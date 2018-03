Cuantioso robo dejó a O’Higgins sin indumentaria

-Antisociales sustrajeron ropa deportiva y televisores, por lo que tuvo que ser suspendido el entrenamiento del día de ayer.

Rodrigo Vergara

Fotos: Marco Lara.

Durante la madrugada del martes, antisociales hicieron ingreso al complejo deportivo de O’Higgins, Monasterio Celeste, donde sustrajeron diversas especies. Dentro de ellas estaba la indumentaria 2018 de primer equipo, zapatos de fútbol, televisores y diversas especies en el lugar.

Fue hasta que llegaron los utileros del primer equipo al Monasterio en la mañana de ayer que se dieron cuenta de que el gimnasio y las bodegas de ropa estaban completamente desordenadas y que faltaban especies, por lo mismo fue necesario suspender el entrenamiento matutino y cambiarlo para la tarde.

De lo poco que se salvo fue la ropa de entrenamiento y fue sólo por casualidad ya que la ropa se encontraba en lavandería al momento del robo y por lo mismo el equipo tendría ropa para entrenar.

Hasta el monasterio llegó Carabineros para realizar las primeras diligencias o alguna pista de los que ingresaron hasta el complejo deportivo.

Según el primer informe, los antisociales hicieron ingreso al Monasterio por un canal que hay al fondo del predio, ingresaron por ahí hasta sacar las cosas de las bodegas, mientras afuera los esperaba un camión ¾ para cargar las cosas, por lo que alguna de las especies sustraídas podrían estar húmedas tras ser sacadas por el canal.

Pablo Hoffman, Gerente de O’Higgins, lamentó lo sucedido esta mañana y dijo que este robo fue “dateado” desde dentro del club.

“Hemos sufrido un robo en su totalidad de la implementación de juego oficial, lo implementos de entrenamientos, cuatro pantallas LED, destrozos menores en el camarín del primer equipo, intento de entrar a robar al hotel, específicamente tratar de entrar a la pieza del director técnico, que no pudieron sacar las cosas, porque al momento de entrar si sonó la alarma. Lo que se salvo fue una ropa de entrenamiento que se ocupó ayer y que estaba en lavandería y con eso el primer equipo va a entrenar. Además, había unos inflables para los entrenamientos que fueron rotos, algo que aún no podemos entender”, aclaró Hoffman.

En cuanto a la seguridad del Montasterio, el recinto no cuenta con guardia nocturno, ya que estos solo cumplen funciones hasta las 00:00 horas. Las cámaras de seguridad que hay no estaban funcionando por lo que no hay evidencia que se pueda revisar de ellas.

O’Higgins presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y pedirá ayuda a las policías para buscar a los responsables ya que se encontraron huellas como evidencia. “Tenemos la confianza de que al menos los vamos a descubrir, dejaron huellas y no son pocas, porque es evidente que tenían información y que venia desde dentro del club”, añadió Hoffman.

Si bien a los jugadores no les robaron pertenencias personales, ellos también se vieron afectados por este robo, ya que se robaron las zapatillas que utilizaban para entrenar y por lo mismo no pudieron realizar su trabajo de entrenamiento del martes como estaba planificado, siendo trasladado para la tarde.

Para el partido del lunes, Hoffman, confirmó que el equipo tendrá su indumentaria como corresponde para enfrentar a Deportes Temuco y que ya hablaron con el área comercial del club y la ropa que está en la tienda será redestinada para el primer equipo y para los próximos dos partidos que vienen, además habrá una para de futbol por lo que, eso les dará más tiempo para traer ropa.

“No puede ser que a un club le entren a robar y que nos roben a nosotros que representamos a una región, es por eso por lo que estamos dolidos, pero también sabemos que los vamos a pillar”, finalizó Pablo Hoffman.

Comentarios