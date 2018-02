Denuncian irregularidades con familias beneficarias de programa de acompañamiento a hogares vulnerables

– Una funcionaria de la repartición pública del programa “Familias” habría replicado información de tres familias de Quinta de Tilcoco en 311 casos de las comunas de Peumo, Las Cabras, Olivar, Doñihue, Malloa, Peralillo, Lolol, Quinta de Tilcoco, San Vicente y Machalí.

Una complicada situación es la que mantiene en boga al Fosis región de O’Higgins, y es que en diciembre de 2017 se detectaron irregularidades en el Programa “Familia”, situación que actualmente mantiene en curso un sumario para investigar la situación que afectaría a 311 familias de once comunas de la región.

Cabe consignar que “Familias” es un programa de acompañamiento a grupos familiares de extrema pobreza con el objetivo de fortalecer habilidades y desarrollar competencias de sus integrantes. El programa que depende del Fosis, está bajo el dominio del Ministerio de Desarrollo Social y para su ejecución, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social pacta convenios con los municipios, siendo estos últimos que en terreno lo ejecutan.

Es por esto que hasta dependencias de El Rancaguino llegó el Senador Alejandro García-Huidobro quien denunció graves irregularidades en que estaba incurriendo una funcionaria de Fosis, a cargo de este programa, actos que responsabilizan directamente a una gestora familiar.

Dicho eso, el parlamentario por la región de O’Higgins informó que “En noviembre se activa una alarma en Doñihue en el control que hace la Seremi de Desarrollo Social respecto al Fosis por este programa, pues en reiteradas ocasiones declararon inubicables a dos familias”.

En esta línea, el congresista explicó que el protocolo de trabajo indica que al aparecer más de 30 familias como inubicables, se levanta una alarma que algo irregular está sucediendo.

Explicó que esto se habría gatillado luego que una funcionaria de la repartición pública habría replicado información similar en 311 familias de once comunas de la región, todas en la situación de inubicables “la gestora familiar del Fosis de Doñihue y de once comunas más, ingresó 311 familias al sistema como inubicables. Esta funcionaria tomó datos de tres familias de Quinta de Tilcoco, replicó los mismos datos y las subió a la plataforma del Ministerio”.

Agregó que esta irregular situación habría activado la alarma alertando de la situación “Esto hace que en noviembre se levante la alerta porque podría haber falsificación de instrumento público, pues es imposible que todas estas familias tengan la misma información”, subrayó el legislador.

El congresista agregó “En el fondo, acá no se hizo el trabajo de ir a ubicar a las familias y analizar la situación de cada una de ellas. Doñihue presenta 111 familias inubicables, toda su cobertura; es decir, algo está pasando con los funcionarios que no están haciendo la pega. Estos son números alarmantes porque el 25% total de la cobertura del programa en la región estaban como familias inubicables y eso es algo muy extraño”, aseguró.

A esto se le agrega -argumentó García Huidobro- que “esta funcionaria, trabajaría en un sistema de convenio de personas postradas que está a cargo de la Fundación Filadelfia de San Fernando y curiosamente esta misma funcionaria de Fosis es funcionaria de esta otra fundación, algo impresentable”, subrayó.

Finalizó asegurando que en esta situación -a su juicio- no se han tomado medidas ejemplares “No hay sumarios, y el director del Fosis lo sabe, está al tanto de todo. Solicitaré una investigación a Contraloría porque esto es sólo el año 2017, pero es importante averiguar qué ha pasado con los años anteriores. Aquí se habría falsificado información pues replicaron la información de estas tres familias de Quinta de Tilcoco a más de 300 familias. Aún más, el 22 de enero, la Seremi de Desarrollo Social solicitó una investigación al Ministerio y aún no se inicia”.

FOSIS RECONOCE LA SITUACION

En tanto como “graves”, calificó el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), Felipe Osorio los hechos acontecidos, reconociendo con esto la falta que cometió la gestora familiar al replicar la información sin corroborar antecedentes.

“Lo que plantea el senador es efectivo, se replicó información en un número importante de familias, lo que consideramos una falta grave; sin embargo, los beneficios que están asociados que tienen que ver con las transferencias monetarias no se han visto afectadas, porque las familias están en la categoría de diagnosticadas y desde ese momento son sujetos del beneficio, por tanto, no hay ninguna situación que indique que las familias se van a ver afectadas por esta situación”, aseguró Osorio dando a conocer que para ellos “esta situación ha sido bien compleja”.

Explicó que esta irregularidad de proceder la pesquisaron a partir de los equipos que existen en todas las comunas de la región y en particular fue “el equipo de Doñihue el que detecta esta irregularidad.”, apuntó. Agregó que “A partir de eso se inicia una auditoría inmediata, se actúa con celeridad, con diligencia, se toman las medidas correspondientes para diagnosticar la magnitud de la situación y el equipo del programa ‘Familia’ se concentra en indagar lo que pasó y se detectan estás más de 300 familias replicadas por lo que se toman las medidas para iniciar un proceso que determine con claridad cuáles son las responsabilidades de la funcionaria involucrada”, argumentó el director de Fosis.

Aquí Osorio explicó que lo que habría hecho esta funcionaria fue “duplicidad de información”, es decir, “lo que hizo fue poner antecedentes que no corresponden a la familia, pero los datos de ingreso – nombre y rut del titular- corresponden a las familias beneficiadas”. En otras palabras, la funcionaria habría ingresado el nombre del titular de la familia con sus datos, pero en el segundo paso del sistema habría replicado los datos de esas tres familias de Quinta de Tilcoco en estas 311 familias involucradas.

La autoridad regional explicó que “Esto derivó en un sumario que está en curso y que va a determinar la responsabilidad y las sanciones que ameritan para una situación de esta naturaleza”.

Consultado por el impacto que tendría esta irregular situación en las familias, el director de la repartición aseguró que éstas no se verán afectadas en sus beneficios “Estas 311 familias están detectadas, efectivamente están ingresadas y están recibiendo el beneficio. Las familias están en calidad de diagnosticadas y por lo tanto, el beneficio les tiene que empezar a llegar en los tiempos que corresponde”. Aquí Osorio aseguró que no se están perdiendo recursos y que las familias contarán con sus beneficios. “Eso está garantizado”, acotó.

Consultado por la gestora familiar que cometió la falta, apuntó que “Ella está en calidad de funcionaria, sigue con contrato vigente; sin embargo, por el Ministerio de Desarrollo Social, se determinó el congelamiento de su clave de acceso para ingresar datos de familias al sistema. La funcionaria no está en funciones, estamos a la espera que termine el sumario para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes, pero sigue en ejercicio, no sale a terreno. Tomaremos definiciones cuando el sumario concluya que de aquí a un mes debiera estar el resultado”, aseguró Osorio.

