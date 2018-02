Temor existe entre los vecinos del sector nor oriente ante la delincuencia que aumenta cada día

– Nuevas denuncias de vecinos respaldan las afirmaciones del sacerdote de la Costa del Sol, padre Luis Escobar, pues éstos aseguran que en el lugar “Ya no se puede vivir” por las constantes balaceras, los re-petidos robos y la droga que habita en el sector.

Gisella Abarca

Han pasado más de siete años desde que comenzaron a salir a la luz denuncias de dirigentes vecinales del sector nor oriente de Rancagua encabezados por el sacerdote de la Costa del Sol de Rancagua, Padre Luis Escobar con el fin de buscar soluciones para disminuir delitos en el sector. Estos ocuparon todas las instancias a su alcance para ser escuchados.

En ese entonces, la comunidad del sector, demandaba mayor seguridad y resguardo solicitando elevar la tenencia a categoría de subcomisaría, medida que permitiría ir solucionando poco a poco el flagelo de la droga y la delincuencia y así devolver la seguridad a los vecinos de ese sector de la capital regional.

Así, en septiembre del 2011, autoridades regionales y comunales se dieron cita en la Parroquia Santísima Trinidad de Rancagua –ubicada en la Costa del Sol- para buscar soluciones y disminuir los delitos en el sector, reunión que un mes más tarde tuvo sus frutos cuando los dirigentes vecinales fueron hasta La Moneda y se reunieron con el Ministro del Interior, en ese entonces Rodrigo Hinzpeter quien a fines de octubre llegó a Rancagua donde conoció la operatividad de la Tercera comisaría y cómo se podían reforzar en la lucha contra la delincuencia.

Fue en esa fecha cuando se decidió estudiar implementar de tenencia Diego Portales a subcomisaría. Así, en abril del 2013 comenzaron los trabajos para elevarla de categoría y concretar el nuevo lugar de seguridad y orden para uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.

En agosto del 2015, Carabineros recibió el nuevo inmueble y un año más tarde -en octubre del 2016- el actual Ministro del Interior, Mario Fernández inauguró la subcomisaría de Diego Portales, que en ese entonces contaba con una dotación de 60 efectivos policiales y mil 100 m² construidos.

No obstante y a pesar de las gestiones de seguridad del sector, a juicio de los vecinos la situación no ha cambiado en su mayor proporción; al contrario, se ha volcado un tanto inexplicable para los habitantes los que dieron a conocer que “más que avanzar, han retrocedido” en el tema.

“YA NO SE PUEDE VIVIR”

Así lo dio a conocer la presidenta de la Junta de Vecinos de la Vicuña Mackenna I, Ida Azúa “la situación acá en la Vicuña Mackenna está pésima, quedan 180 familias que ha pasado las mil y una, porque han robado hasta los transformadores en la calle Lircay, los medidores del agua de la plaza, las balaceras en la noche son constantes, la gente está muy asustada y llaman a Carabineros y no vienen, porque corren peligro que les llegue una bala también, tienen miedo”.

La dirigente que lleva 22 años en el cargo asegura que en el lugar ‘ya no se puede vivir’ “En la Costa del Sol es terrible, igual que la Baltazar Castro ya no se puede vivir, la Diego Portales para qué decirle, es verdad lo que dice el padre Luis, con él hemos pedido ayuda, que tome en cuenta el sector nor orien-te porque es verdad que existe mucha delincuencia”.

Consultado si ha habido algún cambio en materia de seguridad desde que la Tenencia Diego Portales subió a Subcomisaría dijo que es ‘poco el beneficio’ para los vecinos “al principio funcionó muy bien, hacían rondas por todas las poblaciones, llegaron Carabineros pero después los empezaron a sacar, por-que llegaron muy jovencitos y les daba miedo andar en las poblaciones. La PDI viene muy poco, y las autoridades nada. Está muy abandonada la gente del sector”, argumentó.

La dirigenta vecinal tiene las esperanzas puestas en las nuevas autoridades, aseguró “ojalá que las auto-ridades nuevas nos escuchen, porque ya pasaron cuatro años y no pasó nada y a ellos les diría mano du-ra con la delincuencia porque hacen y deshacen y ya no dejan vivir”.

Como una posible solución Azúa asegura que “hace falta tomar más en cuenta a los jóvenes, que hagan capacitaciones en las poblaciones, que los mantengan ocupados, que las autoridades se acerquen a las poblaciones. Ojalá que con las nuevas autoridades la cosa sea diferente”.

No obstante, no sólo la droga y la delincuencia se ha apoderado del sector como lo ha denunciado incansablemente el sacerdote de la parroquia Santísima Trinidad, Padre Luis Escobar, pues aseguró que las amenazas son pan de cada día y la gente ‘tiene miedo de hablar’, “Desde hace poco que comenzaron a hacer callar a los dirigentes porque ellos saben de lo que hablan, ahora ellos (dirigentes) tienen mucho miedo ya que están amenazados que si hablan no solo les va a pasar algo a ellos, sino que a su familia, los tienen muy intimidados, y la vida de los que quieren está en peligro”, aseguró el presbítero.

“LA GENTE ESTÁ CON MIEDO Y NO SE ATREVEN A HABLAR”

Así también lo asegura el testimonio de un vecino del sector nor oriente “No voy a tapar el sol con un dedo con todo lo que está pasando, porque tenemos mucha delincuencia, tráfico de drogas, balaceras a la orden del día; el padre no miente, muchos dirigentes se quedan callados por miedo porque están amenazados y también amenazan a toda la familia, tienen mucho miedo. Pero es verdad, estamos muy vulnerables como vecinos, somos estigmatizados por vivir acá, ya ni los colectivos quieren llegar para acá, uno les dice el sector y no nos llevan porque también han sufrido asaltos”, apuntó asustado.

Agregó que “La gente está con miedo y no se atreven a hablar y esta situación está así hace mucho rato. Carabineros o la PDI llegan cuando ya no hay nada que hacer y esa es la realidad que vivimos. Es mentira que está todo tranquilo o que no pasa nada, hace poco falleció una niña porque acá hay sicarios, ajustes de cuentas donde han muerto varios jóvenes”, el tetimonio lo mantenemos anónimo ya que el vecino que realizó estas declaraciones ha recibido amenazas de muerte hacia él y su familia si es que daba a conocer públicamente la situación que se vive en el sector.

“AQUÍ SIEMPRE HAN HABIDO BALACERAS”

Por su parte, la Presidenta de la Junta de Vecinos de Diego Portales, Julia Jiménez apuntó que “aquí siempre han habido balaceras que la gente ya está acostumbrada a eso. En estos momentos en el sector de la Diego Portales está más tranquilo porque no se ha sentido tanta balacera como al principio, porque hemos hecho gestiones para que se termine, estuvimos conversando con el Intendente. Ahora está más tranquilo, no estamos en las mismas condiciones del principio, se calmó la cosa después de un allana-miento que hizo Carabineros, pero por lo menos en este sector ya no tenemos grandes problemas, por lo menos por el sector de Lircay hasta María Dolores”.

La dirigenta dice contar con ‘tranquilidad’ en su sector porque “Tengo pura gente de edad, no tengo juventud y los pocos jóvenes que hay son curaitos nomás, claro que fuman droga, pero no molestan a nadie, acá no hay problemas”.

