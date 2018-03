Tinguiririca no pudo ante Español y descendió a segunda división

Foto: LNB.cl

Solo un milagro necesitaba el equipo de San Fernando para permanecer en primera división del básquet nacional, solo tenia que ganar el partido del sábado para forzar un alargue, pero esto no ocurrió, ya que este sábado terminó la participación de Tinguiririca en primera división tras caer en el tercer partido ante Español por 74-90.

La tortuosa temporada, donde los problemas con la dirigencia se hicieron presentes en gran parte de la temporada, donde incluso los jugadores amenazaron con no jugar ante los no pago de sus sueldos.

Finalmente, todo este calvario llego a su fin, ya que el equipo talquino no tuvo problemas para repetir lo anterior en sus partidos y dominar de principio a fin a los de San Fernando, donde en los parciales fueron de 15-22, 21-25, 25-21 y 13-22, de un quintero local que solo tuvo en acción siente elementos.

En el ultimo partido de la temporada 2017-2018, el máximo anotador fue Howard Crawford con 21 enteros, seguido de Felipe González con 16, Cristian Cofré con 14, Francisco Pávez con 11, Juan Freire con 7, Joaquín Muñoz con 3 e Iván Bravo con 2. Mientras que en el rival el máximo anotador fue Howard Wilkerson con 20.

De esta forma, Tinguiririca deberá jugar la temporada 2018-2019 en Segunda División, dejando de pertenecer a la serie de honor del básquet nacional, donde estuvo cerca de 8 años e inclusive fue campeón en la temporada 2013-2014.

Comentarios