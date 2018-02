O’Higgins con una tarea monumental

El equipo de Gabriel Milito espera seguir afianzando su forma de jugar logrando un triunfo en Santiago.

Rodrigo Vergara

Foto: Marco Lara.

Han pasado varios días desde que O’Higgins logró los tres primeros puntos de local gracias a la victoria frente a Huachipato. El partido perdido en Rancagua contra Everton es cosa del pasado pero que sin dudas les dejó bastantes aprendizajes y que se vieron reflejados ante el equipo acerero y en los entrenamientos durante la semana.

Es que no quieren cometer los mismos errores en el futuro, por lo mismo esta semana se volvió a dar énfasis a las jugadas de presión, despejes de arquero y jugadas preparadas, especialmente a Miguel Pinto, con el fin de evitar errores como el partido ante los ruleteros.

Gabriel Milito quedó bastante conforme con lo que el equipo mostró ante Huachipato, esta semana en el trabajo habitual del monasterio se vio bastante tranquilo y ya anticipa lo que será el partido ante un rival difícil como es Colo-Colo. “Intentamos tomarlo de igual manera como si fuera un partido ante otro equipo, vamos a jugar con el último campeón del futbol chileno en su casa (…), todo eso nos provoca mucho entusiasmo y muchas expectativas y esperamos poder hacer un buen partido”.

Milito anticipa que será un partido complicado, conociendo a la calidad de jugadores que poseen y a lo que puede hacer dentro de la cancha. “Es un equipo que maneja bien los distintos momentos del partido y pueden someterte dentro de tu arco y cuando tienen que atacar dentro de espacios grandes lo hacen muy bien, es un equipo muy completo y que tiene un gran entrenador y jugadores de mucha jerarquía, mezclando juventud con experiencia y conforman un equipo poderoso”, analizó.

Ante la posibilidad de que Colo-Colo presente un equipo alternativo considerando que la próxima semana tienen un partido por Copa Libertadores, y que ya vienen con un desgaste notorio señaló. “Eso nunca se sabe, el fútbol es tan indescifrable que no te sabe que te va a presentar, pero no el partido, sino que en el minuto a minuto. Pero reconocemos la jerarquía de Valdivia y el poder de gol que tiene Paredes. Pero a pesar de eso tenemos buenas alternativas adelante y en la zona de creación, veremos con que salen y en base a eso, ver donde podemos generar peligro en el arco rival y poder lastimarlos”.

Otro punto importante que destacó Milito es que ambos equipos tienen un esquema de juego bastante similar y generaran un duelo interesante por quien se quede con la posesión del balón. “ Juega muy bien con la pelota y sin ella, no es casualidad que marquen tantos goles. Nosotros intentaremos controlar el partido en la medida lo posible controlando la pelota y si eso no lo logramos conseguir, con orden e intensidad, intentaremos en la zona de creación tengan dificultades y no se puedan aproximar a nuestro arco, para eso es necesario estar bien juntos y doblar esfuerzos y marca para estar bien protegidos y cuando tengamos la pelota intentar hacer nuestro juego”, finalizó.

Los últimos triunfos en El Monumental

Han pasado muchos años ya que O’Higgins no gana de visita en el estadio Monumental, la última vez fue en el 2015, el técnico en esa oportunidad era Facundo Sava, en un partido quizás bastante complicado en el papel y que se ganó gracias a actuaciones individuales con grandes goles, como el de Braulio Leal y Octavio Rivero, también mencionar el atrevimiento de Luis Valenzuela en un tiro libre que terminó siendo gol.

También en esa misma oportunidad fue el debut de Jorge Carranza, arquero que fue clave en ese partido al evitar que Colo-Colo siguiera aumentando la cuenta y que se transformaría en una de las grandes figuras de ese partido.

Si vamos más atrás buscando los últimos triunfos de O’Higgins en el estadio Monumental, habría que volver al año 2013, donde en ese entonces el técnico era Eduardo Berizzo y que aquella vez tenía la difícil tarea de ganar de visita en el Monumental para poder seguir llegando con opciones a la última fecha para campeonar, donde peleaba mano a mano el titulo con Unión Española y Universidad Católica.

Esa vez se logró ganar en un gran partido planteado por Berizzo, por dos goles a uno, quienes en esa oportunidad marcaron fue Barriga y Rojas. A su vez y gracias a ese triunfo, lograron cortar una racha negativa de 25 años sin ganar en el estadio albo.

Ahora, si bien el torneo recién está empezando, los equipos llegan en igualdad de condiciones, ambos con dos triunfos y una derrota en el torneo.El partido será este viernes a las 20:00 horas en el estadio Monumental y las entradas para acompañar al equipo celeste ya están a la venta a través del sistema Ticketek, y tiene un valor de $4.000 para la visita.

Mercado de pases

Hoy finaliza el mercado de pases del fútbol chileno, por lo que, si se quiere incorporar un jugador, tiene hasta este jueves para inscribirlo. En las últimas semanas sonó bastante el nombre de Diego Vallejos, jugador de Universidad Católica y con un pasado en Audax Italiano, jugador a la cual Milito no tiene conocimiento de si llega o no, y que reconoce que él no lo pidió.

En tanto ante la posibilidad de incorporar otro jugador, para él, el equipo ya está completo por lo que una posible llegada de Vallejos o de algún otro jugador se ve bastante difícil, y tendría que pasar algo ajeno, pero lo descarta y señala que el equipo para este torneo está completo.

El retorno de Calandria

Uno que se ha perdido desde el comienzo el campeonato es el goleador del equipo, Pablo Calandria, quien sufrió una lesión bastante complicada en el pie, el diagnóstico: una fascitis plantar; que lo tiene alejado y sin entrenar a la par de sus compañeros.

Para Milito esta es una situación lamentable y espera que Pablo pueda incorporarse pronto a los entrenamientos. “Es una recuperación complicada y no hay un tiempo determinado, porque es una lesión poco habitual. Está mucho mejor pero todavía no puede comenzar a entrenar, ni siquiera de forma individual. Ojalá se recupere lo antes posible porque es un futbolista que necesitamos y le hace bien al grupo. Me gustaría que se recupere por él y por lo que puede dar”, finalizó.

Comentarios