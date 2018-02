Representantes regionales de Chile Vamos entregan su total confianza a quien resulte ser el nuevo intendente de O’Higgins

Horas cruciales se viven en la trastienda próxima a asumir su rol oficialista, esto ya que durante la jornada de hoy se espera que se den a conocer los nombres de los 15 intendentes regionales

Por Juvenal Arancibia D.

Bajo un total hermetismo se espera en la cúpula de Chile Vamos de O’Higgins, la conferencia de prensa que, presumiblemente, encabezará el presidente electo Sebastián Piñera, donde se darán a conocer los nombres de los nuevos intendentes que asumirán en las 15 regiones del país.

Si bien en las últimas semanas han sido varios los nombres que han sonado como carta segura para liderar el Gobierno Regional del Libertador O’Higgins, ninguno de los aludidos ha confirmado o manifestado sus intenciones para ocupar el sillón del segundo piso del edificio de Plaza de Los Héroes; misma situación se repite con los representantes parlamentarios de la coalición de derecha quienes incluso han manifestado estar “alineados” para evitar referirse al tema a fin de entregar su completa confianza a la decisión que realice Sebastián Piñera.

Así lo afirmó el senador Alejandro García Huidobro que aseguró que “nosotros le hicimos una propuesta al presidente Piñera y aceptaremos la decisión que el tome, por lo tanto no vamos a dar a conocer ningún nombre porque creemos que no sería prudente y bastante inconveniente”. El congresista añadió “ningún parlamentario o dirigente de la UDI ha dado a conocer ningún nombre y no lo daremos a conocer hasta que el Presidente de la República lo haga”.

El diputado electo Diego Schalper, a su vez, confirmó lo declarado por el senador García Huidobro asegurando que a modo personal, le acomodaría más un nombre de RN pero que de todas maneras acatarán y apoyarán la decisión del mandatario electo.

“LA CIUDADANÍA NOS UBICÓ EN LA OPOSICIÓN”

A menos de un mes de que se realice el cambio de mando y la envestidura de Sebastián Piñera en su segundo mandato presidencial, desde la centroizquierda no esperan un panorama muy distinto al que siempre se ha respirado en la política regional respecto a la labor del intendente, sea oficialista u opositor.

En este sentido, el diputado Juan Luis Castro, aseveró que “la ciudadanía nos ubicó en la oposición pero estar en la oposición no significa ser destructivo, significa marcar un punto de diferencia cuando corresponda, coincidir cuando hay mérito y naturalmente lo que nos mueve, creo yo, es la prosperidad de O’Higgins, la exitosa solución de los problemas más graves, entre ellos, el Hospital Regional de Rancagua, el Servicio de Salud, la conectividad entre Rancagua y Machalí y los problemas del nuevo camino de Pichidegua, el despegue de la Universidad de O’Higgins; entre muchos otros”.

De todas maneras, el representante del PS advirtió que “la manera, la fórmula y el estilo lo va a colocar el nuevo Gobierno Regional más que los parlamentarios; la disposición por mi parte va a ser positiva y muy franca ya que no he trepidado en valorar las iniciativas vengan de quien vengan o criticarlas lo que incluso incluyó con mi propio gobierno”, sentenció Castro.

