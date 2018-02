Roberto Cereceda: “Futbolísticamente venimos bien”

Rodrigo Vergara

Uno que habló sobre el duro partido que hoy sostendrá O´Higgins frente a Colo-Colo y que jugó en ese equipo hace unos años atrás, fue el lateral izquierdo, Roberto Cereceda, que el año pasado fue pieza clave en el cierre del torneo pasado en su anterior club, Palestino, para dejarlo en la primera división.

Ante la motivación que ha visto de sus compañeros durante la semana y lo que será el partido, anticipa cómo ve el plantel. “Se ve bien y con muchas de que llegue el viernes para enfrenar a un rival de jerarquía como es Colo-Colo, tenemos muchas expectativas de cara a lo que puede pasar y repetir lo que hicimos el fin de semana”.

Durante la semana, reconocen los intensos trabajos de cara a este encuentro y así no cometer errores. “Siempre trabajamos sea el rival que sea, esta semana hemos trabajado en función al equipo que vamos a enfrentar y esperamos que el partido se de cómo hemos pensado, hemos trabajado tácticamente para este partido”.

“Futbolísticamente venimos bien, las jugadas salen bien y de la mejor manera. No podemos cometer errores que nos podrían salir muy caro. Aparte de jugar bien hay que tener la categoría para poder concretar las jugadas, llegamos bastante bien y cada día jugamos de la mejor manera, sobre todo para un partido tan difícil”.

Cereceda anticipa un partido impredecible y alabando las individualidades de sus jugadores. “No sabes con que te puedes encontrar y que resolver, son jugadores con tanta categoría que se imponen al rival y que tienen siempre una manera diferente de jugar y siempre tienen algo nuevo para mostrar y sorprender”.

“Para mi Colo-Colo es el equipo que tiene las mejores individualidades del campeonato, un equipo que de local se hace muy fuerte y tiene mucha categoría, es un rival muy complicado y eso lo hace un equipo bastante fuerte y de mucho cuidado”, agregó.

En lo personal, Cereceda realizo un análisis de cara a lo que será su próximo partido. “Soy un jugador muy autocritico y me gusta identificarme mucho en el club en el que estoy y quiero aporta mucho más, ser un grano de arena en los entrenamientos y los fines de semana entregar lo que entreno. Este año lograr algo bien importante para O’Higgins y no solo clasificar a una copa internacional, si no que pelear el titulo y estar bien arriba en el campeonato”, finalizó.

