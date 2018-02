Pediatra entrega consejos para el cuidado de la salud de los niños(as) durante el verano

En febrero las altas temperaturas han acompañados a miles de veraneantes en distintos puntos del país, sobre todo de ciudades ubicadas en los valles centrales. Es por esto que las recomendaciones que entregan los expertos en salud son vitales para disfrutar lo que queda del verano.

La directora del Hospital San Fernando, Dra. María Margarita Henríquez, en su rol como neonatóloga y pediatra, entrega algunos consejos para el cuidado de los niños(as) en estas vacaciones, “hay que focalizarse en tres puntos importantes: los accidentes por inmersión, quemaduras solares e hidratación”.

La doctora señaló que “un niño que está bañándose en una piscina o en el mar, siempre debe estar al cuidado de un adulto responsable, porque los menores son rápidos y podemos arruinar las vacaciones por falta de seguridad”. La profesional afirma que, “los niños fácilmente pueden deshidratarse, por el exceso de calor o porque no toman la cantidad de agua que requieren; yo me enfocaría en primer término en los menores de seis meses cuyas madres deben seguir fomentando la lactancia materna, y en segundo, en los mayores de 6 meses podemos darle jugo de frutas naturales, agua natural o embotellada, no se recomienda las bebidas normales o light, a mí me da susto indicar los jugos naturales que lleven a la playa, por eso deben estar refrigerados y transportados en estos “cooler” para el mantenimiento de la cadena de frío”.

Y respecto a las quemaduras solares, la directora recomienda “primero que todo debemos evitar exponer a los niños al sol entre las 10 y 16 horas; si los vamos a hacer, deben utilizar los protectores solares para piel sensible. En los menores de seis meses no está recomendado el uso del protector solar, para aquello deben utilizar prendas claras, livianas, ojalá de algodón, incluso hay ropas con protección UV, y la cabeza protegerla con un gorro”, detalló la facultativo.

Agregó que “el protector solar para piel sensible debe ser mayor de 30 (factor de protección solar), aplicándolo en todo el cuerpo media hora antes de la exposición al sol y se recomienda repetirlo cada dos horas. Si el niño se baña en la piscina o en el mar, luego de secarse, se debe aplicar nuevamente”.

Si el niño(a) sufrió una quemadura solar, la que generalmente son de tipo A, “pueden usar una crema con aloe vera e incluso, existen alternativas naturales como extraer una sustancia blanca de la planta de aloe vera que tengan en sus casas, ponerla en el refrigerador para que, helada se la apliquen en la piel del menor, ahora si la quemadura es grave, se recomienda ir a algún SAPU, SAR, o Urgencia en el caso si llegasea presentar vómitos o diarrea”, agregó la Dra. Henríquez.

Finalmente, indicó: “otra cosa que preguntan mucho las mamás es qué hacer con las picaduras de los mosquitos. Si bien no tenemos fiebre amarilla en Chile, existen zancudos que dejan ronchas, por mi experiencia trato de no recomendar repelentes, es mejor comprar de esos enchufes que se conectan en el sistema eléctrico, en el caso de las niñas que se bañen, debieran darles un nuevo baño,pero en sus casas para evitar las infecciones urinarias, y no tan sólo en menores, sino que toda mujer debe tener ese cuidado. Y, finalmente si les da hambre a los niños(as), no le den alimentos helados, sino tibios porque pueden tener dolores de guatita o enfriamiento como decían antiguamente”.

