Caso Caval: Corte de Apelaciones confirma suspensión condicional del procedimiento de Nibaldo Mora Ortega

Fernando Ávila F.

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó la solicitud del Consejo de Defensa del Estado y confirmó la suspensión condicional del procedimiento en favor de Nibaldo Mora Ortega, imputado por el delito de cohecho en la arista Saydex del denominado caso Caval.

En fallo unánime (causa rol 83-2018), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Marcelo Vásquez, el fiscal judicial Álvaro Martínez y el abogado (i) Juan Guillermo Briceño– confirmó la resolución recurrida, dictada el 22 de enero pasado por el Juzgado de Garantía de Rancagua.

La resolución agrega que “como lo ha indicado la Fiscalía y que no han sido cuestionada por el recurrente, concurren al respecto las circunstancias atenuante que han sido indicadas, en ausencia de agravantes hacen que la futura penalidad de los ilícitos materia de la formalización sea absolutamente debilitada en relación a la aspiración del Consejo de Defensa del Estado y se encuentran dentro del margen de punición que establece el mentado artículo 237 del Código de marras, dándose por ende los requisitos copulativos que estatuye dicha norma haciendo procedente la referida salida alternativa”.

La resolución ratificada impuso como condiciones para la suspensión en favor de Mora Ortega firmar cada 3 meses en la Fiscalía Regional de Rancagua durante 2 años; pagar $5.000.000 (cinco millones de pesos) a fundación de niños con síndrome de down de Rancagua y no verse involucrado en ninguna otra causa penal.

