Amargo empate en el Monumental:

Dejando atrás la derrota en casa frente a Huachipato, O’Higgins salió con un brioso planteamiento ante un desdibujado Colo-Colo, que solo en el segundo tiempo y con el ingreso de Valdés y Paredes logró emparejar las acciones.

Por Juvenal Arancibia D.

Diferentes fueron las sensaciones que dejó el empate a domicilio rescatado por O’Higgins ante un siempre complicado Colo-Colo. Si bien en líneas generales destaca el repunte en el juego demostrado en el Monumental, donde además la celeste fue protagonista absoluta de las acciones por más de 60 minutos, también quedó un sinsabor ante la incapacidad de la escuadra de Milito por sostener la ventaja y traerse los tres puntos a Rancagua.

Pese a lo anterior, las conclusiones más duras del partido vinieron por parte de la tienda alba donde la poca contundencia del primer tiempo -que no tuvo ni a Valdés ni a Paredes en cancha- encendieron las alarmas del cuerpo técnico y por supuesto de la hinchada del cacique que esta semana deberá asumir su protagonismo en Copa Libertadores, situación que ahora se realizará bajo un manto de dudas.

Para el estratega albo el partido “hay que dividirlo en dos partes: la primera parte no me gustó, la segunda me gustó. Hay que detectar qué fue lo que nos pasó en el primero. No tuvimos la iniciativa que tuvimos en el segundo. En el complemento fuimos a por el partido, pero en la etapa inicial los dejamos venir demasiado. fuimos, fuimos y fuimos y al final no pudimos ganar. Ante un rival muy complicado tendríamos que haber hecho eso mínimo unos 70 minutos, no solo el segundo tiempo”.

LA VISIÓN DE LOS RANCAGÜINOS

El primero en tomar el micrófono en O’Higgins fue el ariete argentino Nicolás Mazzola, quien además abrió la cuenta para los celestes en el minuto 33 del primer tiempo tras una brillante recuperación del balón cuando Colo-Colo salía de su área.

Sobre el encuentro Mazzola señaló que “sabíamos que sería un partido muy difícil por el rival, en su casa y último campeón, pero también haciendo bien las cosas que nos pide Gabriel y desde un principio íbamos a hacer daño. Lamentablemente nos vamos con un empate y con cierta bronca porque no pudimos tener la pelota y creo que ahí es cuando nosotros hacemos daño”.

Pese al diagnóstico crítico del atacante, este también reconoció que “creo que este es el camino, empatamos contra un gran rival y nada, con tranquilidad que esto recién comienza y tenemos un gran potencial para ser protagonista en el torneo”.

El zaguero celeste, Raúl Osorio, por su parte, fue un tanto más laxo en su visión del encuentro argumentando que “Colo-Colo siempre es un rival complicado pero tenemos la mentalidad y confianza de que podemos hacer un gran partido, quizás quedamos un poco inconformes por el tema de haber ido ganando y la idea de nosotros era sumar de a tres pero no se pudo y se rescató un punto de visita y en una cancha sumamente compleja por lo que nos vamos con buenas sensaciones y ahora a descansar y revisar los errores que se cometieron”.

Si bien no fueron pocas las voces que avalan el cambio de juego de ambos equipos entrado el segundo tiempo y como O’Higgins a ratos pareció quedarse al debe en el aspecto físico, lo que finalmente significó el empate de Colo-Colo ante una desinteligencia de la defensa rancagüina, no todo fue malo para Gabriel Milito quien incluso aseguró sentirse satisfecho por el resultado.

En zona mixta, el estratega trasandino aseveró que “en el segundo tiempo el equipo comenzó a sentir el esfuerzo contra un rival que con sus jugadores y jerarquía te va metiendo en tu propio arco. Tuvimos buenas situaciones y el equipo se mostró muy competitivo siento que este es el camino; obviamente nos hubiese gustado ganar, pero tenemos al frente a un gran equipo”.

Sobre la “justicia” en el empate, el DT de los rancagüinos, apuntó que “ellos al final apretaron y te van metiendo, te someten a no poder salir de tu campo y ahí se vio el mayor peligro de ellos. Creo que en líneas generales de acuerdo a lo mostrado por ambos equipos el empate está bien”.

Finalmente, y luego de un hiato de 10 días, O’Higgins volverá a pisar el terreno de juego para enfrentar a la escuadra de Temuco con la esperanza de continuar el alza en el juego celeste y reencontrarse con la victoria para seguir sumando de a tres.

