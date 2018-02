240 mil dosis de vacunas contra la Influenza serán administradas en la Región de O’Higgins

El explosivo aumento de contagios en el hemisferio norte, sumado a la confirmación de al menos 5 casos en nuestro país motivó la recalendarización del protocolo de acción para proteger a los principales grupos de riesgo.

Juvenal Arancibia D.

Preocupación ha causado en las autoridades sanitarias tanto nacionales como regionales, el agresivo comportamiento de la cepa de Influenza Tipo A, denominada AH3N2, que hasta el momento ha costado la vida a cerca de 4 mil pacientes en los Estados Unidos y que en nuestro país mantiene a 5 personas bajo una celosa observación médica luego de regresar de de sus vacaciones en la nación norteamericana.

Ante la naturaleza impredecible del virus, es que el Ministerio de Salud y las correspondientes secretarías regionales, incluyendo la seremía de Salud de O’Higgins, adelantó que desde el próximo lunes 05 de marzo comenzará el periodo de inoculación para los principales grupos objetivos o de riesgo.

Marianela Pérez, encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Seremi de Salud de O’Higgins, explicó a diario El Rancagüino, que “genera bastante revuelo lo que pasa en el hemisferio norte, tomando en cuenta que en Estados Unidos ha sido muy agresiva la cepa con una alta letalidad, pero tenemos la tranquilidad de que ya contamos con las vacunas. El lunes 26 (de febrero) las recibimos en la región y el 27 de forma inmediata las comenzaremos a hacer llegar a las comunas de O’Higgins, con la instrucción de comenzar la inoculación de los trabajadores de la Salud y los adultos mayores institucionalizados (en hogares de ancianos) desde el lunes 05 de marzo en adelante”.

Cabe recordar que la influenza es una enfermedad contagiosa causada por un virus que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Por lo mismo, la profesional de la salud explica que “las recomendaciones para prevenir el cuadro es indudablemente vacunarse en el grupo objetivo, además poner atención a las medidas básicas como lavarse las manos regularmente, cubrirse la boca o nariz con un pañuelo o el antebrazo al toser, ventilar regularmente las habitaciones, evitar los cambios bruscos de temperatura, no dar besos en la boca a los niños, evitar contacto directo con personas que estén enfermas y evitar aglomeraciones”.

¿QUIÉNES COMPONEN LOS GRUPOS OBETIVOS?

Marianela Pérez, aseguró que “oficialmente, la campaña identifica como grupos objetivos a niños entre los seis meses y seis años, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas (patologías coronarias, insuficiencias renales, inmunodeprimidos, etc.), embarazadas desde las 13 semanas de gestación, personas con obesidad mórbida y personas que trabajan en criaderos de aves y cerdos”. La vacunación en general se inicia el 14 de marzo.

CEPA AH3N2 HABRÍA AFECTADO A CHILE EL 2017

Consultada la profesional sobre la efectividad de la vacuna próxima a distribuirse en nuestra región, Pérez señaló que “esta cepa se analiza en el laboratorio de acuerdo a lo que está ocurriendo en el hemisferio norte y estarían cubriendo en forma amplia dos cepas para el virus tipo A y tipo B. Esperemos que esto coincida con que sea la misma en espejo la que se produzca acá”.

“Hay que siempre aclarar que la Influenza no es lo mismo que un refriado o un resfriado fuerte, la influenza hace que las personas se hospitalicen, queden con complicaciones y hace que las personas se mueran directamente. Si bien es cierto que existen personas que dicen “me vacuné y me resfrié igual” es probable que se produzca un pequeño rango donde efectivamente el paciente sufra de influenza pero será un cuadro muy disminuido y mucho más leve y atenuado”, agregó la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones.

Consultada sobre un eventual plan de contingencia en caso de producirse un caso o un brote de la enfermedad en nuestra región, Marianela Pérez argumentó que “nosotros estamos atentos a ese tema y se comienza a hacer el análisis y seguimiento por los sectores por donde transitó el paciente y muchas veces se amplía la vacunación a otros grupos por ejemplo si es a un colegio se aplica en todos los cursos y por supuesto se redistribuyen los recursos económicos para contratar personal y móviles”.

FIEBRE AMARILLA

Finalmente y el contexto de los casos de fiebre amarilla originados en turistas chilenos que no se vacunaron para viajar a los países con riesgo de contagio, la autoridad aseveró que “en estos minutos no tenemos vacunas disponibles, han llegado vacunas pero por toda la demanda se agotan en uno o dos días. De todas maneras, están por llegar a la región; según me informaron el 12 de marzo debería arribar el próximo stock de vacunas. En caso de llegar antes lo informaremos de manera oportuna”, puntualizó Pérez.

