Drogadicción y ola de robos mantienen en vilo a vecinos del centro de Graneros

Completamente superados declaran estar los locatarios y residentes de los sectores aledaños a los trabajos viales de la arteria principal de la comuna ante una creciente sensación de inseguridad y deficiente presencia policial para subsanar este flagelo.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Aires de tortuosa impotencia viven los vecinos de Graneros colindantes a las obras del esperado paso nivel de Av. La Compañía y es que el adelanto y mejora en la calidad de vida que el proyecto pueda significar para la comuna ha expuesto una serie de delicadas necesidades que deben ser atendidas, no solo por el municipio o el Gobierno Regional sino que también por las policías y el Estado en sí.

Dentro de las falencias que ha desnudado el magno proyecto vial, destaca el aumento de la sensación de inseguridad y delincuencia en el centro de la comuna, además de las poblaciones colindantes, que ante la serie de desvíos de tránsito inherentes a la construcción del paso nivel han quedado en una suerte de tierra de nadie con la consecuencia de numerosos robos a todas horas del día y para peor, los vecinos denuncian serios atrasos por parte de Carabineros para incluso atender un llamado telefónico a la comisaría local.

Ejemplo de lo anterior es el testimonio de Radda Zerene Torrealba, quien por años ha llevado una vida sin sobresaltos como habitante de la Villa Los Torunos, al oriente de Graneros y que en los últimos meses asegura vivir con el constante miedo de ser la próxima víctima de un robo o asalto, esto ya que en su pasaje se han registrado por lo menos dos hechos delictuales en las últimas semanas.

Radda explicó a diario El Rancagüino que “hace dos semanas en la casa de mi abuela 3 sujetos ingresaron. Hace algunos días y en este mismo pasaje otro grupo de individuos entró a la casa de mi tía, ellos andaban en un auto y aseguraron ser policías, por suerte un vecino salió a mirar la situación y esta banda de sujetos se alejó tirando botellas y amenazando verbalmente a todo el mundo”.

“Esto es una ola de delincuencia, se disparó en el último tiempo porque Graneros siempre había sido tranquilo, uno podía salir a caminar por el centro incluso en la madrugada sin problemas, pero ahora son las 3 de la tarde y caminas por los arreglos que están haciendo y te metes a una cuna de delincuencia, no se ve nada y nadie sabe lo que puede pasar ahí. Cuando estaba abierta Av. La Compañía siempre había una pareja de Carabineros en moto patrullando, ahora nada y cuando los llamas pasa una hora e incluso más para que lleguen y muchas veces ni siquiera aparecen” apunta la residente.

En el sector de Av. Barros Borgoño y las calles intermedias, la situación no es muy distinta. Los locatarios del Kiosko Anita, ubicado a menos de una cuadra del municipio granerino aseguran haber sido víctimas de al menos 5 robos desde enero a la fecha, debiendo poner atención a cada punto débil de su local e invertir en reforzar la estructura puesto que los antisociales utilizan cualquier medio para hacerse con la mercadería o implementos del local.

Es más, minutos antes de conversar con la pareja de dueños del kiosko un camión de abarrotes estacionado a unos metros de donde se ubica el negocio fue forzado por un sujeto para intentar sustraer su carga. Lo anterior, según los locatarios es “pan de cada día, ni las iglesias se salvan de estos tipos. Estamos mal y no sabemos hasta donde va a llegar la delincuencia”.

Siguiendo el recorrido por los pocos locales abiertos al mediodía en Graneros, diario el Rancagüino conoció el testimonio de María Saavedra, dueña de la tienda “María Antonia” quien manifestó la impotencia que ha generado en el comercio del sector la nula intervención de las autoridades por tratar de poner freno tanto a la delincuencia como también a la drogadicción y el alcoholismo que se hacen presentes en las noches.

“Aquí es terrible, aparte de la pila de robos también tenemos otro problema que se da con la pila de hombres de toman y se drogan en el sector. A mí a fines de enero me rompieron la puerta y me desvalijaron el local, tuve que poner una reja atrás de la puerta, cámaras y alarmas, pero aunque suene se active el sistema de seguridad en el tiempo que me demoro en llegar aquí por toda la vuelta que me tengo que dar ya no hay nadie. Estamos todos sin seguridad, incluso tuvimos que ponernos de acuerdo con los otros comerciantes para hacer rondas porque de noche no se ve a Carabineros”, aseveró la dependiente.

SEGURIDAD PÚBLICA: EL PROBLEMA MÁS GRANDE DE GRANEROS

Desde el municipio granerino no están ajenos a la problemática que aqueja a sus vecinos. El alcalde Claudio Segovia, comentó que “el tema de la seguridad pública es el más grave de nuestra ciudad, y no es algo coyuntural sino que es algo que se viene arrastrando hace por lo menos una década y en parte tiene que ver con que mucha gente pasa por los trabajos estacionales de nuestra comuna; existe mucha gente trabajadora que viene a la ciudad pero también hay muchos focos que deben ser atendidos y se lo he hecho saber al Ministro del Interior a través de una carta”.

Al diagnóstico del alcalde, suma una serie de medidas que explica se han diseñado para atacar estas falencias. Segovia agrega que “en la zona centro de la ciudad se da una situación previsible y para esto estamos promoviendo una campaña para atraer a la gente al centro puesto que al ser un sector de poco tránsito se transforma en una boca de lobo, lo que provoca una mayor sensación de inseguridad. Ante esto hemos concordado con Ferrovial la instalación de nuevas luminarias en el lugar y por ende más seguridad en el centro”.

LA PUERTA GIRATORIA

Un preocupante denominador común que se pudo observar entre vecinos y locatarios es la poca confianza que existe en la labor tanto de Carabineros como de Fiscalía, desechando la opción de hacer las denuncias correspondientes y acusando un verdadero carrusel o puerta giratoria para los delincuentes, que además, aseguran estar plenamente identificados por la comunidad y también las autoridades.

“Ayer estuve con un efectivo de Carabineros y me contó que ellos saben quienes son pero no sacan con detenerlos porque aquello implica una montaña de papeleo y al llevarlos a Fiscalía salen inmediatamente” sostuvo la locataria de uno de los negocios de Av. Barros Borgoño.

Una historia similar es la que contaron los dueños del kiosko Anita y Radda Zerene, ambos interpusieron sus correspondientes denuncias en Carabineros y la Fiscalía, pero luego de meses de engorrosos trámites, aseguraron que el resultado fue nulo, ningún imputado y ningún responsable de los delitos sufridos.

Por su parte, el edil granerino manifiesta que “he expresado mi preocupación por la poca eficiencia en la labor policial, por la incapacidad de los tribunales de poder resolver favorablemente juicios y por cierta situación de libertad mal concebida. Hoy hay mucha gente con muchos derechos pero sin muchos deberes por lo que somos partidarios de endurecer las capacidades de Carabineros para fiscalizar las conductas de las personas”.

¿POCA DOTACIÓN DE CARABINEROS?

Consultado el alcalde sobre el estado de la fuerza policial en la comuna, argumentó que “según se me señala la dotación no es la adecuada y faltan vehículos al igual que en el resto del país pero siento que con pocos elementos y convicción se puede llegar muy lejos”.

La comunidad granerina en cambio es diametralmente más crítica de la función de Carabineros, apuntando incluso que algunos efectivos harían un mal uso de los vehículos para movilizar a sus familiares a colegios y trabajos, situación que no pudo ser comprobada por diario El Rancagüino.

DROGADICCIÓN: EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Finalmente y en consecuencia con los dichos del alcalde Segovia, el problema de la ola de robos en Graneros tiene que ver directamente con el explosivo aumento del tráfico de drogas en la comuna. “He elaborado un mapa de la inseguridad en Graneros estableciendo 58 puntos donde se trafica y vende pasta base, a esta hora, y hemos demandado de las policías, Carabineros, Investigaciones, Gobernación Provincial, Ministerio del Interior y también de la Subsecretaría de Prevención del Delito para que se tomen las medidas y que estos delitos flagrantes sean impedidos pero de eso no ha habido nada hasta el momento”, advirtió la autoridad comunal.

“Esta situación hace tres años la veíamos convertirse en un problema y hoy es una pandemia, es una situación grave y si no se hace algo para detenerlo se van a producir pequeños robos, delitos con fuerza de las cosas y toda la cantidad de sucesos que están pasando en la ciudad tienen que ver con los traficantes y consumidores de droga, la persona tiene que dotarse de recursos para consumir drogas y el hurto, asalto o la intimidación son las herramientas para esto”, puntualizó Segovia.

Comentarios