Ante polémica en Fosis: Diputado Juan Luis Castro “creo que este puede significar algo de mayor envergadura”

El parlamentario, a su vez, no descartó realizar una presentación ante Contraloría luego de asegurar recibir nuevos antecedentes que darían cuenta de una situación mucho más compleja de la inicialmente anunciada.

Por Juvenal Arancibia D.

Foto: Marco Lara.

A poco más de una semana de que se diera a conocer el estado de cerca de 300 casos pertenecientes al programa Familia del Fosis donde se habría duplicado la información de familias vulnerables de la región de O’Higgins, el parlamentario PS, Juan Luis Castro, aseguró estar barajando una presentación ante Contraloría para indagar a fondo el caso.

Según el congresista, “encuentro muy delicado lo que se ha informado pero yo creo que aquí hay que realizar una revisión más profunda del Fosis, no veo que esto sea solo problema de un funcionario; me parece que aquí y, eso lo voy a evaluar si amerita una presentación ante Contraloría, hay que examinar todos los programas, todos los traslados de funcionarios, los cambios de grado para arriba y para abajo, las personas a honorarios, los contratos adjudicados con tratos directo por licitaciones y las personas que después de la primera vuelta han visto elevadas su grado de contratación laboral”.

De la misma manera, el parlamentario no le resta importancia a las irregularidades antes señaladas, manifestando que “yo creo que no hay que mirar por el ojo de la cerradura al Fosis, una institución tan importante amerita una revisión mucho más profunda y de los antecedentes que me están llegando creo que este puede significar algo de mayor envergadura, por sobre una persona o funcionario en particular”.

A lo anterior, el diputado reelecto advirtió que “no descarto una presentación a la Contraloría, que es lo que creo que podría ameritar una situación de comprobarse más irregularidades como están apareciendo”.

