Queremos lograr los tres puntos. Tenemos que jugar mejor que el partido anterior. Sabemos que esta versión de Huachipato junto con las nuevas ideas que trae el técnico y la base de jugadores hace que sean un rival de respeto”.

Durante la semana los jugadores comentaron que en los entrenamientos se trabajó en base a los errores del partido que se disputó el lunes, lo que Milito fue claro en afirmar. “Repasamos los errores que tuvimos y ahora llegamos con la ilusión de que podemos hacerlo bien y se también que tendremos la rebeldía necesaria para ganar el partido”.

Gabriel Milito, también entregó su respaldo al portero Miguel Pinto, quien durante el partido ante Everton fue bastante reprobada su actuación por parte del público. “La confianza puesta en el esta intacta. Gran parte del error fue de él, pero los compañeros que estuvieron al lado en la jugada saben la responsabilidad en esa situación. Hablamos con él y lo corregimos y esperamos que no vuelva a suceder. Más allá del error, no me hará cambiar lo que siento y pienso con él”, afirmó.

Milito mira a Huachipato con bastante cautela, ya que Nicolás Larcamón, ex técnico de Deportes Antofagasta, los complico bastante cuando se enfrentaron el año anterior y ahora anticipa lo mismo. “Un equipo que tiene una idea de juego definido, donde intenta dominar el juego con la tenencia de la pelota y hace jugar incomodo a los rivales, presionando constantemente, donde no se mete atrás y la presión es muy alta e intensa y muy organizada, eso lo reconocemos y durante la semana los trabajamos”, reconoció.

LA PRESIÓN DE GANAR EN CASA

Ante la duda que, si el equipo sentirá la presión de ganar en casa, considerando que se perdió en el primer partido de local y que precisamente el último triunfo en Rancagua fue ante Huachipato fue enfático en aclarar la importancia de dejar los tres puntos en casa. “Ganar de local siempre es importante, me gusta que la gente que viene acompañar al equipo se vaya contenta y felices a casa, me gusta que nosotros nos vayamos felices también por la tarea realizada, conformes no solo por haber ganado sino también por jugar bien y superar al adversario y lógicamente ese deseo siempre lo tenemos. Lo mismo que siente la gente nosotros lo sentimos y el desencanto este y es porque lo mismo sentimos nosotros”, explicó.

Uno de los rumores que salió en los últimos días en la prensa de Santiago, fue la opción de incorporar al delantero de Universidad Católica, Diego Vallejos, donde el estratega celeste aclaro esta situación. “No he hablado con el club esa posibilidad y tampoco el club conmigo. El mercado esta abierto y no nos cerramos a ninguna posibilidad concreta pero esta posibilidad (Diego Vallejos), nosotros no hemos hablado de esa opción y el club tampoco nos ha manifestado esa alternativa que surgió”, aclaró.

El partido será este domingo a las 18:00 horas en el estadio el Teniente, las entradas ya están a la venta mediante el sistema OHITICKET o si aun tiene la nostalgia de ir a comprar la entrada de forma presencial, puede acercarse a la tienda de O’Higgins ubicada en cuevas 226 hasta el sábado a las 13:00 horas. Si no alcanza también habrá venta en boleterías del estadio el día del partido a partir de las 14:00 horas y durará hasta el comienzo del partido.

