Con lo justo Colo-Colo le empató a O´Higgins

Rodrigo Vergara

Foto: Diego Blanco/ Radio Bienvenida

El partido de este viernes era el momento de saber de qué está hecho este O’Higgins 2018 . Se enfrentaban dos equipos que basan su juego en lo que se haga en el medio campo, considerando que ambos tienen buenos elementos para hacerlo.

Ambos equipos llegaban en igualdad de condiciones y números, los dos con seis puntos y un solo partido perdido.

Durante la semana de previa al partido ante Colo-Colo, Milito y los jugadores, aseguraron que ellos no irían a guardarse ni esperarlos, si no que saldrían en todo momento a buscar el partido y a generar el máximo peligro, obviamente tomando todas las precauciones para no dejar espacios y así evitar el contragolpe.

El partido empezó puntualmente a las 20:00 horas y los primeros minutos fueron de mucho estudio para ambos equipos, O’Higgins tendría una aproximación al arco de Orión pero que no generarían problemas. Colo-Colo haría lo mismo con aproximaciones de Valdivia y Rivero, pero que no ocasionarían el daño suficiente.

Una de las cosas que se notó bastante, es que al momento de que Colo-Colo tenía la pelota, equipo de Milito vuelve en defensa sin perder sus marcas, de hecho, las ocasiones que se generó el equipo de Guede fueron, precisamente porque la defensa rancagüina perdió al jugador.

Tendrían que pasar varios minutos, hasta el minuto 17, para tener una jugada de gol para O’Higgins, donde una buena recuperación de balón desde la defensa, Mazzola que aguanta la pelota y este habilita a Acosta que arrastra marca y queda cerca de Orión. El tiro pasó bastante cerca de la portería.

El partido cayó en una guerra por tratar de tener el control del medio campo, entre recuperaciones de balón y faltas por la acumulación de hombres en el medio campo.

Una de las cualidades que entrenaron durante la semana fue presionar al equipo de rival y gracias a eso vendría la jugada donde, en una salida de Colo-Colo y la presión de Márquez este habilitaría de muy buena manera a Mazzola que con un certero tiro deja sin opciones a Orión, marcando el primer gol del partido a favor de O’Higgins.

El gol celeste hizo que Colo-Colo, saliera a buscar el empate por todas sus formas. Miguel Pinto, trabajó bastante para mantener el resultado a favor. Por ejemplo sacó una gran pelota de gol a Valdivia de tiro libre, el portero celeste estuvo soberbio para despejarla al tiro de esquina, que posteriormente no generaría daño.

Esto fue el primer tiempo del partido, donde hubo ocasiones para ambos equipos, pero el que más genero daño fue O’Higgins, por lo mismo se irían al descanso con la cuenta a favor del equipo de Milito.

El segundo tiempo O’Higgins no presentaría cambios a diferencia de Colo-Colo, en este último ingresarían Jaime Valdés y Esteban Paredes para tratar de empatar el partido.

No pasarían ni cinco minutos y O’Higgins crearía una buena opción de alargar la cifra tras un cabezazo de Mazzola que, por mala suerte del jugador, saldría bastante al centro del arco, donde Orión con una gran atajada enviaría al tiro de esquina.

En el segundo tiempo se vio un O’Higgins muy bien parado en defensa y medio campo, esto ocasionaría que Colo-Colo se viera anulado en el medio, generado pocas jugadas con sus delanteros y haciendo que la única opción de daño que tengan para generar sea de pelota parada, ya sea de córner o tiro libre.

Durante el segundo tiempo Colo-Colo tendría ocasiones para empatar el partido, pero el arquero Miguel Pinto estuvo bastante atento para evitarlo. Tuvo varias atajadas dignas de partido, por lo que terminaría transformándose en uno de los puntos altos del equipo celeste.

Una de las más claras que se generaría el equipo de Guede para empatar, fue cerca de los 74 minutos, donde Paredes, en un pase a espaldas de los centrales de O’Higgins, quedaría mano a mano conta Pinto, haciendo un tiro que pegaría en el travesaño y quitando la opción de empate.

Seis minutos más tarde y después de tanto insistir, durante una jugada fortuita por parte del equipo albo, vendría el empate con gol de Zaldivia, quien no dio por perdida una pelota, decretando el empate 1-1 y generando la preocupación en la banca de Milito a pocos minutos del término del encuentro.

En O’Higgins ingresarían Muñoz y Sepúlveda en reemplazo de Acosta y Oroz respectivamente, para tratar de generar mediante el contragolpe ocasionar daño, minutos más tarde, lo haría Hormazábal por un cansado Fernández.

Con este empate O’Higgins suma 7 puntos en el torneo 2018, que lo deja ocasionalmente en el segundo lugar, a la espera de lo que hagan los demás equipos el fin de semana.

El próximo partido de O’Higgins es de local el próximo lunes 5 de marzo ante Deportes Temuco en el estadio El Teniente de Rancagua a las 21:00 horas.

Ficha del partido

Colo – Colo: A. Orión; M. Zaldivia; F. Campos Mosqueira; J. M. Insaurralde; C. Baeza; C. Carmona; J. Valdivia; G. Suazo; O. Opazo; O. Rivero y N. Orellana.

Suplencia: B. Cortes; G. Fierro; B. Berrios; E. Paredes; C. Villanueva; J. Valdes y B. Vejar.

O´Higgins: M. Pinto; A. Acevedo; A. Márquez; J. Fuentes; N. Oroz; R. Fernández; J. Acosta; R. Cereceda; N. Mazzola; R. Osorio y M. Vera.

Suplencia: L. Ureta; T. Alarcón; B. San Juan; P. Muñoz; F. Hormazábal; D. Salazar y M. Sepúlveda.

Estadio: Monumental David Arellano.

Árbitro: -Cristian Andaur

