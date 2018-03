Profesores de San Fernando amenazan con no iniciar el año escolar luego de conocer el posible desafuero de 16 dirigentes

Un complicado panorama se vivió en la tarde del pasado viernes cuando desde la Corporación Municipal de Educación colchagüina se habría informado que se barajaría inutilizar el beneficio sindical para finalizar el contrato de una veintena de docentes.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara / Héctor Vargas.

Horas de profunda tensión se vivieron durante el pasado fin de semana luego de que una reunión entre el municipio de San Fernando y 9 dirigentes del Sindicato de Profesores de la comuna, se diera a conocer la noticia de que desde la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf) se interpuso una demanda para desaforarlos junto con 7 otros profesores (algunos de profesionales habrían participado activamente de las movilizaciones del 2017), esto para poder desvincularlos de sus funciones una vez terminado su contrato, el que expira hoy 28 de febrero.

Como era de esperarse, la reacción fue inmediata por parte de los profesores afectados, quienes no dudaron en dar a conocer esta noticia anunciando con premura la posibilidad de un paro docente en la comuna y por consiguiente, evitar que se iniciaran las clases de los establecimientos educacionales de San Fernando, reviviendo la crisis que motivó la intervención del Mineduc en la corporación colchagüina.

Atendiendo las posibles complicaciones de la acción legal interpuesta por la Cormusaf, es que este lunes a primera hora, el seremi de Educación de O’Higgins, Hernán Castro junto al director regional del Trabajo, Juan Carlos González; se reunieron con las partes en conflicto abordando lo sucedido de manera de solucionar el traspié y, por supuesto, evitar la instancia de un nuevo paro docente.

Sobre lo acontecido, el seremi de Educación de O’Higgins, Hernán Castro, explicó que “de acuerdo a la ley lo sucedido es una situación optativa, no obstante, en la tarde conversé con el alcalde (Luis Berwart) y le pedí si era factible “echar pié atrás” en la medida y el edil manifestó públicamente su voluntad de acceder a la petición”.

En la misma línea, la autoridad regional de Educación agregó que “a la vez le solicité al alcalde de ver la posibilidad de que todos los dirigentes quedaran con las horas que originalmente tenían, porque de acuerdo a la ley, la idea es que los dirigentes de acuerdo a su fuero se les mantenga el mismo número de horas”. Además, Castro aseveró solicitarle al edil colchagüino un documento que validara y demostrara que las demandas hayan sido retiradas, situación que a más tardar hoy debería estar en regla.

AJUSTE DE PERSONAL DOCENTE

Ante la denuncia de un supuesto acarreo de profesionales de la educación desde otras comunas para trabajar en San Fernando, Hernán Castro aseguró que se está trabajando en el ajuste del personal docente de la capital provincial pero que esto no significa precisamente nuevas contrataciones.

Al respecto, la autoridad aclaró que “los dirigentes fueron bien enfáticos en que ojalá las horas que se dispusieran fueran entregadas a los mismos profesores de contrata que no cubrieron con horas; ahora, puede darse el caso de profesores de ciencias o especialistas donde se requiriera la contratación de un nuevo profesional pero hasta el momento no estoy al tanto de esta situación”.

“YO CREO QUE AQUÍ HUBO UN ERROR GARRAFAL”

No fue fácil el regreso del periodo de vacaciones para el seremi de Educación, quien desde el lunes tuvo que comenzar inmediatamente atendiendo el inusitado problema. En este sentido, la autoridad argumentó no encontrar segundas lecturas en la decisión del municipio pero si expresó que “trato de siempre ver las cosas desde una perspectiva de buena fe, pero aquí creo que hubo un error garrafal en términos de un procedimiento y me sorprende mucho que una situación como esta haya ocurrido”.

“Aquí uno tiene que ver los intereses comunes porque si yo necesito matrículas y estoy sacando profesores porque tengo exceso de horas que no se justifican y a la vez hago esto ¿qué me origina? Un paro; y esto ¿qué significa? Que los estudiantes ni siquiera van a entrar a las clases y eso es una merma de alumnos. Debemos hacer las cosas con mucha más, y a mi juicio es lo que falta, confianza porque las partes no confían entre ellas porque si uno quiere ganarse la certidumbre y dar seguridad a la otra parte a lo menos debes haber llamado a los dirigentes y explicarles que “mira la ley establece esto y ocurrirá esto” y no hacerlo a última hora como lo hicieron en la Cormusaf”, advirtió el Seremi Hernán Castro.

ANEXO:

COMUNICADO DE PRENSA DEL PRESIDENTE DE SINDICATO DE PROFESORES COLEGIO VILLA CENTINELA

El día viernes 23 de febrero del año 2018, alrededor de las 13:00 horas la corporación municipal de San Fernando realiza llamado de forma imprevista y de carácter urgente a determinados dirigentes sindicales, principalmente a los docentes de carácter a contrata, en esta reunión se hace presente por parte de la corporación municipal la señora Daysi Ludueña, jefa del Departamento de Educación; el señor Rodrigo Quintanilla, jefe de personal de la Corporación Municipal y el abogado Rodrigo Iberti, quien se presenta como abogado prestador de servicios externos de la Corporación Municipal.

En esta reunión se informa directamente que existe desde hace una semana atrás un proceso legal de desafuero para 16 dirigentes a contrata los cuales deberían ser notificados por cartas certificadas, el mayor problema de esto es que DENTRO DE ESTOS DIRIGENTES ESTÁN LOS ROSTROS MÁS VISIBLES DE LAS MOVILIZACIONES SOSTENIDAS EL AÑO 2017, además de lo anterior debemos informar que la corporación municipal no está cumpliendo con los criterios de desvinculación comprometidos en las dos mesas en que participa, por lo cual encontramos que es una burla para todas las comunidades educativas, sus dirigentes representantes, la figura del ministerio de educación, representada por un Delegado Ministerial y SEREMI, quienes han hecho caso omiso a los requerimientos realizados por los dirigentes y los incumplimientos de fechas y temas por parte de la corporación municipal, no está de más recordar a ustedes que nuestros movimiento sostenido no era solo por el sueldo sino también por la dignidad de los trabajadores y nuestros estudiantes, por lo tanto me gustaría recordarles que existen establecimientos educacionales que aún no reciben los recursos SEP en su totalidad y además en otros no ha llegado absolutamente nada.

Por todo lo anteriormente expuesto es que de forma personal informo a ustedes que encuentro una vergüenza lo que está ocurriendo con nuestros diferentes colegas dirigentes a contrata y nuestros colegas trabajadores a contrata, por lo cual empatizo con ellos la molestia y por ética y moral me sumaré como dirigente de planta a todas las gestiones que esté a mi alcance realizar, pues basta ya de los abusos y amedrentamientos por los que está pasando nuestra gente, es por esto que informo a ustedes que usare mi posición de representante y presidente del Sindicato de Profesores del Colegio Villa Centinela para poder actuar en lo que se estime conveniente.

Es por los antecedentes expuesto que además solicito a ustedes la misma empatía, fuerza, valentía y se motiven para poder realizar algunas acciones que se puedan llegar a organizar y concretar lo antes posible, con la finalidad de que nuestro año escolar con niños no se vea comprometido, este llamado a la UNIÓN Y EMPATÍA es principalmente para, los docentes titulares quienes en algún momento también debieron pasar por estas incomodas situaciones.

Un afectuoso saludo y espero lleguen sin novedades, disfruten sus últimos días de vacaciones.

Se despide cordialmente de ustedes

Víctor Hugo Ibarra Gálvez.

Presidente Sindicato De Profesores

Colegio Villa Centinela.

