Terremotos e incendios forestales: ¿Que aprendimos?

En pocos días más se cumple un nuevo aniversario del terremoto 27F, y recién hace un año pasamos por el incendio más grande de la historia del país.

Pero ¿Hemos aprendido la lección que nos dejan estas catástrofes?, como ciudadanos, como individuos e incluso como familias. por un lado aprendimos que no debemos llamar por teléfono, ya que las líneas se colapsa, ya todos usamos los mensajes de textos para contactarnos con nuestros seres queridos al ocurrir una emergencia. Además, nos recordamos que vivimos en un país sísmico y que tenemos que ver estos movimientos como parte de nuestra vida – se dice que una persona que vive en Chile pasará por lo menos tres terremotos en toda existencia- por lo que debemos estar preparados. Al mismo tiempo ante la catástrofe los voluntariados y el envió de ayuda privada se activan rápidamente, así como una vez más quedó demostrada la gran valia de nuestros bomberos y sigue presente la urgente necesidad de dotar a los voluntarios con el mejor equipamiento posible..

Por el otro lado, ya nos relajamos, la mayoría no tiene un plan familiar para eventos que ocurran en horarios de trabajo o escolares. Tampoco tenemos la famosa mochila de emergencia, ni hemos visto si las linternas o radios tienen las pilas cargadas y continúa la eterna discusión de dotar de una nueva institucionalidad a la ONEMI o sí el estado de Chile debiese de tener mayores recursos aéreos para el combate de los siniestros, por ejemplo grandes aviones operados por la Fuerza Aérea.

También es cierto que los protocolos cambiaron y hoy estamos mucho mejor preparados para combatir incendios forestales, esta temporada no ha sido tan compleja como se suponía que lo sería. Ojala continúe así.

Luis Fernando González

Sub Director

