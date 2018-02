Rancagüino fue designado subsecretario de Vivienda

Por Juvenal Arancibia D.

Luego de que en horas de la tarde del martes se confirmara que no se sabrían los nombres de los nuevos intendentes regionales, la expectación desde O’Higgins decayó para el anuncio que el presidente electo Sebastián Piñera vía streaming- donde finalmente se conocieron los Subsecretarios que acompañarán las funciones del próximo gabinete de gobierno, pero pese a esto un nombre acaparó la atención de la cúpula política local: el rancagüino Guillermo Rolando.

El Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile y Máster en Políticas Públicas de la escuela de la Universidad de Harvard, nació en la localidad cordillerana de Coya y a los 8 años junto a su familia se instaló en Rancagua, ciudad donde comenzó su trabajo ligado principalmente a la generación de vínculos entre la empresa privada y el mundo público en pos del desarrollo de proyectos para la superación de la pobreza en distintas localidades y comunas del país.

Rolando, quien además se ha desempañado como director ejecutivo de la exitosa Fundación Fútbol Más, asegura no pertenecer a ningún partido político, sino más bien se identifica como una persona independiente que proviene de la sociedad civil, situación que le causa particular orgullo al sentir un reconocimiento a su labor en la designación como Subsecretario de Vivienda por sobre cualquier afinidad o color político.

“Hace 20 años terminé mis estudios y desde entonces he trabajado intentando mantener un pie en lo “barrial” mediante el diseño de políticas públicas porque desde ahí uno puede ver la realidad de lo que pasa en nuestro país, donde uno se inspira y trata de poner la voz de nuestros compatriotas en los mismos diseños”, explica el recién designado Subsecretario de Vivienda.

De la misma manera, Rolando ya tiene claras sus expectativas, objetivos y aportes a realizar acompañando la gestión de Cristian Monckeberg como titular de la cartera Vivienda, asegurando que “quiero intentar grandes cosas, en primer lugar mantener y promover la gran calidad profesional que por años ha detentado la cartera de Vivienda en el desarrollo del país; también hacer llegar la voz de los ciudadanos que residen en los distintos barrios de Chile, apoyar la mejora de calidad de vida no solo a los segmentos más vulnerables por medio de programas de reparaciones o el subsidio a la clase media y congregar estas necesidades canalizándolas a través del Ministerio”.

Por su parte, el profesional confidenció que hace un par de meses pasó a integrar los grupos de trabajo de “Ciudad y Calidad de Vida” y desde entonces su nombre quedó fichado como un posible candidato a evaluar dadas las competencias e intereses personales consistentes con la concreción del programa de Gobierno del presidente electo, situación que finalmente quedó zanjada, primero al recibir un llamado telefónico confirmando su presencia en la terna final de posibles Subsecretarios y en la mañana del miércoles luego de que el próximo mandatario pronunciara su nombre ante los medios.

Finalmente y relativo al trabajo de la cartera de Vivienda para la Región de O’Higgins, Guillermo Rolando fue cauto al señalar que primero se deben discutir los planes finales con el Ministro Monckeberg pero que “uno de los temas que se discutió mucho en las reuniones de trabajo tiene que ver con la necesidad de trabajar en los condominios sociales deteriorados, especialmente en sectores como la población Vicuña Mackenna al norte de Rancagua, donde, por razones éticas, debemos ver como poder mejorarlos, recordando que somos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y por lo tanto también tenemos que centrarnos en los entornos y espacios públicos”.

Comentarios