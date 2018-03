O’Higgins piensa en Deportes Temuco

-El equipo de Gabriel Milito es el encargado de dar cierre a la quinta fecha del torneo nacional, este lunes 5 a las 21 horas en El Teniente de Rancagua.

Rodrigo Vergara

Fotos: Marco Lara.

Ya ha pasado casi una semana desde el último partido que disputó O’Higgins, precisamente un empate a uno con Colo-Colo en el Monumental. Una semana que ha sido bastante extensa, ya que, en la madrugada del martes, un robo sufrido al interior del monasterio, obligo a suspender una practica matutina y trasladarla para la tarde y más que alguna desconcentración, ya que no solo fue indumentaria, también algunas pertenencias de jugadores.

Ya con mucho más calma y con el pasar de los días, los entrenamientos del plantel volvieron a la normalidad poco a poco, dejando trabajo para la recuperación física y trabajar seriamente lo que será el partido ante Deportes Temuco del lunes por la noche en El Teniente de Rancagua.

El partido en si promete, O’Higgins viene de un triunfo en su último partido como local y con un empate obtenido de visita ante Colo-Colo, antecedente que son muy favorables para poder hacer un buen partido el fin de semana, y obviamente con la obligación de ganar.

Gabriel Milito, técnico de O’Higgins, adelanta lo que será el partido ante el equipo de la Araucanía y lo que fue un poco esta extensa semana para el equipo celeste y el ambiente que quedo posterior al robo. “Fue una sorpresa inesperada lo del robo que uno no espera, pero no alteró la planificación, salvo que cambiamos el turno de entrenamiento de la mañana a la tarde. Eso ya es historia, quedo atrás y pensamos solamente en jugar, tratar de hacerlo bien y ganar el partido”.

Ante la duda que hay sobre el ánimo de los jugadores y de cómo se parara el equipo para el partido, Milito deja bien en claro cómo es su estilo dentro de la cancha. “Los jugadores tienen claro que no modificamos el comportamiento de acuerdo con el rival que nos toca. Cada rival merece su respeto y la misma tensión. Para nosotros cada partido lo enfrentamos de igual manera, con la misma humildad, con el mismo compromiso. En este caso Temuco que es un rival muy incómodo, que tiene una idea bastante definida y siempre se comporta de la misma forma ante cualquier rival, donde los detalles marcaran la diferencia”, agregó.

Una de las cosas que llamó la atención en estos últimos dos partidos, fue que O’Higgins no utilizó un juvenil Sub-20 desde el arranque, algo que el reglamento del torneo dice que debe tener a lo largo del torneo un juvenil tener minutos, ante esto Milito lo reconoce, pero asimismo se ve relajado y sabe que con el tiempo va a cumplir la norma. “Conocemos el reglamento, pero también sabemos que tenemos mucho tiempo para cumplirlo, en función de lo que creamos conveniente, elegiremos a los futbolistas para comenzar, esto puede ser con algún Sub-20 o sin ninguno de ellos, porque el campeonato es muy largo y tenemos harto tiempo para cumplirlo”.

“Este reglamento no incomoda para nada, todos tienen que cumplir con él, además tenemos chicos Sub20 que pueden jugar, los primeros dos partidos lo hicimos con ellos y lo hicieron muy bien, por lo tanto, a mi eso no me preocupa”, recalcó.

Ante la obligación de ganar siempre de local y de ser protagonista del torneo, Gabriel es bastante claro al señalar como se logra esto último y lo importante que es sacar puntos en casa. “Ser protagonista del torneo consiste tener regularidad y obtener buenos resultados, eso tiene que ser en condición de local y visitante, pero si necesitamos en condición de local tener un comportamiento que a cualquier rival que tenga que venir a jugar sea un partido muy complicado y tenemos que hacernos fuerte de local, ese ha sido nuestra misión y objetivo desde siempre”, resaltó.

Ante las opciones que Temuco tiene para generarle daño a su equipo, Milito la tiene clara y sabe por dónde está la fórmula para evitar que ellos se acerquen al arco de Pinto. “Es un equipo que como sistema de juegue utiliza un 4-4-2, con doble nueve o con uno solo, por lo que hay que tener mucho cuidado respecto a lo que hace, nuestra idea es jugar lejos de nuestro arco y así poder tener un margen muy amplio, ya que ellos en el área son muy peligrosos y hay que tener cuidado con eso”, finalizó.

El partido esta fijado para el lunes 5 a las 21 horas, las entradas ya están a la venta a través del sistema www.ohiticket.cl y en boleterías del estadio hasta el inicio del partido.

