Nuevo intendente:  “Me enfocaré en que todas las medidas y proyectos lleguen hasta el último rincón de la región”

Reiterando que su administración será de “puertas abiertas”, el abogado espera que el trabajo en terreno con vocación técnica y social sea el sello de su administración, asegurando que trabajará de cerca con los municipios y agilizará la ejecución de proyectos en O’Higgins.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Héctor Vargas.

Comenzando a preparar su asunción al segundo piso de la Intendencia de O’Higgins, donde espera mantenerse hasta el próximo cambio de mando, el joven abogado de 37 años, Juan Maferrer Vidal ya vislumbra la senda que intentará patentar como máxima autoridad regional, asegurando una gestión basada sobre los diálogos y la ponderación de los argumentos antes de tomar una decisión.

Consecuente con lo anterior, el pasado viernes Masferrer Vidal, visitó diario El Rancagüino para conversar con el director del medio y también para clarificar algunos de los puntos expresados en su primera aparición pública luego de su designación. En este sentido, el jurista sostuvo los objetivos señalados ante las cámaras, manifestando que es un “mandato presidencial” el trabajar en pos del desarrollo económico de la región como eje principal de gestión. A su vez, confirmó que se tomará cartas en el asunto de la polémica de las listas de espera GES en el Hospital de Rancagua y la eventual “cirugía mayor” a la Salud que el presidente electo Piñera liderará desde el Ejecutivo.

Respecto a la seguridad pública, una de las banderas de lucha durante el periodo de campaña de la coalición de Chile Vamos, el nuevo intendente explicó que “vamos a tener que hacer un trabajo con la Gobernación porque efectivamente es parte de las facultades de los gobernadores y también con los alcaldes porque ese es un sello mío. Yo ya me he reunido con ediles de Chile Vamos y también pretendo hacerlo con autoridades de la Nueva Mayoría y a todos ellos yo les hago un llamado de que seremos un Gobierno de puertas de abiertas”.

TRABAJO CON LOS MUNICIPIOS

Uno de los puntos que se repiten en el discurso de Juan Masferrer Vidal tiene que ver con su relación hacia y con los 33 municipios de la región, asegurando que es indispensable para el desarrollo de la zona contar con información acotada y veraz desde las comunas, realzando la importancia de los gobiernos locales a fin de poder tomar las decisiones correctas en la aprobación de proyectos que tengan un real impacto en gente.

“A mí me interesa mucho realizar un trabajo de terreno, estar donde ocurren las cosas, escuchar a las personas y vamos a estar viendo cómo avanza cada proyecto, cómo se están ejecutando los proyectos que se hicieron en el gobierno anterior, darle continuidad a los buenos, ver que nuevas problemáticas puede ir sucediendo y tener conversación directa con las autoridades locales”, auguró el abogado.

LIDERAZGO DEMOCRÁTICO

A poco menos de una semana de asumir su nuevo cargo a la cabeza del Gobierno Regional, Masferrer Vidal comprende que la tarea que se aproxima no es fácil señalando que “tenemos recursos limitados y necesidades y problemáticas que siguen creciendo” por lo la toma rápida de decisiones será vital, aseguró el jurista, para una buena administración.

Consecuente con el último punto, la nueva autoridad aseguró ser rápido para resolver interrogantes, pero no sin antes ponderar todas las alternativas y visiones involucradas, el jurista explicó que “me gusta escuchar, llamémosle un liderazgo democrático donde recibo información de distintas personas y técnicos sobre una decisión puntual y luego resuelvo personalmente, esa es la forma en la que me gusta trabajar”.

RANCAGUA, LAS CABRAS, SAN VICENTE

“Yo nací en Rancagua pero tuve la suerte de crecer y estudiar en Las Cabras, estudié en la escuela F-107 de Las Cabras; luego viví otros 4 años en San Vicente. Entonces, más allá de tener una mirada regional en el sentido de que pueda conocer todos los lugares, obviamente es muy complejo porque son 33 comunas, pero si quiero asegurar que me enfocaré en que todas las medidas y proyectos lleguen hasta el último rincón de la región y no que los esfuerzos se concentren en los sectores más poblados, porque las comunas más pequeñas son igual de relevantes y necesitan que el gobierno llegué allá y ese también será uno de mis sellos”, enfatizó Masferrer Vidal.

Respecto a cuál será la estrategia para tener una mayor presencia en todas las comunas y de esta manera abarcar de mejor manera los alcances del gobierno regional, el profesional comentó que se está trabajando meticulosamente en la elaboración de los equipos de trabajo de los servicios públicos. “estamos pidiendo que los seremis tengan esa vocación, una vocación técnica donde sepan de su materia pero que también sepan escuchar, tengan mucha coordinación con los alcaldes, recorran y conozcan para que sus medidas también lleguen a todas partes”

Sobre el proceso de nombramiento de los seremis, el intendente designado, agregó que “estamos elaborando las ternas que serán presentadas a los correspondientes Ministros, estamos en conversaciones con los partidos para tener personas con todas las competencias técnicas y políticas; lo mismo con los gobernadores. Nosotros esperamos que esta semana tengamos definidos los nombres y estamos trabajamos y tenemos mucho optimismo de que llegaremos al 11 de marzo con equipo completo en el Gobierno Regional”.

REUNIÓN CON INTENDENTE PABLO SILVA

Uno de los últimos pasos previo al traspaso de mando, tiene que ver con recibir y gestionar la entrega del trabajo que se han realizado los últimos 4 años en la región, para esto Masferrer Vidal explicó que este lunes espera reunirse con el actual intendente Pablo Silva, a fin de facilitar este proceso de coordinación.

“Tenemos que conocer qué personas están, sabemos por la prensa que han aparecido nuevos contratos, nuevas personas ingresadas a último minuto y yo no quiero hacer ningún juicio de valor hasta hablar con el intendente, pero espero la mayor transparencia y colaboración con el nuevo gobierno para que esto sea rápido, fluido y que se entienda que deben haber personas de confianza y con competencias técnicas” argumentó.

Pese a que podrían reactivarse los fantasmas de las llamadas “retroexcavadoras” al asumir nuevamente la coalición, el nuevo intendente fue tajante en señalar que “yo reitero que soy una persona de dialogo y no pretendo llegar y sacar a todo el mundo pero se debe hacer un revisión y ser claro en que debemos saber qué personas aportarán y servirán para al gobierno y en este sentido no cambiaremos de parecer”, sentenció.

