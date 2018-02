Sicóloga del HRLBO entrega recomendaciones ante abuso de menores

La sicóloga Claudia Ruiz , de la Unidad Infanto Juvenil del Hospital Regional Libertador Bernardo O”Higgiins, se refirió a la situación que afectó a dos menores en distintas regiones del país.

Esto hizo que los padres reaccionaran de diversas maneras en relación al tema, la especialista del HRLBO, señaló que “lo primero es la sobre reacción de la comunidad y de los padres en general tras acontecidos los hechos, que obviamente son muy impactantes”.

La noticia continuó la profesional “es reciente y frente a ello las personas sobre reaccionan con justa razón por el impacto que ellas causan en nuestras familias y mediante pasan los días las personas la van olvidando, por lo cual es muy importante que la opinión que se ha ido tomando sea más positiva y nos lleve a tomar conciencia de las formas de prevenir para que esto vuelva a suceder o no suceda a nuestros niños” recalcó la sicóloga.

La mayoría de los tips que deben manejar los padres, manifestó Claudia Ruiz, “tiene que ver con la confianza depositada en el vínculo por ellos y por sus hijos, se debe trabajar la confianza, en esa medida y con una comunicación honesta y fluida se puede evitar que los niños caigan en este tipo de riesgo”.

La sicóloga señala que “a través de esta comunicación honesta se debe advertir a los hijos los riesgos y los posibles escenarios a los cuales los niños se pueden enfrentar, los padres por razones obvias no pueden estar todo el día con sus hijos, van a ver momentos en que los menores van a ir al colegio, van a ir a jugar y es ahí donde se debe trabajar con ellos, como por ejemplo delimitar los espacios donde van a jugar, entregar algunas estrategias a los pequeños de cómo reaccionar si se les acerca un desconocido, no alejarse de su vivienda, establecer normas de horarios y ojalá en lo posible siempre permanecer con la supervisión de un adulto”, concluyó .

Asimismo manifestó la sicóloga “la sobre exposición que pueden llegar a realizar algunos adultos con sus hijos , también pueden gatillar alguna conducta inusual del alguna persona, como también el ingreso de los menores a las distintas redes sociales a través de teléfonos celulares y computadores, crean un ambiente propicio para las distintas formas de abuso que puede cometer un adulto con desviaciones sexuales, nuevamente prima la comunicación entre padre e hijo siendo el punto fundamental y clave en todo esto”.

Los adultos deben limitar el uso de celulares en su más amplio espectro, llámese redes sociales, wassap, Facebook, Instagram, entre otras, son riesgos graves a los que se ven expuestos los niños, vale decir, el encuentro en redes sociales de adultos que puedan ser abusadores, sicópatas o con desviaciones en su personalidad.

La comunicación negativa que puedan llegar a tener los niños con los padres, favorece enormemente el peligro y que puedan ser abusados y vulnerados en distintos ámbitos. Hoy en día el uso del celular se ha masificado y lo que se recomienda es la supervisión de un adulto, saber y conocer su red de contactos, debido a que somos los mayores los responsables por el bienestar de ese niño.

Es fundamental indica la profesional “el límite del uso de teléfonos celulares y de redes sociales y además estar pendiente del uso de Facebook y wassap, tener claridad en las fotos que se suben a las distintas plataformas entregue información real a desconocidos, intereses, gustos y nombres de la familia, con los datos extraídos de esa fuente los personajes a que tememos, pueden falsear su identidad, cambiar su edad es muy sencillo para ellos y vulnerar a los más pequeños de nuestra casa”, concluye la sicóloga, en resumen, enseñanza, comunicación y confianza son la clave para evitar cualquier tipo de riesgos a veces innecesarios.

