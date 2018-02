EDITORIAL: Designación de intendentes

Si bien aún no hay fecha concreta para que el presidente electo Sebastian Piñera entregue al nómina de quienes son los designados como intendentes, aún quedarán pendientes los nombramientos de los seremis y directores de servicio. Pero entendemos que a nivel regional al menos la designación de los cargos pendientes pasa necesariamente por una conversación de quien sea designado intendente con el respectivo ministro. Esperemos que al 11 de marzo, o al menos dentro de ese mes tengamos el gabinete regional completo, y no suceda como en el primer gobierno del actual presidente electo que hubo que esperar varios meses antes de que todos los nuevos seremis estuviesen nombrados.

Si bien es cierto que varios nombres “han sonado” como posibles intendentes, también es cierto que la última palabra la tiene Sebastián Piñera, el nombrar a las autoridades es una atribución exclusiva del Mandatario. Así que sin aún conocer nombres, nos atrevemos a entregar algunas sugerencias a la nueva autoridad que esperamos se conozca el día de hoy.

En nuestra zona existen varios profesionales que incluso algunas responsabilidades tuvieron durante su gobierno, pero que no necesariamente tienen padrinos políticos. Ellos pueden ser buenos nombres para los diversos puestos que hay que designar. Esperamos que la prioridad la tenga la gente de nuestra zona. Además esperamos que nuestras autoridades regionales conozcan su oficio y no vengan a nuestra región zona a adquirir experiencia política para luego emigrar a la capital. Bastantes desencuentros causaron durante el primer año del primer gobierno de Sebastián Piñera algunas autoridades que poco o nulo conocimiento tenían de la zona, y que tampoco eran de nuestra región.

Ojala el intendente escuche a la gente, tenga el suficiente liderazgo político para navegar en turbulentas aguas, impulse las necesarias investigaciones en ciertas áreas que aún se mantienen grises como por ejemplo la manipulación de listas de espera en el Hospital Regional y entienda la importancia de los simbolismos, por ejemplo que el desfile del 2 de octubre vuelva a la calle y en manos del municipio.

A nivel país, son aproximadamente 3 mil los cargos que deberá nombrar, y por experiencias anteriores sabemos que son múltiples los factores que influyen en sus designaciones, donde no se descartan candidatos presentados por los parlamentarios que disputan cuotas de influencia promoviendo tal o cual nominación. Pero finalmente será el Presidente, electo con un amplísimo respaldo en nuestra región, quien tome la determinación. Es de esperar que el 11 de marzo asuman todos los componentes del gabinete regional y no ocurra como cuando asumió su pasado gobierno, donde por varios meses no tuvimos completo el equipo de autoridades locales.

