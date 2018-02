O’Higgins logra sus tres primeros puntos de local

Rodrigo Vergara

Fotos: Héctor Vargas.

Luego de la derrota ante Everton, O’Higgins recibió de local a Huachipato con la misión de poder lograr los tres primeros puntos en casa y así dejar de lado la dura derrota del fin de semana pasado.

A las 18:00 horas en punto comenzó el partido en el estadio El Teniente de Rancagua, los primeros diez minutos fue solo un transcurso de balón por la zona del medio campo donde Fernández, Oroz y Vera, mantenían una conexión tratando de dar pases a la ofensiva.

Huachipato quien vino a buscar el partido, mediante chispazos presionó al equipo de Milito, los de la octava región a ratos mostraban un buen juego, eso sí basado en errores de los volantes de O’Higgins, que al igual que el partido ante Everton presentaron fallas al momento de dar el último pase.

El partido cae en un vacío donde Huachipato ni O’Higgins se hacían daño, pero en el minuto 39, el argentino, Nicolás Oroz, decretaría la apertura de la cuenta mediante un zapatazo cruzado desde el vértice del área y de esa forma marcó el uno a cero a favor del equipo de Rancagua.

Huachipato los últimos cinco minutos del primer tiempo iría con todo a buscar el empate acto seguido O’Higgins tendría una ocasión más donde Oroz por muy poco la mandaría afuera, dejando solamente un gol en el marcador al finalizar el primer tiempo.

Huachipato en el segundo tiempo saldría con todo a buscar el empate y lo logra, mediante una jugada bastante elaborada por el sector derecho de O’Higgins, tras un centro, Gabriel Torres, logra conectar de forma perfecta el centro, Pinto que estaba bien parado para contener el balón, no puede alcanzar la esférica que termina entrando decretando el empate 1-1 provisorio, en tan sólo cinco minutos del segundo tiempo.

O’Higgins seguiría insistiendo, esta vez de pelota parada mediante un tiro de equina, donde Albert Acevedo con un cabezazo potente pasa rosando el arco defendido por Lampe, perdiendo una oportunidad clara de gol.

Huachipato que posterior al gol entraría en una etapa donde el resultado les era favorable, retrocede un poco dejando que O’Higgins tenga más espacio dentro del terreno de juego y se genere más ocasiones de gol. Joel Acosta quien se generaría lo que sería la posibilidad más clara en el segundo tiempo entra solo mano a mano ante Lampe y en su afán de colocar el balón al poste más lejano del portero, esta se va desviada por un menos de un metro.

Más tarde otra vez lo tuvo Joel Acosta, quien tras sacarse un defensor remata a boca de jarro superando la resistencia del portero acerero ahogando desde la línea el gol un jugador saca el remate celeste, se reclamó penal en esta jugada ya que el balón dio efectivamente un poco más abajo del hombro del defensor.

O´Higgins con más ganas que futbol buscaba la ventaja, el mediocampo seguía presentando problemas en el último toque, no lográndose entender del todo con la ofensiva, pero el premio a la insistencia llegó a 12 minutos del final cuando el medio campo recupera un balón, Cereceda elabora una jugada por el sector izquierdo y este habilita por arriba de la defensa acerera a Nicolás Oroz que con un remate certero y fuerte abajo marcaría el segundo gol de O’Higgins y la ventaja para los rancagüinos.

En los últimos minutos, Huachipato también tendría sus chances de empatar el partido mediante los pies de Javier Parraguez, quien queda en un mano a mano ante Miguel Pinto, el portero celeste y su buen achique hace que el remate salga desviado por dos metros de la portería del golero celeste, desperdiciando una oportunidad clara de empatar.

O’Higgins con este resultado suma sus tres primeros puntos de local llegando a 6 unidades, que lo ubicarían en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Además, este triunfo le da un golpe anímico al equipo de cara al partido del próximo viernes ante Colo-Colo en el estadio Monumental.

O’Higgins

M. Pinto; A. Acevedo; B. San Juan; A. Márquez; N. Oroz; R. Fernández; J. Acosta; R. Cereceda; N. Mazzola; R. Osorio y M. Vera.

Suplencia: L. Ureta; T. Alarcón; J. Fuentes; P. Muñoz; D. Salazar; M. Sepúlveda y J.C. Espinoza.

DT: Gabriel Milito.

Huachipato

C. Lampe; J. Bizama; F. Pereira; V. Huerta; I. Tapia; C. Sepúlveda; L. Povea; C. Valenzuela; J. Martínez; J. Carvallo y G. Torres.

Suplencia: Y. Urra; J. Parraguez; J. Verdugo; S. Martínez; J. Urzua y J. Garcia.

DT: Nicolás Larcamon.

Árbitros: AP-Cristian Garay

A1-Sergio Lagos

A2-Mario Lagos CA-Francisco Guillabert

Público: 5114 personas.

Comentarios

Comentarios