Gabriel Milito: “La victoria (ante Huachipato) de nos va a dar confianza”

Con la tarea cumplida, con los tres primeros puntos en casa y presentando pequeñas falencias de juego, vino el análisis de los jugadores y especialmente del técnico Gabriel Milito.

Mucho más relajado y más contento se le vio al trasandino cuando tomó posición para declarar inmediatamente después de finalizar el encuentro, donde quedó conforme con el rendimiento del equipo.

“Tenemos variantes y esquemas distintos, también características distintas de los jugadores. A nosotros nos gusta jugar de esta manera, sentimos que tenemos futbolistas para hacerlo muy bien y con relación al año pasado, por el sector izquierdo tenemos un jugador como Cereceda que es difícil para los adversarios ya que ataca a tiempo y nos permite de esa forma, dejar a Joel Acosta más suelto con su habilidad y velocidad.”, comentó Gabriel Milito.

También se refirió al futuro de los que serán las alineaciones de O’Higgins, esto considerando que, en la primera fecha, declaró que las alineaciones del equipo serían en base al rival de turno. “Son variantes que vamos buscando, pero sin perder la identidad del equipo, que hacer para afrontar cada partido de la mejor manera y con quien. Por eso, va a ser una constante de ir modificando los esquemas y los futbolistas, según que partido se presente. Cuando se gana se valora, pero cuando se pierde se critica y nosotros tomamos decisiones en función de lo que nosotros vamos haciendo”, agregó.

Otro punto que también fue bastante comentado en zona de prensa fue la falta de efectividad de O’Higgins, donde el equipo tuvo varias ocasiones de gol claras y que fueron desviadas, contenidas por el arquero o algún defensa de Huachipato. “Erramos goles, pero lo más importante para mí es generar peligro y situaciones de gol. El Tema de la efectividad es necesaria para ganar los partidos y cuanto más efectivos seamos mejor, pero mientras más situaciones de gol nos creemos habla de que el equipo ha hecho un buen partido, no es fácil hoy en día generar tantas ocasiones de gol, me hubiese gustado marcar un gol más para así estar más tranquilo pero el futbol es así”, explicó.

Algo que sin dudas alabó Milito de este partido, fue la concentración que tuvieron los jugadores a la hora de ir ganando y de no cometer muchos errores. “Me deja tranquilo el haber tenido equilibrio emocional, el año pasado partido que empezábamos perdiendo nunca pudimos remontarlo y en cada partido que íbamos ganando, terminábamos empatados y era algo que teníamos que mejorar, que el comportamiento del equipo no se altere y que teníamos que jugar siempre de la misma manera, con orden e intensidad y es lo que te hace tomar mejores decisiones”, explicó.

ALBERT ACEVEDO

También tuvo palabras para el experimentado defensa central de O’Higgins, Albert Acevedo, quien después de varios partidos sentando en la banca, este ingreso como titular ante Huachipato. “Albert viene haciendo una pretemporada muy buena y lo hemos notado todos los días nosotros y sentíamos que estaba listo y que ha mejorado muchísimo su nivel, ha mejorado bastante su confianza en la pretemporada. El sabe que nosotros lo necesitamos y sabemos lo que nos puede dar, siempre va a dar un gran aporte al equipo por lo tanto me pongo contento que el haya jugado y entrado de la forma que lo hizo, por que realmente se lo merece”.

“La victoria de hoy nos va a dar confianza y vamos a tener una semana corta de trabajo de cara al partido del viernes y nos va a permitir seguir el camino. No hay que olvidar que este es un equipo en formación, más allá de tener buenos jugadores, todavía falta mayor entendimiento y mayor tiempo juntos, que me conozcan mucho más a mi y obviamente el conocimiento entre ellos y se que con el tiempo sea mucho mejor”, finalizó el técnico argentino.

