Juan Masferrer Vidal es designado como el próximo Intendente de O’Higgins

El abogado e hijo del fallecido parlamentario y embajador Juan Masferrer Pellizari, asumirá en marzo su primer desafío en la esfera pública, encabezando el nuevo Gobierno Regional de O’Higgins.

Juvenal Arancibia D.

Desde la noche del domingo y luego de una filtración en redes sociales, comenzó a circular el nombre del joven abogado de la Universidad Andrés Bello, Juan Masferrer Vidal quien a sus 37 años pasará en marzo próximo a ocupar el sillón de la Intendencia Regional de O’Higgins.

El jurista, rancagüino de nacimiento y con un dilatado currículum en cargos ligados con la educación superior, también es hijo del difunto parlamentario por Colchagua y también embajador Juan Masferrer Pellizari y la ex consejera regional, Jacqueline Vidal.

Es precisamente este importante nexo familiar con la política el que finalmente habría inclinado la balanza a su favor en la terna donde se rumoreaban nombres como el del actual director de la SECPLAC rancagüina, Raimundo Agliati; la alcaldesa de Chépica, Rebeca Cofré y también el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Moisés Saravia.

En la esfera política regional, en tanto, sorprendió la designación de Masferrer por la corta edad del jurista pero a su vez, esta característica recibió un respaldo inmediato por parte de los dos nuevos congresistas electos en las pasadas elecciones parlamentarias: el independiente por Chile Vamos, Diego Schalper y el Demócrata Cristiano, Raúl Soto.

Ambos representantes destacaron el sentido de renovación de la política por el que ellos mismos trabajaron durante sus respectivas campañas, entregando la confianza y los mejores deseos al futuro desempeño Juan Masferrer, abogando por una labor abierta a la comunidad, a sus necesidades y críticas con la región siempre como eje rector.

Sobre lo anterior, el diputado electo por el distrito 15 Diego Schalper, argumentó que “estoy contento de que un hombre joven que sin duda le va a aportar a la renovación política de la región, yo abogué porque fuera alguien nuevo, joven, con un compromiso de asumir los que a mí me parece fundamental, que es un sello de terreno y con un fuerte compromiso social por lo que estoy bastante conforme”.

Raúl Soto, también diputado electo por el distrito 15, manifestó su sorpresa por la designación de Masferrer como Intendente, asegurando que “es nombramiento que no nos esperábamos ya que si bien es una persona joven y profesional no tiene quizás una trayectoria política que lo pueda haber catapultado a un cargo tan importante como la intendencia regional, fuera de su candidatura a CoRe, pero espero que su inexperiencia política no le juegue en contra y sabemos que no es un cargo fácil y bien sabemos que en el último gobierno hubo cambios precisamente por la complejidad que implica nuestra región en términos políticos, productivas, económicas y sus necesidades sociales”.

El senador Alejandro García Huidobro quien además compartió filas en el congreso con el padre de la futura máxima autoridad regional, agregó que “creo que Juan será un gran intendente, es un hombre joven, conocedor de la región y de familia preocupada por el mundo social, su padre fue un gran diputado y su madre una gran alcaldesa por lo que estamos muy orgullosos de tener a un profesional con toda la fortaleza de preparación y vocación por lo tanto cuenta con todo nuestra respaldo”.

OBJETIVOS A RESOLVER EN LA REGIÓN

Desde el periodo de campaña han sido varias las voces que han expuesto las prioridades que el próximo Gobierno Regional debe atender, especialmente en términos de conectividad, Salud y desarrollo productivo y económico.

Dentro de esta senda, el senador Alejandro García Huidobro, aseveró que “lo más importante es el desarrollo social y económico de la región pues dentro del proyecto que tenemos con el presidente Piñera, hay muchos temas por abordar y él tendrá que abordar el tema de las prioridades”.

Para Diego Schalper, el diagnóstico es similar, expresando que Masferrer “estoy expectante de cuál será el comportamiento del nuevo intendente y ya le planteé tres cosas: la primera es que tengamos un proyecto de desarrollo regional con identidad y distinto a Santiago; un compromiso de calle, que esté en terreno y no sea un funcionario de oficina pero intuyo que él estará disponible para aquello y finalmente nosotros necesitamos un Gobierno Regional donde todos se sientan parte y esto solo se logra es dándole espacio”.

Finalmente, Raúl Soto, respecto a la actitud y forma de trabajo del nuevo Gobierno Regional, fue enfático en señalar que “nosotros esperamos que haya una actitud dialogante porque he dicho que en la medida que ellos vengan con una retroexcavadora y quieran pasar máquina a todo lo que se ha hecho tanto a nivel nacional, regional y comunal por supuesto que vamos a pararnos en una posición bastante firme y vigilante pero si las cosas se quieren hacer bien, se quiere dialogar y hacer un desarrollo regional equitativo por supuesto que nosotros estaremos abiertos a ese dialogo que finalmente mejorará la vida de nuestra gente”.

