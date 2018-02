Apertura de nuevas rutas busca descongestionar el tráfico vehicular entre Machalí y Rancagua

Los proyectos contemplan la conexión de Escrivá de Balaguer, con el tramo República y Avenida San Juan más la abertura de Avenida Del Sol, en busca de acabar con los puntos críticos presentes en la conurbación de ambas comunas.

Desde que comenzó el desarrollo de conjuntos habitacionales, más el equipamiento comercial y educacional en la comuna de Machalí, la conurbación correspondiente a Rancagua – Machalí ha crecido de manera histórica en los últimos 20 años. Junto con esto, la situación de congestión vehicular ha ido aumentando y se espera que con la llegada del ajetreado mes de marzo, los puntos de acceso sean aún más críticos, sobre todo en hora punta. Por este motivo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de O’Higgins está trabajando en una serie de proyectos para controlar los atochamientos de tránsito en el sector.

Uno de los planes que se tienen contemplados es la creación de una nueva ruta que una ambas comunas, como lo será la conexión de Escrivá de Balaguer con el tramo República y Avda. San Juan. El proyecto, a pesar de sus dificultades, según lo estipulado por el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, Hernán Rodríguez, “el diseño está terminado pero falta una etapa final que es obtener la Recomendación Social (RS) y hacer todos los trámites internos para que se nos certifiquen los recursos para empezar el proceso de licitación”.

“Este tramo va a solucionar bastante la congestión porque va a permitir que los tacos que se forman, fundamentalmente en Avda. San Juan, ya no sigan solamente por ahí sino que parte de esto se traslade. Este es un proyecto que se va a demorar un par de años en su ejecución”, añadió el seremi.

Otro de los tramos pertenecientes a los planes que el Minvu está preparando para alivianar la congestión vehicular en los sectores, es la apertura de Avda. Del Sol, el cual ha sido esperado con ansias por los vecinos de Machalí y Rancagua. “Este proyecto, también permite que parte importante de estos flujos sean desviados. En conjunto con Escrivá de Balaguer, son los dos grandes proyectos que tenemos nosotros para el 2018”, explicó Rodríguez. Cabe señalar que el estado de ambos planos se encuentran en el mismo proceso de obtención del RS, consistente en que toda planificación de inversión pública deba pasar en primera instancia por la evaluación del Ministerio de Desarrollo Social.

Para la autoridad, “el origen del taco es el crecimiento demográfico que ha tenido este sector, más la tasa automotriz que tenemos, donde cada día hay más autos y la infraestructura ya no es capaz de soportarla. Esa capacidad de no soportar crece en algunos puntos críticos que hoy día están radicados aquí y tenemos que solucionarlo”. Si bien, enfatiza que con la apertura de estos dos nuevos tramos no se solucionará completamente la congestión, sí ayudará a solucionar parte importante de ello. “Hoy día tenemos un punto crítico de la conurbación y esto hay que enfrentarlo”, agregó.

Paralelamente a los trabajos que están realizando en el marco de la conurbación Machalí-Rancagua, también se encuentran trabajando en otros puntos de la ciudad como el eje de Avda. Kennedy, que si bien aún no comienza a presentar un atasco en el tráfico con características similares a las mencionadas anteriormente, desde el Minvu están previniendo que esto ocurra.

En el caso de la calle Hernán Ciudad ubicada junto a la intersección de Bombero Villalobos, el proyecto que buscaba la continuación de la Alameda, fue suspendido para este año 2018 debido a que el conjunto habitacional de Villa Triana no se encontraba conforme con la realización del puente que uniría ambos sectores. “Con Hernán Ciudad teníamos un proyecto grande, con etapa de prefactibilidad aprobada pero, sin embargo, la etapa de diseño fue retrasada y se privilegió poner todo el esfuerzo en el proyecto de Balaguer junto con Avda. Del Sol”, manifestó el seremi de Vivienda y Urbanismo.

El proyecto de Hernán Ciudad quedó fuera del presupuesto 2018 perteneciente al Minvu, por lo que quedará suspendido al menos por este año.

