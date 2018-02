Rancagua suma dos nuevas plantas de revisión técnica

A primera hora del martes, el intendente (s) Luis Barra junto al gerente de Chilena de Revisiones Técnicas (CHRT), Luis Javier Rodrigo; el seremi de Transportes Francisco Lara y el alcalde de Rancagua Eduardo Soto, realizaron el corte de cinta oficial que marca el inicio de operaciones de dos nuevos centros de revisión técnica para vehículos livianos y pesados.

Sobre lo anterior, el seremi de Transportes, Francisco Lara, aseguró que “esta es una muy buena noticia para la gente de Rancagua, recordando que el cambio de concesiones técnicas para la comuna se traduce en el aumento de dos a cuatro plantas, pudiendo solicitar en línea sus horas de atención, revisar en tiempo real el estado de la planta y además estos centros tienen una mayor capacidad”.

Otro concepto que destacó la autoridad radica en la baja de los precios por concepto de revisión técnica bajando de los casi $15 mil pesos de otrora a solo $8 mil 900 pesos, siendo esto para el seremitt “una buena noticia para el bolsillo de todos los rancagüinos”.

En la ocasión, el alcalde Eduardo Soto afirmó que “la revisión técnica es obligatoria y, por lo tanto, a veces al contar solamente con dos plantas se convertía en un trámite que no era precisamente rápido, y esto va a mejorar sin dudas el servicio a los vecinos, que es lo que finalmente nos interesa”.

Por otra parte, el jefe comunal detalló que cerca de 80 mil vehículos renovaron su permiso de circulación en Rancagua en el último proceso, es decir, un importante parque automotriz que deja de manifiesto la necesidad de poder contar con estas dos nuevas instalaciones.

En tanto, Luis Javier Rodríguez, gerente general de Chilena Revisiones Técnicas, aseguró que “buscamos por sobre todo que la experiencia del usuario sea lo mejor posible y eso lo conseguimos reduciendo los tiempos de espera, que es fundamental para ellos, y entendemos que es lo que más valora”.

Asimismo, el concesionario detalló que “nosotros tenemos un sistema muy eficiente de reserva de hora, de tal forma que el cliente viene a la planta y no tiene que esperar, sino que pasa directamente al trabajo y, de esa manera, su proceso de revisión técnica queda resuelto en 20 minutos”.

Los dos nuevos centros se ubican en calle Punta del Sol #610 (frente al ex Shopping Center) al norte de la comuna y en Av. Manuel Montt #1820 (colindante con la Ruta Travesía y población Dintrans, estando esta última solo habilitada para vehículos livianos.

Para más información sobre cómo obtener o agendar una hora en línea, los interesados pueden revisar la web de las nuevas plantas en www.chrt.cl o bien llamando al fono +56 72 307 0854. Los horarios de atención de ambas plantas son los siguientes: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. y sábado de 09:00 a 15:00 hrs.

Comentarios